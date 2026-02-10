Túl messzire ment Oroszország: Csernobilnál is nagyobb atomkatasztrófa fenyeget?

Az orosz hadsereg február 7-i rakétacsapása az ukrán atomerőművek villamos alállomásai ellen drámai következményekkel járt: az ország nukleáris áramtermelése mintegy 50 százalékkal esett vissza, miközben a téli hidegben újabb áramkorlátozásokat kellett bevezetni.

Az ukrán állami villamoshálózat-üzemeltető, az Ukrenergo vezérigazgatója, Vitalij Zajcsenko szerint az orosz erők rendkívül hatékony csapást mértek az ország atomenergetikai infrastruktúrájára. "Az oroszok nagyon eredményesek voltak. Minden atomerőművünk kénytelen volt csökkenteni a termelést. A támadás után azonnal elveszítettük erőművi kapacitásunk felét" – fogalmazott a vállalatvezető.

A rakéták azokat a kritikus fontosságú nagyfeszültségű alállomásokat találták el, amelyek a három, jelenleg is üzemelő ukrán atomerőművet kapcsolják össze az országos villamoshálózattal. A támadás olyan súlyos károkat okozott, hogy egy teljes reaktorblokkot le kellett állítani. A csapás nyomán országszerte szigorúbb energiakorlátozásokat vezettek be, ami különösen nehéz helyzetbe hozta a lakosságot, hiszen a 2022-es orosz invázió kezdete óta ez a legzordabb tél.

Ukrajna energiabiztonságában kulcsszerepet játszik az atomenergia, különösen azóta, hogy az orosz erők szisztematikusan pusztítják az egyéb típusú erőműveket. Bár Moszkva mindeddig tartózkodott az atomerőművek közvetlen megtámadásától, az ukrán katonai hírszerzés már hetekkel ezelőtt jelezte: az orosz stratégia az alállomások elpusztítása révén igyekszik elszigetelni a nukleáris létesítményeket az elektromos hálózattól.

Ez a megközelítés rendkívül súlyos biztonsági kockázatokat rejt magában. Az atomerőművek zavartalan működéséhez – különösen a reaktorok hűtőrendszereinek üzemeltetéséhez – megszakítás nélküli áramellátás szükséges. Ha egy aktív erőmű elveszíti kapcsolatát a hálózattal, vészhelyzeti dízelgenerátorokra kényszerül támaszkodni. Ezek esetleges üzemzavara néhány órán belül nukleáris balesethez vezethet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek éppen a Kijevben, Washingtonban és Moszkvában zajló békekezdeményezések időszakában történtek. Az államfő sürgette a nemzetközi partnereket, hogy erősítsék meg az atomerőművekhez kapcsolódó létesítmények védelmét, és szállítsanak több rakétát a légvédelmi rendszerek számára. "Atomenergetikai létesítményeink gyakorlatilag állandó célpontok. Ez más szintű választ igényel annál, mint amivel jelenleg rendelkezünk. Több védelemre és több párbeszédre van szükségünk a partnerekkel, hogy a világ ne hallgasson erről a fenyegetésről" – írta a Telegram közösségi platformon.