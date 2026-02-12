Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak.
Megvannak a magyar válogatott ellenfelei: velük harcolunk a Nemzetek Ligájában ősszel
A magyar válogatott közepes csoportba került: meg kell küzdenie a feljutásért Ukrajnával, Georgiával és az északírekkel is a feljebb jutásért.
Kisorsolták csütörtökön este a labdarúgó Nemzetek Ligája 2026-2027-es kiírásának csoportjait. A magyar válogatott a B-divízióban lesz érdekelt, miután tavaly az osztályozón kettős vereséget szenvedett Törökországtól, és kiesett a legmagasabb vonalból.
A magyar válogatott a B-liga 2. csoportjában a következő ellenfeleket kapta:
- Ukrajna
- Georgia
- Észak-Írország
A Nemzetek Ligájának csoportmeccseit ősszel hat játéknapon bonyolítják majd le. Az A-liga csoportgyőztesei továbbjutnak a negyeddöntőbe, ezeket a meccseket jövő tavasszal rendezik. A B-ligában ugyanekkor rendezik majd az osztályozókat az A-liga harmadik helyezettjeivel, ahol eldől, hogy ki lép feljebb, vagy éppen ki esik majd ki. A pontos mérkőzésidőpontokat az UEFA holnap teszi közzé.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
