Máris megvan a rettegett diktátor, Kim Dzsongun utódja: elképesztő, hány éves az örökös

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a most még kamasz lányát, Kim Dzsue-t jelölte ki hivatalos utódjának – közölte csütörtökön a dél-koreai hírszerzés (NIS) a törvényhozókkal.

A BBC cikke szerint a tizenhárom év körüli Kim Dzsue-ről eddig alig szivárgott ki információ, az utóbbi hónapokban azonban egyre gyakrabban tűnt fel apja oldalán a legfontosabb nyilvános eseményeken. Szeptemberben Pekingbe is elkísérte apját – ez volt első ismert külföldi útja.

A hírszerzés szerint a lány már túllépett az utódlásra való felkészítés szakaszán, és Észak-Koreában hivatalosan is örökösként kezelik. Ezt támasztja alá, hogy jelen volt a Koreai Néphadsereg alapításának évfordulóján, ellátogatott a Kumszuszan Nappalotába, és értesülések szerint már egyes állami döntésekbe is beleszól.

Kim Dzsue létezéséről először Dennis Rodman amerikai kosárlabdázó beszélt 2013-ban. A The Guardiannak akkor azt mondta, hogy egy phenjani látogatása során a karjában tarthatta a csecsemőt. A lány csak 2022-ben jelent meg először az állami televízióban: apja kezét fogva tekintette meg az ország legújabb interkontinentális ballisztikus rakétáját.

Azóta rendszeresen feltűnik az állami propagandában, ami enyhíti apja, a kegyetlen diktátorként ismert vezető imázsát. Gyakran látható hosszú hajjal – ami a vele egykorú lányoknak tiltott –, valamint olyan márkás ruhákban, amelyek az észak-koreaiak többsége számára elérhetetlenek. A legutóbbi felvételeken már apja mellett halad, nem mögötte, sőt magasabbnak tűnik nála.

Az észak-koreai állami médiában a képi elrendezésnek komoly szimbolikus jelentősége van, és rendkívül ritka, hogy bárki Kim Dzsongunnal egyenrangúan jelenjen meg. A dél-koreai hírszerzés szerint Kim Dzsongunnak van egy idősebb fia is, akit azonban eddig soha nem mutattak be nyilvánosan.

Az elemzők szerint sok kérdést vet fel, hogy a mélyen patriarchális észak-koreai társadalomban miért egy lányt választottak utódnak egy idősebb fiú helyett. Elemzők és az országból korábban elmenekült észak-koreaiak sokáig elképzelhetetlennek tartották, hogy nő álljon az ország élén. Ugyanakkor Kim Dzsongun húga, Kim Jodzsong már precedenst teremtett: magas pozíciót tölt be a Koreai Munkapártban, és jelentős befolyással bír bátyja döntéseire. Az is rejtély, miért jelöli ki Kim Dzsongun már most, viszonylag fiatalon és látszólag jó egészségi állapotban a mindössze tizenhárom éves lányát örökösének.

címlapkép: MTI/MTVA