2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Phenjan, 2024. május 15.A KCNA észak-koreai állami hírügynökség képén Kim Dzsongün elsõszámú észak-koreai vezetõ, a Koreai Munkapárt fõtitkára, a Nemzetvédelmi Bizottság elsõ elnöke és a lánya, Kim Dzsue az új phenjani Dzsonvi u
Világ

Máris megvan a rettegett diktátor, Kim Dzsongun utódja: elképesztő, hány éves az örökös

Pénzcentrum
2026. február 12. 16:20

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – közölte csütörtökön a dél-koreai hírszerzés (NIS) a törvényhozókkal.

A BBC cikke szerint a tizenhárom év körüli Kim Dzsue-ről eddig alig szivárgott ki információ, az utóbbi hónapokban azonban egyre gyakrabban tűnt fel apja oldalán a legfontosabb nyilvános eseményeken. Szeptemberben Pekingbe is elkísérte apját – ez volt első ismert külföldi útja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hírszerzés szerint a lány már túllépett az utódlásra való felkészítés szakaszán, és Észak-Koreában hivatalosan is örökösként kezelik. Ezt támasztja alá, hogy jelen volt a Koreai Néphadsereg alapításának évfordulóján, ellátogatott a Kumszuszan Nappalotába, és értesülések szerint már egyes állami döntésekbe is beleszól.

Kim Dzsue létezéséről először Dennis Rodman amerikai kosárlabdázó beszélt 2013-ban. A The Guardiannak akkor azt mondta, hogy egy phenjani látogatása során a karjában tarthatta a csecsemőt. A lány csak 2022-ben jelent meg először az állami televízióban: apja kezét fogva tekintette meg az ország legújabb interkontinentális ballisztikus rakétáját.

Kapcsolódó cikkeink:

Azóta rendszeresen feltűnik az állami propagandában, ami enyhíti apja, a kegyetlen diktátorként ismert vezető imázsát. Gyakran látható hosszú hajjal – ami a vele egykorú lányoknak tiltott –, valamint olyan márkás ruhákban, amelyek az észak-koreaiak többsége számára elérhetetlenek. A legutóbbi felvételeken már apja mellett halad, nem mögötte, sőt magasabbnak tűnik nála.

Az észak-koreai állami médiában a képi elrendezésnek komoly szimbolikus jelentősége van, és rendkívül ritka, hogy bárki Kim Dzsongunnal egyenrangúan jelenjen meg. A dél-koreai hírszerzés szerint Kim Dzsongunnak van egy idősebb fia is, akit azonban eddig soha nem mutattak be nyilvánosan.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az elemzők szerint sok kérdést vet fel, hogy a mélyen patriarchális észak-koreai társadalomban miért egy lányt választottak utódnak egy idősebb fiú helyett. Elemzők és az országból korábban elmenekült észak-koreaiak sokáig elképzelhetetlennek tartották, hogy nő álljon az ország élén. Ugyanakkor Kim Dzsongun húga, Kim Jodzsong már precedenst teremtett: magas pozíciót tölt be a Koreai Munkapártban, és jelentős befolyással bír bátyja döntéseire. Az is rejtély, miért jelöli ki Kim Dzsongun már most, viszonylag fiatalon és látszólag jó egészségi állapotban a mindössze tizenhárom éves lányát örökösének.

címlapkép: MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#öröklés #észak-korea #fegyver #világ #konfliktus #nukleáris energia #geopolitika #külpolitika #háború #rakéta #kim dzsongun #korea #fegyverkezés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:03
16:43
16:29
16:20
16:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 12.
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
2026. február 12.
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
2026. február 12.
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
2 hete
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
2 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
4
1 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
5
2 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 16:10
Kemény üzenet a boltosoktól: akár boltbezárások is jöhetnek, ha ez így marad?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 16:04
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
Agrárszektor  |  2026. február 12. 16:36
Milliárdokból telepítenek új ültetvényeket itthon: ezek a cégek vágtak bele