A Fehér Ház déli oszlopcsarnokát amerikai zászlókkal és lobogókkal díszítik a 2024-es függetlenség napja alkalmából.
Világ

Súlyos fenyegetéseket küldött Trump egy újabb országnak: láthatáron a következő háború?

Pénzcentrum
2026. február 10. 18:14

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza a Detroitot a kanadai Windsorral összekötő Gordie Howe nemzetközi híd megnyitását, amíg az Egyesült Államok szerinte nem kap teljes kompenzációt, és Kanada nem kezeli országát a "megérdemelt tisztelettel és méltányossággal".

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azzal fenyegetőzött, hogy megakadályozza a Detroitot a kanadai Windsorral összekötő Gordie Howe nemzetközi híd megnyitását. A Truth Social oldalon közzétett bejegyzésében azt írta: addig nem engedi a 2,4 kilométeres átkelő átadását, amíg az Egyesült Államok szerinte nem kap teljes kompenzációt, és Kanada nem kezeli országát a "megérdemelt tisztelettel és méltányossággal" - írja a CNN.

A híd nagyobb építési munkálatai már befejeződtek, és a tesztelés után várhatóan még az idén megnyílik. Egyelőre nem világos, Trump milyen eszközökkel tudná megakadályozni a forgalomba helyezést.

Trump azt is állította, hogy a híd mindkét oldalát Kanada birtokolja, és az szinte kizárólag kanadai anyagokból épült. Ez azonban nem felel meg a tényeknek. A több mint négymilliárd dolláros beruházást ugyan teljes egészében Ottawa finanszírozza, üzemelteti és tartja karban, de a 2012-es megállapodás szerint a híd Kanada és Michigan állam közös tulajdonában lesz. A szerződés azt is rögzíti, hogy az építkezéshez használt acél és vas csak amerikai vagy kanadai eredetű lehet, és egyik országot sem szabad előnyben részesíteni. Drew Dilkens, Windsor polgármestere a CBC-nek megerősítette, hogy a michigani oldalon amerikai acélt használtak.

Kapcsolódó cikkeink:

"Ez egyszerűen őrültség. El sem hiszem, amit olvasok" – reagált Dilkens az elnöki bejelentésre.

Trump első elnöksége idején még elismerően nyilatkozott a hídról. Egy 2017-es közös közleményben Justin Trudeau akkori kanadai miniszterelnökkel a két ország közötti "létfontosságú gazdasági összeköttetésnek" nevezte a híres kanadai jégkorongozóról elnevezett építményt.

Az amerikai–kanadai viszony az utóbbi időben jelentősen megromlott. A feszültség azután fokozódott, hogy Mark Carney kanadai miniszterelnök davosi beszédében arra buzdította a középhatalmakat, hogy fogjanak össze a szuperhatalmakkal szemben. Trump január végén bejelentette, hogy visszavonja az összes kanadai gyártású repülőgép tanúsítványát, és ötvenszázalékos vámmal fenyegette meg a kanadai gépeket. Azzal is fenyegetőzött, hogy százszázalékos vámot vet ki minden kanadai termékre, ha Ottawa kereskedelmi megállapodást köt Kínával.

Carney múlt hónapban Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai vezetővel, és a két ország "új stratégiai partnerséget" hirdetett. Kanada enyhítette a kínai elektromos autókra kivetett vámokat, és évente akár 49 ezer kínai villanyautó behozatalát is engedélyezi. Kína várhatóan már az idén csökkenti a kanadai repcemag, homár és borsó vámterheit.

Trump hétfői bejegyzésében azt is sérelmezte, hogy Ontario – Kanada legnépesebb tartománya – nem hajlandó amerikai szeszesitalokat árusítani. A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.

A két ország közötti viták az idén esedékes USMCA-felülvizsgálat előtt éleződnek ki. Ezt a kereskedelmi egyezményt még Trump első elnöksége idején kötötték, a korábbi NAFTA helyébe lépve.

Elissa Slotkin michigani demokrata szenátor szerint a híd megnyitásának megakadályozása súlyos következményekkel járna az állam gazdaságára nézve. "Az elnök az általa indított kereskedelmi háborúért bünteti Michigan lakosait. Kanada a barátunk, nem az ellenségünk" – írta az X-en.
Címlapkép: Getty Images
#elektromos autó #híd #világ #donald trump #kína #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #kanada #vámháború

