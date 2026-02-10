2026. február 10. kedd Elvira
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Orosz Föderáció nemzeti zászlaja, a Moszkvai Kreml és a Moszkva folyó látványa késő délután Moszkvában, Oroszországban.
Világ

Mire készül Oroszország? Váratlan bejelentés érkezett a Kremlből

Pénzcentrum
2026. február 10. 16:12

A Kreml megerősítette, hogy újraindultak a francia–orosz diplomáciai csatornák, ugyanakkor egyelőre nem látszik egy Putyin–Macron-csúcstalálkozó konkrét előkészítése. Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hivatalosan is megerősítette, hogy Franciaország és Oroszország ismét diplomáciai kapcsolatba lépett egymással. Peszkov hangsúlyozta: "Megerősíthetjük, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel, amely szükség és igény esetén elősegítheti a legmagasabb szintű tárgyalások viszonylag gyors megkezdését."

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy lehetséges elnöki találkozóval, Vlagyimir Putyin és Emmanuel Macron csúcstalálkozójával kapcsolatban ugyanakkor a szóvivő óvatosan fogalmazott. Közölte, hogy egyelőre nem kaptak jelzést arról, lenne-e tényleges politikai szándék egy ilyen találkozó megszervezésére.

Peszkov pozitívan értékelte Emmanuel Macron francia államfő legutóbbi nyilatkozatait, amelyekben a Moszkvával fenntartott európai kapcsolatok újjáépítésének fontosságát hangsúlyozta. Elmondása szerint a francia elnök szavai kedvező fogadtatásra találtak Moszkvában, mert egybeesnek azzal az orosz állásponttal, hogy fenn kell tartani a párbeszédet.

Kapcsolódó cikkeink:

Macron egy nemrégiben megjelent interjúban jelentette be, hogy Franciaország újraindította a technikai szintű kommunikációt Oroszországgal. Egyúttal sürgette, hogy Európa egésze vállaljon aktívabb szerepet az orosz féllel folytatandó párbeszédben, és ne mondjon le a diplomáciai megoldások kereséséről.

Az MTI tudósítása szerint Peszkov emlékeztetett: Oroszország régóta azt vallja, hogy "logikátlan, kontraproduktív és minden fél számára káros lenne a kapcsolatainkat nullára redukálni". A szóvivő úgy véli, a diplomáciai csatornák fenntartása elengedhetetlen a legégetőbb és legösszetettebb nemzetközi kihívások kezeléséhez.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A sajtótájékoztatón Peszkov reagált Hakan Fidan török külügyminiszter közelmúltbeli kijelentésére is. Fidan korábban arról beszélt, hogy Törökország fontolóra veheti a nukleáris fegyverkezési programhoz való csatlakozást, ha Irán atomfegyverhez jutna.

A Kreml álláspontja szerint a nukleáris fegyverek terjedésének intézményesített korlátozása alapvető fontosságú a globális nukleáris biztonság szempontjából. Peszkov úgy fogalmazott: "Úgy véljük, hogy a nukleáris klub összes országa felelősségteljesen fog viselkedni, hogy ne adjon a legcsekélyebb okot sem, és ne engedje meg a nukleáris versenyt vagy annak bármilyen megnyilvánulását."

A szóvivő végül arról is beszámolt, hogy jelenleg nincs kitűzve konkrét időpont az orosz–ukrán konfliktus rendezését célzó szakértői egyeztetések következő fordulójára. Mint mondta, Moszkva nyitott a tárgyalásokra, de egyelőre nem folyik formális előkészítő munka egy újabb forduló megszervezésére.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #franciaország #világ #geopolitika #vlagyimir putyin #külpolitika #háború #orosz-ukrán háború #Emmanuel Macron #fegyverkezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:29
16:22
16:12
16:02
15:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 10.
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
2026. február 10.
Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
2026. február 10.
Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
2 hete
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
2 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
4
1 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
5
1 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyó fizetési mérleg
legfontosabb eleme a kereskedelmi mérleg, amely a lebonyolított kivitel és behozatal értékeit állítja szembe egymással függetlenül attól, hogy az árú ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. Ha egyenlege passzív akkor az adott időszakban több árut hoztak be az országba, mint amennyit kivittek. A folyó tételek tartalmazzák még az áruforgalmon kívüli fizetéseket is, amelyek különböző szolgáltatásokból fakadnak: nemzetközi fuvarozás és biztosítás, külföldi befektetésekkel kapcsolatos jövedelmek, magán és állami transzferkifizetések.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 16:02
Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 14:18
Brutálisan visszaestek az oroszok bevételei: súlyos összeomlás fordíthatja vissza Putyin terveit?
Agrárszektor  |  2026. február 10. 15:33
Itt a jóváhagyás: súlyos intézkedések jönnek az EU-ban a Mercosur miatt