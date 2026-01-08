Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon.
Megszólalt a klímakutató az extrém havazásról: "normális telünk van idén, csak az emberek már elszoktak tőle"
A jelenlegi havas időszakok a globális felmelegedés ellenére is előfordulnak, csak ritkábban - nyilatkozta Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója az InfoRádióban.
Bár Európa jelentős részén napok óta szakad a hó és helyenként -40 fokos hideg tapasztalható, ez nem cáfolja a klímaváltozás tényét. Kovács Erik szerint a mostani időjárás valójában egy normális téli helyzet a Kárpát-medencében, csak a felmelegedés miatt már elszoktunk tőle.
"Régen minden évben volt ilyen tél, különösen a 2000-es évek előtt, amikor ennyi hó hullott" - magyarázta a szakértő. A tél az adatok szerint erőteljesen melegszik, egyre kevésbé havas, és tartósan hótakarós időszakok ritkábban fordulnak elő. A mostani hideghullám jelentős csapadékkal párosulva olyan együttállást eredményezett, amely valóban nem volt tapasztalható egy bő évtizede.
A kutató hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás egyik veszélye éppen a szélsőséges kilengések gyakoribbá válása. Egy rendkívül enyhe időszakot követhet egy rövid, extrém hideg periódus, amire a jövőben is fel kell készülnünk.
"A jövőben mindenféleképpen a kevésbé hideg időszakok, illetve a csapadékos, de főleg esős időszakok lesznek jellemzőek a téli hónapokra, de továbbra is lehet majd ilyenekre számítani, amit most látunk" - jegyezte meg Kovács.
A szakértő cáfolta azokat a téves információkat, melyek szerint a téli gumi a jövőben feleslegessé válhat. Véleménye szerint a klímaváltozás következtében nem folyamatosan melegebb idő várható, hanem az abnormális szélsőségek számának jelentős növekedése.
Megkérdeztük Fehér Gyulát, a Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter elnökét, milyen állapotban vannak most a magyar sípályák, és mire számíthatnak a hétvégére készülők.
Komoly árvíz jöhet Magyarországon, ha elolvad a rengeteg hó? Vázolta a forgatókönyvet a meteorológus
Itt a következő napok előrejelzése arról, hogy milyen időjárásra lehet számítani a napokban.
Országszerte jelentős havazás és tartós hideg nehezíti a közlekedést Magyarországon.
Országszerte több mint 300 alkalommal vonultak ki a tűzoltók a havazás kezdete óta, elsősorban kidőlt fák, közúti balesetek és elakadt járművek miatt.
A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak,...
A klímaváltozás következtében egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási helyzetek mind a nyári, mind a téli időszakokban.
A BKK szerint a járatok többsége közlekedik, de késésekre kell számítani. A Pénzcentrum fotókat is készített a reggeli hóhelyzetről.
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
Országszerte váltóállítási problémák okoznak fennakadásokat a vasúti közlekedésben.
A Pénzcentrum 2026. január 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Megszólalt a meteorológiai szolgálat az extrém hóhelyzetről: nem lehet még örülni, ekkor jön az újabb kemény havazás
Az északkeleti, valamint a nyugati és északnyugati térségekben élénk, helyenként erős szél várható, ami hófúvást okozhat.
Szörnyű hír a tömegközlekedőknek: a havazás miatt törölhetik a járatokat, így nem lehet majd eljutni A-ból B-be
A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a rendkívüli hóhelyzetben különösen körültekintően kell végezni a munkát.
Itt a brutál havazás újabb hulláma: jelentős mennyiség eshet rövid idő alatt, egész Magyarországot érinti
Jelentős havazás várható országszerte, a déli területeken csütörtökre akár 30 centiméteres hóréteg is kialakulhat.
A Pénzcentrum 2026. január 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Indulás közben baleset történt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Pegasus Airlines PC332 számú Budapest Isztambul járatánál.
A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában,
Hétfő délután több térségben is nehezíti a közúti és a vasúti közlekedést az intenzív havazás.