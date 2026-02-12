Teljesen más tényezők hajtják a lakásárakat, mint gondolnánk: megdöbbentő, hol pörög igazán az ingatlanpiac

Az ingatlanárak és a munkaerőpiac közötti kapcsolat nem olyan egyértelmű, mint elsőre gondolnánk. Az OTP Ingatlanpont friss elemzése szerint ugyan kimutatható összefüggés a foglalkoztatottság és a lakáspiac között, a munkanélküliség önmagában nem magyarázza a lakásárak alakulását vagy a tranzakciók számát. Több régióban éppen ott volt élénk az adásvétel, ahol nehezebb munkát találni.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 harmadik negyedévében Komárom-Esztergom vármegyében volt a legalacsonyabb a munkanélküliség 2,4 százalékkal, míg Győr-Moson-Sopronban és Vasban 2,8 százalékot mértek. Az álláskeresők aránya Győr-Moson-Sopronban volt a legalacsonyabb. A legmagasabb, 8,3 százalékos munkanélküliséget Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében regisztrálták, ezt Nógrád és Somogy követte - mutatott rá az OTP Ingatlanpont elemzése.

A lakásáraknál azonban nem mindenhol érvényesül az egyenes kapcsolat. A legmagasabb négyzetméterár Budapesten volt, átlagosan 1,2 millió forinttal. Győr-Moson-Sopron az egyik legdrágább vármegye, ami összhangban áll az alacsony munkanélküliséggel, Komárom-Esztergom viszont csak középmezőnyben szerepel.

Hajdú-Biharban az országos átlagnál magasabb munkanélküliség mellett is az egyik legmagasabb, 829 ezer forintos négyzetméterárat mérték. Somogyban pedig a magas munkanélküliség mellett is kiemelkedő árakat regisztráltak, amit elsősorban a balatoni ingatlanpiac hatása magyaráz.

A népességmozgás jobban magyarázza a különbségeket

Az adatok szerint a lakosságváltozás szorosabb kapcsolatot mutat a lakásárakkal. Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében jelentős népességcsökkenés mellett alacsony lakásárak alakultak ki. Az elmúlt tíz évben csak Pest és Győr-Moson-Sopron vármegye tudott népességnövekedést felmutatni, ami együtt járt a lakásárak emelkedésével.

A szakértők szerint a belső vándorlás erősödése is hajtja a folyamatot: az emberek elsősorban a jobb munkalehetőségeket kínáló térségekbe költöznek, ami növeli a keresletet és az árakat.

A tranzakciók száma is árnyalja a képet

A lakáspiaci adásvételek száma sem feltétlenül a legjobb foglalkoztatottságú térségekben a legmagasabb. Budapest után a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön volt a legtöbb tranzakció a népesség arányában, pedig ezekben a régiókban az országos átlagnál magasabb a munkanélküliség. Ennek oka, hogy a költözők eladják korábbi ingatlanjukat is, ami növeli az adásvételek számát az elvándorlással érintett térségekben.

A támogatások is alakítják a piacot

A lakáspiaci folyamatokat állami programok is befolyásolják. A falusi CSOK és az Otthon Start kedvezményes hitel vidéken is élénkíti a keresletet, ahol az alacsonyabb árak miatt könnyebb önerőt biztosítani. Ez a következő években lassíthatja az elvándorlást, és a vidéki régiók árainak felzárkózását is hozhatja.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA