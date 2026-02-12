2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. november 18.A magyar válogatott a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság selejtezõjének H csoportjában játszott Magyarország - Horvátország mérkõzés kezdete elõtt az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. november 18-án.MT
Sport

Megvannak a magyar válogatott ellenfelei: velük harcolunk a Nemzetek Ligájában ősszel

Pénzcentrum
2026. február 12. 18:42

A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.

Kisorsolták csütörtökön este a labdarúgó Nemzetek Ligája 2026-2027-es kiírásának csoportjait. A magyar válogatott a B-divízióban lesz érdekelt, miután tavaly az osztályozón kettős vereséget szenvedett Törökországtól, és kiesett a legmagasabb vonalból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar válogatott a B-liga 2. csoportjában a következő ellenfeleket kapta:

  • Ukrajna
  • Georgia
  • Észak-Írország

A Nemzetek Ligájának csoportmeccseit ősszel hat játéknapon bonyolítják majd le. Az A-liga csoportgyőztesei továbbjutnak a negyeddöntőbe, ezeket a meccseket jövő tavasszal rendezik. A B-ligában ugyanekkor rendezik majd az osztályozókat az A-liga harmadik helyezettjeivel, ahol eldől, hogy ki lép feljebb, vagy éppen ki esik majd ki. A pontos mérkőzésidőpontokat az UEFA holnap teszi közzé.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
#magyarország #foci #sport #labdarúgás #magyar válogatott #meccs #futball #magyar foci #nemzetek ligája #nemzetközi foci #válogatott #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:29
19:00
18:42
18:32
17:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 12.
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
2026. február 12.
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
2026. február 12.
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
7 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
3
6 napja
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
4
5 napja
Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín
5
1 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a magyar válogatott sportoló, mindössze 27 éves volt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változó kamatozású
Változó kamatozású betétszámla és bankszámla esetén, a számla napi pozitív záró egyenlege után a bank a tárgynapra érvényes közzétett mértékű betéti kamatot fizet, melyet a meghatározott gyakorisággal ír jóvá a számlán. Az elhelyezett összeg az elhelyezés napjától a felvétel napját megelőző napig kamatozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 19:00
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: végül tényleg az orosz medve vérzik ki először?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 17:56
Kvíz: Meg fogsz lepődni, mi volt ezeknek a híres magyaroknak az eredeti neve! Vagy kitalálod mind a 10-et?
Agrárszektor  |  2026. február 12. 18:32
Ezek lehetnek a gazdaságátadás nagy buktatói: mutatjuk, hogy ne rontsd el