Kemény pofon Donald Trumpnak: saját pártja is szembement vele az egyik legfontosabb ügyben

Az amerikai képviselőház elutasította a republikánus vezetés azon javaslatát, amely megakadályozta volna a Trump elnök vámintézkedéseit megkérdőjelező szavazásokat - tudósított a Financial Times.

A Mike Johnson házelnök által előterjesztett szabályt kedden 217 képviselő utasította el, köztük minden demokrata és három republikánus képviselő, míg 214-en támogatták. Ez jelentős elutasítást jelent Trump elnök és kongresszusi szövetségesei számára.

A szavazás azt jelzi, hogy a törvényhozók egyre inkább készek szembeszállni Trump agresszív kereskedelmi programjával, amely felborította a globális kereskedelmet és áremelkedéssel fenyeget az Egyesült Államokban.

A Trump vámjait védő szabály bukása utat nyithat a demokrata törvényhozók előtt, hogy Gregory Meeks New York-i képviselő vezetésével akár már szerdán szavazást kezdeményezzenek a Kanadára kivetett vámok blokkolásáról.

Bár Trump megvétózhatja a Kongresszus vámok elleni szavazásait, a republikánus törvényhozók elutasítása mégis erős jelzést küld a növekvő elégedetlenségről az elnök gazdaságpolitikájával kapcsolatban saját pártján belül.

A republikánusok rendkívül szűk többséggel irányítják a képviselőházat, ami azt jelenti, hogy Johnson csak néhány párttag támogatását veszítheti el bármely vitatott szavazáson, feltételezve, hogy egyetlen demokrata sem szavaz a republikánusokkal.

A döntő republikánus szavazatokat Kentucky-ból Thomas Massie, Kaliforniából Kevin Kiley és Nebraskából Don Bacon adta le.

Johnson korábban kedden azt nyilatkozta, hogy a szabály "észszerűsége" az volt, hogy "lehetővé tegye a Legfelsőbb Bíróságnak, hogy döntsön a függőben lévő ügyben, amelyre mindenki figyel és vár".

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság várhatóan a következő hónapokban dönt Trump átfogó vámjainak jogszerűségéről. A bíróság novemberben hallgatta meg az érveket arról, hogy az amerikai elnöknek van-e felhatalmazása a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatásköri Törvény (IEEPA) alkalmazására világszerte kivetett vámok bevezetéséhez.

A Pew közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak túlnyomó többsége ellenzi a Trump-adminisztráció vámrendszerét. A Pew szerint az amerikai felnőttek 60 százaléka nem ért egyet a vámok emelésével, köztük a republikánusok több mint negyede.

Címlapfotó: Allison Dinner, MTI/MTVA