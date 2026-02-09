Az orosz külügyminiszter szerint Washington megszegte az ukrajnai rendezésről szóló, állítólag korábban megkötött egyezséget, miközben a Fehér Ház tagadja, hogy bármiféle megállapodás született volna. Moszkva bírálja az amerikai szankciós politika folytatását, és egyre keményebb hangot üt meg az új washingtoni adminisztrációval szemben.

Az orosz diplomácia vezetője súlyos vádakkal illette az amerikai kormányzatot egy február 9-i televíziós interjúban. Szergej Lavrov a TV BRICS csatornának nyilatkozva azt állította, hogy az Egyesült Államok nem teljesíti azokat a megállapodásokat, amelyeket Moszkva értelmezése szerint korábban kötöttek az ukrajnai konfliktus rendezéséről.

A külügyminiszter konkrétan hivatkozott az úgynevezett "anchorage-i megállapodásokra", amelyek keretében szerinte Washington kezdeményezésére olyan egyezség született volna 2025-ben, amely alapján Ukrajna fegyveres konfliktus nélkül adta volna át a Donbász teljes területét Oroszországnak. "Azt mondják nekünk, hogy rendezni kell az ukrán kérdést. Anchorage-ban elfogadtuk az Egyesült Államok javaslatát. Ők tettek ajánlatot, mi beleegyeztünk, és a problémát meg kellett volna oldani. Úgy tűnik, ők javasolták, mi készen álltunk – most mégsem akarják" – jelentette ki Lavrov.

Az amerikai kormányzat részéről ugyanakkor nem érkezett megerősítés arról, hogy létezne bármilyen ilyen természetű megállapodás. A Fehér Ház hallgatása különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy Moszkva nyilvánosan hivatkozik ezekre az állítólagos tárgyalásokra.

Az orosz diplomácia irányítója szerint az együttműködésről szóló amerikai retorika mögött valójában az oroszellenes politika folytatása áll. Ennek alátámasztásaként említette az újabb gazdasági szankciókat, valamint a nyugati államok fellépését az orosz árnyékflottával szemben, amely a nemzetközi korlátozások megkerülésével szállít energiahordozókat.

A területi viták továbbra is a lehetséges béketárgyalások legfontosabb akadályát jelentik. Moszkva következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán fegyveres erők teljes mértékben vonuljanak ki a Donbász régióból, és ezt tekinti minden további egyeztetés előfeltételének.

Kijev kategorikusan elutasítja a teljes területfeladást, ugyanakkor ukrán kormányzati források szerint nyitott lehet bizonyos kompromisszumokra, például egy demilitarizált zóna létrehozására a vitatott területeken.

Washington részéről felmerült egy gazdasági szabadövezet kialakításának gondolata is a háború által érintett régiókban, ami elvben köztes megoldást kínálhatna a felek között.

Lavrov azért is bírálta az amerikai vezetést, mert nem vonták vissza az előző kormányzat által bevezetett gazdasági korlátozásokat. Szerinte ez ellentmond a kapcsolatok normalizálásáról szóló ígéreteknek, és azt mutatja, hogy Washington nem kíván valódi újrakezdést Moszkvával.