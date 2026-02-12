Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
Máris megvan a rettegett diktátor, Kim Dzsongun utódja: elképesztő, hány éves az örökös
Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – közölte csütörtökön a dél-koreai hírszerzés (NIS) a törvényhozókkal.
A BBC cikke szerint a tizenhárom év körüli Kim Dzsue-ről eddig alig szivárgott ki információ, az utóbbi hónapokban azonban egyre gyakrabban tűnt fel apja oldalán a legfontosabb nyilvános eseményeken. Szeptemberben Pekingbe is elkísérte apját – ez volt első ismert külföldi útja.
A hírszerzés szerint a lány már túllépett az utódlásra való felkészítés szakaszán, és Észak-Koreában hivatalosan is örökösként kezelik. Ezt támasztja alá, hogy jelen volt a Koreai Néphadsereg alapításának évfordulóján, ellátogatott a Kumszuszan Nappalotába, és értesülések szerint már egyes állami döntésekbe is beleszól.
Kim Dzsue létezéséről először Dennis Rodman amerikai kosárlabdázó beszélt 2013-ban. A The Guardiannak akkor azt mondta, hogy egy phenjani látogatása során a karjában tarthatta a csecsemőt. A lány csak 2022-ben jelent meg először az állami televízióban: apja kezét fogva tekintette meg az ország legújabb interkontinentális ballisztikus rakétáját.
Azóta rendszeresen feltűnik az állami propagandában, ami enyhíti apja, a kegyetlen diktátorként ismert vezető imázsát. Gyakran látható hosszú hajjal – ami a vele egykorú lányoknak tiltott –, valamint olyan márkás ruhákban, amelyek az észak-koreaiak többsége számára elérhetetlenek. A legutóbbi felvételeken már apja mellett halad, nem mögötte, sőt magasabbnak tűnik nála.
Az észak-koreai állami médiában a képi elrendezésnek komoly szimbolikus jelentősége van, és rendkívül ritka, hogy bárki Kim Dzsongunnal egyenrangúan jelenjen meg. A dél-koreai hírszerzés szerint Kim Dzsongunnak van egy idősebb fia is, akit azonban eddig soha nem mutattak be nyilvánosan.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az elemzők szerint sok kérdést vet fel, hogy a mélyen patriarchális észak-koreai társadalomban miért egy lányt választottak utódnak egy idősebb fiú helyett. Elemzők és az országból korábban elmenekült észak-koreaiak sokáig elképzelhetetlennek tartották, hogy nő álljon az ország élén. Ugyanakkor Kim Dzsongun húga, Kim Jodzsong már precedenst teremtett: magas pozíciót tölt be a Koreai Munkapártban, és jelentős befolyással bír bátyja döntéseire. Az is rejtély, miért jelöli ki Kim Dzsongun már most, viszonylag fiatalon és látszólag jó egészségi állapotban a mindössze tizenhárom éves lányát örökösének.
címlapkép: MTI/MTVA
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
Drámai fordulat a légi közlekedésben: hazaszállítják a turistákat, aztán leállnak a járatok e két ország között
A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat.
A republikánusok rendkívül szűk többséggel irányítják a képviselőházat.
Hamarosan teljesülhet Donald Trump régi vágya Ukrajnában: közeleg Zelenszkij elnöki ciklusának a vége?
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében.
Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
Azonnali vészhelyzetet hirdetett Európa erős embere: már konkrétan háborút folytat ellenünk Trump Amerikája
Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést.
A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.
Moszkva jelenlegi egyik fő célja ennek a folyamatnak a lassítása és akadályozása.
Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.
Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben.
A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.
Az orosz olajat így már nem lehet máshol finomítani, majd benzin vagy dízel formájában visszaszállítani az európai piacra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek éppen a Kijevben, Washingtonban és Moszkvában zajló békekezdeményezések időszakában történtek.
Milliárdos amerikai tartozások miatt kongatja a vészharangot az ENSZ főtitkára, a költségvetés már most kritikus állapotban van.
Magyarországra látogat Donald Trump erős embere: komoly diplomáciai út lesz, mire készülnek a Fehér Házban?
Orbán Viktor miniszterelnök nemrég ugyancsak bejelentette, hogy februárban ismét Washingtonba utazik.
Washington elsősorban Zambiára, Guineára és a Kongói Demokratikus Köztársaságra összpontosít.
Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás