Meglepő jelentés érkezett Oroszországról: erre kell készülnie a jövőben a NATO-nak

Az észt külföldi hírszerző szolgálat friss éves jelentése szerint Oroszország az idén és jövőre nem készül katonai támadásra egyetlen NATO-tagállam ellen sem, ugyanakkor gyors ütemben újjáépíti haderejét, miközben Európa is felpörgeti fegyverkezését - írta a Reuters.

Az orosz határ mentén fekvő Észtország, amely NATO-tagként Moszkva egyik legélesebb kritikusa és Ukrajna határozott támogatója, kedden hozta nyilvánosságra külföldi hírszerző szolgálatának éves értékelését.

Kaupo Rosin, a szolgálat vezetője újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Európának jelentős befektetéseket kell eszközölnie a védelmi és a belső biztonsági területeken. Szerinte a cél az, hogy Oroszország hosszabb távon arra a következtetésre jusson: nincs esélye a NATO-országokkal szemben.

A hírszerzési vezető rámutatott, hogy az orosz politikai vezetés komoly aggodalommal figyeli az európai újrafegyverkezést. Úgy látják, hogy Európa két-három éven belül akár önállóan is képes lehet katonai műveleteket indítani Oroszország ellen. Rosin kiemelte: Moszkva jelenlegi egyik fő célja ennek a folyamatnak a lassítása és akadályozása.

A jelentés szerint Oroszországban olyan mértékben bővül a lőszergyártás, hogy az ország nemcsak az ukrajnai háború folytatásához tud elegendő készletet biztosítani, hanem tartalékokat is képes felhalmozni jövőbeli konfliktusokra. Az észt hírszerzés értékelése alapján egy esetleges Észtország elleni orosz támadás során drónokat vetnének be szárazföldön, levegőben és tengeren egyaránt, az ország teljes területén egyszerre.

Az amerikai kormánnyal kapcsolatos viszonyról szólva a jelentés megállapítja, hogy a Kreml továbbra is elsődleges globális ellenfélnek tekinti az Egyesült Államokat, miközben készségét hangoztatja az együttműködésre a szankciók feloldása érdekében. A dokumentum szerint ez a látszólagos nyitás abból a törekvésből fakad, hogy a Kreml kihasználja az új amerikai adminisztrációval adódó lehetőségeket a kétoldalú kapcsolatok helyreállítására, és olyan megállapodást érjen el, amely Ukrajna vereségét formálisan is rögzítené.

Az elemzés kiemeli, hogy a felszínes enyhülés ellenére Oroszország stratégiai céljai nem változtak: továbbra is az Egyesült Államok és a NATO szerepének gyengítésére törekszik, és saját elképzelései szerint akarja átalakítani Európa biztonsági architektúráját.

A kínai–orosz kapcsolatokkal kapcsolatban a jelentés rámutat, hogy Peking hasznos szövetségest lát Oroszországban a Nyugat marginalizálásához, valamint olyan energiaforrást, amelyre egy esetleges Tajvan körüli konfliktusban támaszkodhatna, ha szankciókat vezetnének be vagy tengeri blokádot alkalmaznának. A két ország a katonai technológiai kutatások terén is együttműködik.

A dokumentum figyelmeztetéssel zárul: az Oroszországnak tett bármilyen engedmény a gyakorlatban Kína globális hatalmi ambícióit is erősítené.