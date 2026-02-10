2026. február 10. kedd Elvira
Zászlók lobognak az ENSZ-székház Főtitkárságának épülete előtt.
Világ

Pénzügyi katasztrófa küszöbén az ENSZ: az USA tartozása már a szervezet működését fenyegeti

Pénzcentrum
2026. február 10. 09:51

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint komoly működési válság fenyegeti az ENSZ-t, ha az Egyesült Államok nem rendezi felhalmozott, több milliárd dolláros tagdíjtartozását, szemlézte a Telex.

Súlyos pénzügyi problémák elé nézhet az Egyesült Nemzetek Szervezete, amennyiben az Egyesült Államok tovább halogatja elmaradt befizetéseinek rendezését. António Guterres ENSZ-főtitkár január végén levélben figyelmeztette a tagállamokat arra, hogy a szervezet költségvetése a befizetetlen tagdíjak miatt a pénzügyi összeomlás szélére sodródhat.

Az ENSZ költségvetésének döntő része az Egyesült Államok befizetéseitől függ. Február elejére az USA tagdíjtartozása elérte a 2,19 milliárd dollárt, ehhez további 2,4 milliárd dollárnyi elmaradás társul a jelenlegi és korábbi békefenntartó missziók finanszírozásából, valamint 43,6 millió dollár az ENSZ bíróságainak működésére.

Kapcsolódó cikkeink:

Az ENSZ adatai alapján az Egyesült Államok már tavaly sem fizette be a 827 millió dolláros éves tagdíját, idén pedig további 767 millió dollárral kellene hozzájárulnia a szervezet működéséhez. Bár Washington a múlt héten azt jelezte, hogy néhány héten belül megkezdik a befizetéseket, az ENSZ egyelőre nem kapott konkrét részleteket.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete azt ígérte, hogy az első részlet hamarosan megérkezik, és jelentős előleget jelent majd az éves tagdíjra, konkrét számokat azonban nem közölt.

Donald Trump elnök korábban többször is az ENSZ reformját és költségeinek csökkentését sürgette. Eközben az ENSZ kimutatása szerint a 193 tagállamból eddig mindössze 55 ország fizette be teljes egészében az idei tagdíját.
Címlapkép: Getty Images
