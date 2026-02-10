2026. február 10. kedd Elvira
4 °C Budapest
A washingtoni Fehér Ház gyönyörű kék égbolt mellett
Világ

Magyarországra látogat Donald Trump erős embere: komoly diplomáciai út lesz, mire készülnek a Fehér Házban?

Pénzcentrum
2026. február 10. 09:14

Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 15-16-án Magyarországra látogat, ahol a magyar kormány képviselőivel fog tárgyalni a kétoldalú és regionális együttműködésről, különös tekintettel a békefolyamatokra és az energetikai partnerségre.

Az amerikai külügyminisztérium honlapján közzétett információk szerint Marco Rubio külügyminiszter napokon belül Magyarországra érkezik. Látogatása előtt, február 13. és 15. között Németországban vesz részt a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián.

A külügyminiszter magyarországi útja előtt Pozsonyba is ellátogat, ahol a szlovák vezetőkkel a közös regionális biztonsági érdekekről, a nukleáris energia és az energiadiverzifikáció terén folytatott együttműködés erősítéséről, valamint Szlovákia katonai modernizációjáról és NATO-kötelezettségvállalásairól fog egyeztetni.

Budapesti tárgyalásainak fókuszában a kétoldalú és regionális együttműködés lesz, különös hangsúlyt fektetve a globális konfliktusok rendezését célzó békefolyamatokra és az amerikai-magyar energetikai partnerségre - közölte az amerikai külügyi tárca.

A magyar kormány részéről korábban többen jelezték, hogy tavasszal magas rangú amerikai tisztségviselők érkezhetnek Magyarországra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója januárban az Indexnek nyilatkozva azt mondta, örülne, ha Donald Trump kétszer is ellátogatna Magyarországra.

Orbán Viktor miniszterelnök nemrég bejelentette, hogy februárban ismét Washingtonba utazik. A kormányfő várhatóan február 19-én részt vesz a Trump-féle Béketanács alakuló ülésén, amely a Gázai övezet újjáépítéséről szól majd.

Címlapkép: Getty Images
#világ #usa #donald trump #orbán viktor #energetika #amerikai egyesült államok #külpolitika #nato #gázai övezet #washington #diplomácia

1
2 hete
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
2 hete
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
2 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
4
1 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
5
1 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
