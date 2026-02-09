Az Egyesült Államok szerint Kína 2020-ban titkos nukleáris kísérletet hajtott végre, amit Peking és a nemzetközi atomcsend-szervezet is tagad.
Elképesztő vádakat vágott az USA fejéhez Lavrov: Trumpék elárulták az ukrajnai békemegállapodást?
Az orosz külügyminiszter szerint Washington megszegte az ukrajnai rendezésről szóló, állítólag korábban megkötött egyezséget, miközben a Fehér Ház tagadja, hogy bármiféle megállapodás született volna. Moszkva bírálja az amerikai szankciós politika folytatását, és egyre keményebb hangot üt meg az új washingtoni adminisztrációval szemben.
Az orosz diplomácia vezetője súlyos vádakkal illette az amerikai kormányzatot egy február 9-i televíziós interjúban. Szergej Lavrov a TV BRICS csatornának nyilatkozva azt állította, hogy az Egyesült Államok nem teljesíti azokat a megállapodásokat, amelyeket Moszkva értelmezése szerint korábban kötöttek az ukrajnai konfliktus rendezéséről.
A külügyminiszter konkrétan hivatkozott az úgynevezett "anchorage-i megállapodásokra", amelyek keretében szerinte Washington kezdeményezésére olyan egyezség született volna 2025-ben, amely alapján Ukrajna fegyveres konfliktus nélkül adta volna át a Donbász teljes területét Oroszországnak. "Azt mondják nekünk, hogy rendezni kell az ukrán kérdést. Anchorage-ban elfogadtuk az Egyesült Államok javaslatát. Ők tettek ajánlatot, mi beleegyeztünk, és a problémát meg kellett volna oldani. Úgy tűnik, ők javasolták, mi készen álltunk – most mégsem akarják" – jelentette ki Lavrov.
Az amerikai kormányzat részéről ugyanakkor nem érkezett megerősítés arról, hogy létezne bármilyen ilyen természetű megállapodás. A Fehér Ház hallgatása különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy Moszkva nyilvánosan hivatkozik ezekre az állítólagos tárgyalásokra.
Az orosz diplomácia irányítója szerint az együttműködésről szóló amerikai retorika mögött valójában az oroszellenes politika folytatása áll. Ennek alátámasztásaként említette az újabb gazdasági szankciókat, valamint a nyugati államok fellépését az orosz árnyékflottával szemben, amely a nemzetközi korlátozások megkerülésével szállít energiahordozókat.
A területi viták továbbra is a lehetséges béketárgyalások legfontosabb akadályát jelentik. Moszkva következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán fegyveres erők teljes mértékben vonuljanak ki a Donbász régióból, és ezt tekinti minden további egyeztetés előfeltételének.
Kijev kategorikusan elutasítja a teljes területfeladást, ugyanakkor ukrán kormányzati források szerint nyitott lehet bizonyos kompromisszumokra, például egy demilitarizált zóna létrehozására a vitatott területeken.
Washington részéről felmerült egy gazdasági szabadövezet kialakításának gondolata is a háború által érintett régiókban, ami elvben köztes megoldást kínálhatna a felek között.
Lavrov azért is bírálta az amerikai vezetést, mert nem vonták vissza az előző kormányzat által bevezetett gazdasági korlátozásokat. Szerinte ez ellentmond a kapcsolatok normalizálásáról szóló ígéreteknek, és azt mutatja, hogy Washington nem kíván valódi újrakezdést Moszkvával.
Washington elsősorban Zambiára, Guineára és a Kongói Demokratikus Köztársaságra összpontosít.
Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.
A nemzetközi ügyészség hétfőn azt indítványozta, hogy a hágai különbíróság mondja ki bűnösnek Hashim Thaci volt koszovói elnököt háborús bűncselekmények miatt
Egy amerikai gyógytornász szakmai véleménye szerint Donald Trump elnök súlyos egészségi problémákkal küzdhet.
Egyetlen szó egy telefonon elég volt ahhoz, hogy vadászgépeket küldjenek egy Wizz Air-járathoz.
Az ukrán külügyminiszter szerint a béketárgyalások legérzékenyebb kérdéseit Zelenszkij és Putyin személyes találkozóján lehet csak rendezni.
Zelenszkij meglepő bejelentése: Kijev olyan szankciókat léptet életbe, amelyek az EU‑ba is begyűrűzhetnek
Kijev két elnöki rendelettel újabb szankciókat vezetett be az orosz hadiipari komplexum szereplői és a nemzetközi szankciókat megkerülő pénzügyi hálózatok ellen.
Rendkívül intenzív orosz támadássorozat érte Zaporizzsja megyét.
Tíz nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki az ukrán erők az oroszországi Belgorodra.
Biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat a délkelet-lengyelországi Rzeszów és Lublin repülőterein,
A Fehér Ház szerint Donald Trump elnök továbbra is a diplomáciát részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de más megoldási ötletei is vannak.
Amerikai és iráni tisztviselők ma Ománban találkozhatnak, a két ország közötti feszültség már a katonai összecsapás veszélyét vetíti előre
Moszkvában péntek reggel merényletet követtek el Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés második embere ellen
A Forradalmi Gárdához közel álló hírügynökség által közölt dokumentum szerint Irán a Hormuzi-szoros blokádjára és összehangolt támadásokra készül egy esetleges összecsapás esetén.
Friedrich Merz német kancellár kétnapos közel-keleti körútján Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket kereste fel jelentős üzleti delegáció kíséretében.
A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb
Emmanuel Macron francia elnök legfőbb tanácsadója kedden Moszkvában tárgyalt orosz tisztviselőkkel Ukrajnáról.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg.
