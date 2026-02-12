2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tilburg, 2026. január 16.Moon Wonjun a férfi 1000 méteres versenyszám selejzetőjében a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a hollandiai Tilburgban 2026. január 16-án.MTI/Illyés Tibor
Sport

Még egy magyar short trackes kiesett: nem jutott elődöntőbe Moon Wonjun

MTI
2026. február 12. 21:30

A milánói téli olimpia rövidpályás gyorskorcsolya-versenyének csütörtöki napján Mun Vondzsun nem jutott tovább a férfi 1000 méteres szám negyeddöntőjéből. Az FTC versenyzője ugyan harmadikként ért célba futamában, de ez nem bizonyult elégségesnek az elődöntőbe kerüléshez.

A dél-koreai származású versenyző a keddi selejtezőben futama harmadik helyén végzett, ezzel bejutott a legjobb húsz közé. A negyeddöntőben ugyanazokkal az ellenfelekkel került egy futamba, akikkel már a selejtezőben is versenyzett: a legfőbb esélyesnek számító kanadai William Dandjinouval és a dél-koreai Sim Tongminnal. Utóbbi az előfutamban az utolsó körben előzte meg. A mezőnyt a japán Josinaga Kadzuki és az amerikai Clayton Declemente tette teljessé, akik papíron legyőzhetőnek számítottak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mun a januári Európa-bajnokságon már kipróbált versenystratégiát alkalmazott: az öttagú mezőny hátsó részén korcsolyázott, majd az utolsó három-négy körben próbált előrébb kerülni. Az amerikai rivális megelőzése nem okozott gondot számára. A japán versenyzőt azonban külső íven nem tudta elsőre lehagyni, így az utolsó kör kezdetén még a negyedik helyen haladt. Az utolsó kanyarban sikerült Josinaga elé kerülnie, a célegyenesben pedig minimális különbséggel maradt le dél-koreai vetélytársáról: mindössze 17 ezredmásodperc választotta el kettőjüket a célban.

A téli olimpia friss hírei, eredményei a Sportonlineon; KATT IDE!

A magyar versenyzőnek a futambeli harmadik helyezése elvben még reményt adhatott volna a továbbjutásra az időeredmények alapján. Mivel azonban a többi negyeddöntős futamból két-két versenyző jutott tovább az elődöntőbe, Mun számára ebben a számban véget ért az olimpiai szereplés.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A csütörtöki program másik számában, a női 500 méteren két kiemelt versenyző, a táv háromszoros világbajnoka, a holland Xandra Velzeboer, valamint címvédőként az olasz Arianna Fontana ugyanabban a negyeddöntős futamban indult. Mindketten simán kvalifikálták magukat az elődöntőbe. Ők futották a két legjobb időt; Velzeboer 41,679 másodperces eredménye új olimpiai rekordot jelentett. Ebben a számban Végi Diána Laura két nappal korábban a selejtezőben búcsúzott.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#eredmény #olimpia #sport #verseny #sportoló #téli olimpia #ferencváros #olimpia2026 #milano

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:48
21:30
21:00
20:55
20:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 12.
Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
2026. február 12.
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
2026. február 12.
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Gyászol a sportvilág: legendás kommentátor távozott, 79 éves volt
2
7 napja
Téli olimpia 2026: itt a teljes menetrend, a közvetítő csatornák, sportágak és időpontok
3
6 napja
Oroszból magyarrá: bemutatjuk a két műkorcsolyázót, új hazájuknak szereznének dicsőséget a téli olimpián
4
5 napja
Szabotázs a téli olimpián: terrorelhárítók lepték el a helyszín
5
1 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a magyar válogatott sportoló, mindössze 27 éves volt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 20:55
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 7. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 19:00
A szemünk láttára omlik össze az orosz gazdaság: végül tényleg az orosz medve vérzik ki először?
Agrárszektor  |  2026. február 12. 20:29
Figyelmeztetik a borászokat: új szabályok lépnek életbe az EU-ban