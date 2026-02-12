Megkapja Ukrajna a szuperfegyvert, de van valami, ami alaposan lehűtheti a kedélyeket

Első felhasználóként Ukrajna kaphatja meg a brit hadiipar által fejlesztett Nightfall nevű, nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétát. A rendszer egyelőre tesztelés alatt áll, és még nem számít kiforrott fegyvernek, írja az ukrán RKB.

Ukrajna elsőként juthat hozzá a brit hadiipar által fejlesztett Nightfall nevű, nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétához. A rakétarendszer jelenleg tesztelési fázisban van, és egyelőre csupán kísérleti prototípus létezik belőle, amely a hírek szerint 7400 kilométer/órás sebességet ért el.

A Nightfall egy átfogó európai rakétafejlesztési program része. A projekt célja olyan hiperszonikus sebességre képes, irányváltoztatásra alkalmas rakéták kifejlesztése, amelyek akár 2000 kilométerre lévő célpontokat is képesek megsemmisíteni az indítási ponttól számítva.

Az RBK szerint az első rakéták az évtized végén állhatnak hadrendbe. A lap ugyanakkor kétértelműen fogalmaz arról, hogy ez a teljes rakétaprogramra vonatkozó céldátum, vagy kifejezetten a Nightfall-rendszerre. Mivel a Nightfall a program alapját képezi, elképzelhető, hogy az Ukrajnának ígért példányok a 2020-as évek vége előtt elkészülnek. Az sem kizárt, hogy Kijev már a közeljövőben átvehet kísérleti prototípusokat, hiszen több hadiipari vállalat is szállított már tesztelés alatt álló fegyvereket Ukrajnának.

Ugyanakkor biztosra vehető, hogy a Nightfall jelenleg még nem számít kiforrott hiperszonikus rakétarendszernek. A fejlesztés kísérleti szakaszban jár, és a gyártás volumene sem teszi lehetővé, hogy a fegyver érdemben befolyásolja a háború menetét.