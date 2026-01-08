Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"

A jelenlegi havas időszakok a globális felmelegedés ellenére is előfordulnak, csak ritkábban - nyilatkozta Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója az InfoRádióban.

Bár Európa jelentős részén napok óta szakad a hó és helyenként -40 fokos hideg tapasztalható, ez nem cáfolja a klímaváltozás tényét. Kovács Erik szerint a mostani időjárás valójában egy normális téli helyzet a Kárpát-medencében, csak a felmelegedés miatt már elszoktunk tőle.

"Régen minden évben volt ilyen tél, különösen a 2000-es évek előtt, amikor ennyi hó hullott" - magyarázta a szakértő. A tél az adatok szerint erőteljesen melegszik, egyre kevésbé havas, és tartósan hótakarós időszakok ritkábban fordulnak elő. A mostani hideghullám jelentős csapadékkal párosulva olyan együttállást eredményezett, amely valóban nem volt tapasztalható egy bő évtizede.

A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása. Egy rendkívül enyhe időszakot követhet egy rövid, extrém hideg periódus, amire a jövőben is fel kell készülnünk.

"A jövőben mindenféleképpen a kevésbé hideg időszakok, illetve a csapadékos, de főleg esős időszakok lesznek jellemzőek a téli hónapokra, de továbbra is lehet majd ilyenekre számítani, amit most látunk" - jegyezte meg Kovács.

A szakértő cáfolta azokat a téves információkat, melyek szerint a téli gumi a jövőben feleslegessé válhat. Véleménye szerint a klímaváltozás következtében nem folyamatosan melegebb idő várható, hanem az abnormális szélsőségek számának jelentős növekedése.