Mire készül Oroszország? Váratlan bejelentés érkezett a Kremlből

A Kreml megerősítette, hogy újraindultak a francia–orosz diplomáciai csatornák, ugyanakkor egyelőre nem látszik egy Putyin–Macron-csúcstalálkozó konkrét előkészítése. Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hivatalosan is megerősítette, hogy Franciaország és Oroszország ismét diplomáciai kapcsolatba lépett egymással. Peszkov hangsúlyozta: "Megerősíthetjük, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel, amely szükség és igény esetén elősegítheti a legmagasabb szintű tárgyalások viszonylag gyors megkezdését."

Egy lehetséges elnöki találkozóval, Vlagyimir Putyin és Emmanuel Macron csúcstalálkozójával kapcsolatban ugyanakkor a szóvivő óvatosan fogalmazott. Közölte, hogy egyelőre nem kaptak jelzést arról, lenne-e tényleges politikai szándék egy ilyen találkozó megszervezésére.

Peszkov pozitívan értékelte Emmanuel Macron francia államfő legutóbbi nyilatkozatait, amelyekben a Moszkvával fenntartott európai kapcsolatok újjáépítésének fontosságát hangsúlyozta. Elmondása szerint a francia elnök szavai kedvező fogadtatásra találtak Moszkvában, mert egybeesnek azzal az orosz állásponttal, hogy fenn kell tartani a párbeszédet.

Macron egy nemrégiben megjelent interjúban jelentette be, hogy Franciaország újraindította a technikai szintű kommunikációt Oroszországgal. Egyúttal sürgette, hogy Európa egésze vállaljon aktívabb szerepet az orosz féllel folytatandó párbeszédben, és ne mondjon le a diplomáciai megoldások kereséséről.

Az MTI tudósítása szerint Peszkov emlékeztetett: Oroszország régóta azt vallja, hogy "logikátlan, kontraproduktív és minden fél számára káros lenne a kapcsolatainkat nullára redukálni". A szóvivő úgy véli, a diplomáciai csatornák fenntartása elengedhetetlen a legégetőbb és legösszetettebb nemzetközi kihívások kezeléséhez.

A sajtótájékoztatón Peszkov reagált Hakan Fidan török külügyminiszter közelmúltbeli kijelentésére is. Fidan korábban arról beszélt, hogy Törökország fontolóra veheti a nukleáris fegyverkezési programhoz való csatlakozást, ha Irán atomfegyverhez jutna.

A Kreml álláspontja szerint a nukleáris fegyverek terjedésének intézményesített korlátozása alapvető fontosságú a globális nukleáris biztonság szempontjából. Peszkov úgy fogalmazott: "Úgy véljük, hogy a nukleáris klub összes országa felelősségteljesen fog viselkedni, hogy ne adjon a legcsekélyebb okot sem, és ne engedje meg a nukleáris versenyt vagy annak bármilyen megnyilvánulását."

A szóvivő végül arról is beszámolt, hogy jelenleg nincs kitűzve konkrét időpont az orosz–ukrán konfliktus rendezését célzó szakértői egyeztetések következő fordulójára. Mint mondta, Moszkva nyitott a tárgyalásokra, de egyelőre nem folyik formális előkészítő munka egy újabb forduló megszervezésére.