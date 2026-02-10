Magyarországra látogat Donald Trump erős embere: komoly diplomáciai út lesz, mire készülnek a Fehér Házban?

A kormány rendelettel kivonta a végrehajtás alól a sportszervezetek működésére adott állami támogatásokat.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 15-16-án Magyarországra látogat, ahol a magyar kormány képviselőivel fog tárgyalni a kétoldalú és regionális együttműködésről, különös tekintettel a békefolyamatokra és az energetikai partnerségre.
Az amerikai külügyminisztérium honlapján közzétett információk szerint Marco Rubio külügyminiszter napokon belül Magyarországra érkezik. Látogatása előtt, február 13. és 15. között Németországban vesz részt a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián.
A külügyminiszter magyarországi útja előtt Pozsonyba is ellátogat, ahol a szlovák vezetőkkel a közös regionális biztonsági érdekekről, a nukleáris energia és az energiadiverzifikáció terén folytatott együttműködés erősítéséről, valamint Szlovákia katonai modernizációjáról és NATO-kötelezettségvállalásairól fog egyeztetni.
Budapesti tárgyalásainak fókuszában a kétoldalú és regionális együttműködés lesz, különös hangsúlyt fektetve a globális konfliktusok rendezését célzó békefolyamatokra és az amerikai-magyar energetikai partnerségre - közölte az amerikai külügyi tárca.
A magyar kormány részéről korábban többen jelezték, hogy tavasszal magas rangú amerikai tisztségviselők érkezhetnek Magyarországra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója januárban az Indexnek nyilatkozva azt mondta, örülne, ha Donald Trump kétszer is ellátogatna Magyarországra.
Orbán Viktor miniszterelnök nemrég bejelentette, hogy februárban ismét Washingtonba utazik. A kormányfő várhatóan február 19-én részt vesz a Trump-féle Béketanács alakuló ülésén, amely a Gázai övezet újjáépítéséről szól majd.
Vilmos és Katalin, a walesi hercegi pár hivatalos nyilatkozatban reagált a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban nyilvánosságra került legújabb dokumentumokra.
Az ukrán külügyminiszter szerint a béketárgyalások legérzékenyebb kérdéseit Zelenszkij és Putyin személyes találkozóján lehet csak rendezni.
Kijev két elnöki rendelettel újabb szankciókat vezetett be az orosz hadiipari komplexum szereplői és a nemzetközi szankciókat megkerülő pénzügyi hálózatok ellen.
