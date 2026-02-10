Orbán Viktor miniszterelnök nemrég ugyancsak bejelentette, hogy februárban ismét Washingtonba utazik.
Pénzügyi katasztrófa küszöbén az ENSZ: az USA tartozása már a szervezet működését fenyegeti
António Guterres ENSZ-főtitkár szerint komoly működési válság fenyegeti az ENSZ-t, ha az Egyesült Államok nem rendezi felhalmozott, több milliárd dolláros tagdíjtartozását, szemlézte a Telex.
Súlyos pénzügyi problémák elé nézhet az Egyesült Nemzetek Szervezete, amennyiben az Egyesült Államok tovább halogatja elmaradt befizetéseinek rendezését. António Guterres ENSZ-főtitkár január végén levélben figyelmeztette a tagállamokat arra, hogy a szervezet költségvetése a befizetetlen tagdíjak miatt a pénzügyi összeomlás szélére sodródhat.
Az ENSZ költségvetésének döntő része az Egyesült Államok befizetéseitől függ. Február elejére az USA tagdíjtartozása elérte a 2,19 milliárd dollárt, ehhez további 2,4 milliárd dollárnyi elmaradás társul a jelenlegi és korábbi békefenntartó missziók finanszírozásából, valamint 43,6 millió dollár az ENSZ bíróságainak működésére.
Az ENSZ adatai alapján az Egyesült Államok már tavaly sem fizette be a 827 millió dolláros éves tagdíját, idén pedig további 767 millió dollárral kellene hozzájárulnia a szervezet működéséhez. Bár Washington a múlt héten azt jelezte, hogy néhány héten belül megkezdik a befizetéseket, az ENSZ egyelőre nem kapott konkrét részleteket.
Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete azt ígérte, hogy az első részlet hamarosan megérkezik, és jelentős előleget jelent majd az éves tagdíjra, konkrét számokat azonban nem közölt.
Donald Trump elnök korábban többször is az ENSZ reformját és költségeinek csökkentését sürgette. Eközben az ENSZ kimutatása szerint a 193 tagállamból eddig mindössze 55 ország fizette be teljes egészében az idei tagdíját.
Washington elsősorban Zambiára, Guineára és a Kongói Demokratikus Köztársaságra összpontosít.
Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.
Az orosz külügyminiszter szerint Washington megszegte az ukrajnai rendezésről szóló, állítólag korábban megkötött egyezséget
Az Egyesült Államok szerint Kína 2020-ban titkos nukleáris kísérletet hajtott végre, amit Peking és a nemzetközi atomcsend-szervezet is tagad.
Lemondott Tim Allan, Keir Starmer brit miniszterelnök kommunikációs igazgatója, egy nappal azután, hogy a kormányfő főtanácsadója, Morgan McSweeney is elhagyta posztját
Új részleteket tárnak fel Jeffrey Epstein orosz kapcsolatairól és arról, hogyan próbált közvetlen csatornát kiépíteni a Kreml legfelsőbb köreihez.
Tovább dagad az Epstein-botrány, hivatalos közleményt adott ki a brit királyi család: fontos tárgyalásra készülnek
Vilmos és Katalin, a walesi hercegi pár hivatalos nyilatkozatban reagált a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban nyilvánosságra került legújabb dokumentumokra.
Veszélyes fordulatot vett Donald Trump: őrült taktikával fektetheti két vállra a világot az amerikai elnök
Donald Trump második elnöki ciklusának kezdeti, fegyelmezett szakasza már a múlté.
A nemzetközi ügyészség hétfőn azt indítványozta, hogy a hágai különbíróság mondja ki bűnösnek Hashim Thaci volt koszovói elnököt háborús bűncselekmények miatt
Egy amerikai gyógytornász szakmai véleménye szerint Donald Trump elnök súlyos egészségi problémákkal küzdhet.
Egyetlen szó egy telefonon elég volt ahhoz, hogy vadászgépeket küldjenek egy Wizz Air-járathoz.
Az ukrán külügyminiszter szerint a béketárgyalások legérzékenyebb kérdéseit Zelenszkij és Putyin személyes találkozóján lehet csak rendezni.
Zelenszkij meglepő bejelentése: Kijev olyan szankciókat léptet életbe, amelyek az EU‑ba is begyűrűzhetnek
Kijev két elnöki rendelettel újabb szankciókat vezetett be az orosz hadiipari komplexum szereplői és a nemzetközi szankciókat megkerülő pénzügyi hálózatok ellen.
Rendkívül intenzív orosz támadássorozat érte Zaporizzsja megyét.
Tíz nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki az ukrán erők az oroszországi Belgorodra.
Biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat a délkelet-lengyelországi Rzeszów és Lublin repülőterein,
A Fehér Ház szerint Donald Trump elnök továbbra is a diplomáciát részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de más megoldási ötletei is vannak.
Amerikai és iráni tisztviselők ma Ománban találkozhatnak, a két ország közötti feszültség már a katonai összecsapás veszélyét vetíti előre
-
