Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.
Megkapja Ukrajna a szuperfegyvert, de van valami, ami alaposan lehűtheti a kedélyeket
Első felhasználóként Ukrajna kaphatja meg a brit hadiipar által fejlesztett Nightfall nevű, nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétát. A rendszer egyelőre tesztelés alatt áll, és még nem számít kiforrott fegyvernek, írja az ukrán RKB.
Ukrajna elsőként juthat hozzá a brit hadiipar által fejlesztett Nightfall nevű, nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétához. A rakétarendszer jelenleg tesztelési fázisban van, és egyelőre csupán kísérleti prototípus létezik belőle, amely a hírek szerint 7400 kilométer/órás sebességet ért el.
A Nightfall egy átfogó európai rakétafejlesztési program része. A projekt célja olyan hiperszonikus sebességre képes, irányváltoztatásra alkalmas rakéták kifejlesztése, amelyek akár 2000 kilométerre lévő célpontokat is képesek megsemmisíteni az indítási ponttól számítva.
Az RBK szerint az első rakéták az évtized végén állhatnak hadrendbe. A lap ugyanakkor kétértelműen fogalmaz arról, hogy ez a teljes rakétaprogramra vonatkozó céldátum, vagy kifejezetten a Nightfall-rendszerre. Mivel a Nightfall a program alapját képezi, elképzelhető, hogy az Ukrajnának ígért példányok a 2020-as évek vége előtt elkészülnek. Az sem kizárt, hogy Kijev már a közeljövőben átvehet kísérleti prototípusokat, hiszen több hadiipari vállalat is szállított már tesztelés alatt álló fegyvereket Ukrajnának.
Ugyanakkor biztosra vehető, hogy a Nightfall jelenleg még nem számít kiforrott hiperszonikus rakétarendszernek. A fejlesztés kísérleti szakaszban jár, és a gyártás volumene sem teszi lehetővé, hogy a fegyver érdemben befolyásolja a háború menetét.
Hamarosan teljesülhet Donald Trump régi vágya Ukrajnában: közeleg Zelenszkij elnöki ciklusának a vége?
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében.
Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
Azonnali vészhelyzetet hirdetett Európa erős embere: már konkrétan háborút folytat ellenünk Trump Amerikája
Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést.
A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.
Moszkva jelenlegi egyik fő célja ennek a folyamatnak a lassítása és akadályozása.
Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.
Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben.
A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.
Az orosz olajat így már nem lehet máshol finomítani, majd benzin vagy dízel formájában visszaszállítani az európai piacra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek éppen a Kijevben, Washingtonban és Moszkvában zajló békekezdeményezések időszakában történtek.
Milliárdos amerikai tartozások miatt kongatja a vészharangot az ENSZ főtitkára, a költségvetés már most kritikus állapotban van.
Magyarországra látogat Donald Trump erős embere: komoly diplomáciai út lesz, mire készülnek a Fehér Házban?
Orbán Viktor miniszterelnök nemrég ugyancsak bejelentette, hogy februárban ismét Washingtonba utazik.
Washington elsősorban Zambiára, Guineára és a Kongói Demokratikus Köztársaságra összpontosít.
Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.
Az orosz külügyminiszter szerint Washington megszegte az ukrajnai rendezésről szóló, állítólag korábban megkötött egyezséget
Az Egyesült Államok szerint Kína 2020-ban titkos nukleáris kísérletet hajtott végre, amit Peking és a nemzetközi atomcsend-szervezet is tagad.
Lemondott Tim Allan, Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, egy nappal azután, hogy a kormányfő főtanácsadója, Morgan McSweeney is elhagyta posztját
