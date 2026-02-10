Fegyveres támadás történt Nagytetelben a polgármesteri hivatalban: egy férfi gázpisztollyal meglőtte Orbán Sándor polgármestert.
Túl messzire ment Oroszország: Csernobilnál is nagyobb atomkatasztrófa fenyeget?
Az orosz hadsereg február 7-i rakétacsapása az ukrán atomerőművek villamos alállomásai ellen drámai következményekkel járt: az ország nukleáris áramtermelése mintegy 50 százalékkal esett vissza, miközben a téli hidegben újabb áramkorlátozásokat kellett bevezetni.
Az ukrán állami villamoshálózat-üzemeltető, az Ukrenergo vezérigazgatója, Vitalij Zajcsenko szerint az orosz erők rendkívül hatékony csapást mértek az ország atomenergetikai infrastruktúrájára. "Az oroszok nagyon eredményesek voltak. Minden atomerőművünk kénytelen volt csökkenteni a termelést. A támadás után azonnal elveszítettük erőművi kapacitásunk felét" – fogalmazott a vállalatvezető.
A rakéták azokat a kritikus fontosságú nagyfeszültségű alállomásokat találták el, amelyek a három, jelenleg is üzemelő ukrán atomerőművet kapcsolják össze az országos villamoshálózattal. A támadás olyan súlyos károkat okozott, hogy egy teljes reaktorblokkot le kellett állítani. A csapás nyomán országszerte szigorúbb energiakorlátozásokat vezettek be, ami különösen nehéz helyzetbe hozta a lakosságot, hiszen a 2022-es orosz invázió kezdete óta ez a legzordabb tél.
Ukrajna energiabiztonságában kulcsszerepet játszik az atomenergia, különösen azóta, hogy az orosz erők szisztematikusan pusztítják az egyéb típusú erőműveket. Bár Moszkva mindeddig tartózkodott az atomerőművek közvetlen megtámadásától, az ukrán katonai hírszerzés már hetekkel ezelőtt jelezte: az orosz stratégia az alállomások elpusztítása révén igyekszik elszigetelni a nukleáris létesítményeket az elektromos hálózattól.
Ez a megközelítés rendkívül súlyos biztonsági kockázatokat rejt magában. Az atomerőművek zavartalan működéséhez – különösen a reaktorok hűtőrendszereinek üzemeltetéséhez – megszakítás nélküli áramellátás szükséges. Ha egy aktív erőmű elveszíti kapcsolatát a hálózattal, vészhelyzeti dízelgenerátorokra kényszerül támaszkodni. Ezek esetleges üzemzavara néhány órán belül nukleáris balesethez vezethet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek éppen a Kijevben, Washingtonban és Moszkvában zajló békekezdeményezések időszakában történtek. Az államfő sürgette a nemzetközi partnereket, hogy erősítsék meg az atomerőművekhez kapcsolódó létesítmények védelmét, és szállítsanak több rakétát a légvédelmi rendszerek számára. "Atomenergetikai létesítményeink gyakorlatilag állandó célpontok. Ez más szintű választ igényel annál, mint amivel jelenleg rendelkezünk. Több védelemre és több párbeszédre van szükségünk a partnerekkel, hogy a világ ne hallgasson erről a fenyegetésről" – írta a Telegram közösségi platformon.
Az orosz külügyminiszter szerint Washington megszegte az ukrajnai rendezésről szóló, állítólag korábban megkötött egyezséget
Az Egyesült Államok szerint Kína 2020-ban titkos nukleáris kísérletet hajtott végre, amit Peking és a nemzetközi atomcsend-szervezet is tagad.
Lemondott Tim Allan, Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, egy nappal azután, hogy a kormányfő főtanácsadója, Morgan McSweeney is elhagyta posztját
Új részleteket tárnak fel Jeffrey Epstein orosz kapcsolatairól és arról, hogyan próbált közvetlen csatornát kiépíteni a Kreml legfelsőbb köreihez.
Tovább dagad az Epstein-botrány, hivatalos közleményt adott ki a brit királyi család: fontos tárgyalásra készülnek
Vilmos és Katalin, a walesi hercegi pár hivatalos nyilatkozatban reagált a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban nyilvánosságra került legújabb dokumentumokra.
Veszélyes fordulatot vett Donald Trump: őrült taktikával fektetheti két vállra a világot az amerikai elnök
Donald Trump második elnöki ciklusának kezdeti, fegyelmezett szakasza már a múlté.
A nemzetközi ügyészség hétfőn azt indítványozta, hogy a hágai különbíróság mondja ki bűnösnek Hashim Thaci volt koszovói elnököt háborús bűncselekmények miatt
Egy amerikai gyógytornász szakmai véleménye szerint Donald Trump elnök súlyos egészségi problémákkal küzdhet.
Egyetlen szó egy telefonon elég volt ahhoz, hogy vadászgépeket küldjenek egy Wizz Air-járathoz.
Az ukrán külügyminiszter szerint a béketárgyalások legérzékenyebb kérdéseit Zelenszkij és Putyin személyes találkozóján lehet csak rendezni.
Zelenszkij meglepő bejelentése: Kijev olyan szankciókat léptet életbe, amelyek az EU‑ba is begyűrűzhetnek
Kijev két elnöki rendelettel újabb szankciókat vezetett be az orosz hadiipari komplexum szereplői és a nemzetközi szankciókat megkerülő pénzügyi hálózatok ellen.
Rendkívül intenzív orosz támadássorozat érte Zaporizzsja megyét.
Tíz nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki az ukrán erők az oroszországi Belgorodra.
Biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat a délkelet-lengyelországi Rzeszów és Lublin repülőterein,
A Fehér Ház szerint Donald Trump elnök továbbra is a diplomáciát részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de más megoldási ötletei is vannak.
Amerikai és iráni tisztviselők ma Ománban találkozhatnak, a két ország közötti feszültség már a katonai összecsapás veszélyét vetíti előre
Moszkvában péntek reggel merényletet követtek el Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés második embere ellen
A Forradalmi Gárdához közel álló hírügynökség által közölt dokumentum szerint Irán a Hormuzi-szoros blokádjára és összehangolt támadásokra készül egy esetleges összecsapás esetén.
-
