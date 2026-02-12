Még egy magyar short trackes kiesett: nem jutott elődöntőbe Moon Wonjun

A BYU egyetem amerikaifutball-játékosát, Parker Kingstont nemi erőszak vádjával illették a washingtoni megyei ügyészség szerdai bejelentése szerint.
A milánói téli olimpia rövidpályás gyorskorcsolya-versenyének csütörtöki napján Mun Vondzsun nem jutott tovább a férfi 1000 méteres szám negyeddöntőjéből. Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.
A dél-koreai származású versenyző a keddi selejtezőben futama harmadik helyén végzett, ezzel bejutott a legjobb húsz közé. A negyeddöntőben ugyanazokkal az ellenfelekkel került egy futamba, akikkel már a selejtezőben is versenyzett: a legfőbb esélyesnek számító kanadai William Dandjinouval és a dél-koreai Sim Tongminnal. Utóbbi az előfutamban az utolsó körben előzte meg. A mezőnyt a japán Josinaga Kadzuki és az amerikai Clayton Declemente tette teljessé, akik papíron legyőzhetőnek számítottak.
Mun a januári Európa-bajnokságon már kipróbált versenystratégiát alkalmazott: az öttagú mezőny hátsó részén korcsolyázott, majd az utolsó három-négy körben próbált előrébb kerülni. Az amerikai rivális megelőzése nem okozott gondot számára. A japán versenyzőt azonban külső íven nem tudta elsőre lehagyni, így az utolsó kör kezdetén még a negyedik helyen haladt. Az utolsó kanyarban sikerült Josinaga elé kerülnie, a célegyenesben pedig minimális különbséggel maradt le dél-koreai vetélytársáról: mindössze 17 ezredmásodperc választotta el kettőjüket a célban.
A magyar versenyzőnek a futambeli harmadik helyezése elvben még reményt adhatott volna a továbbjutásra az időeredmények alapján. Mivel azonban a többi negyeddöntős futamból két-két versenyző jutott tovább az elődöntőbe, Mun számára ebben a számban véget ért az olimpiai szereplés.
A csütörtöki program másik számában, a női 500 méteren két kiemelt versenyző, a táv háromszoros világbajnoka, a holland Xandra Velzeboer, valamint címvédőként az olasz Arianna Fontana ugyanabban a negyeddöntős futamban indult. Mindketten simán kvalifikálták magukat az elődöntőbe. Ők futották a két legjobb időt; Velzeboer 41,679 másodperces eredménye új olimpiai rekordot jelentett. Ebben a számban Végi Diána Laura két nappal korábban a selejtezőben búcsúzott.
címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
