Pénzügyi katasztrófa küszöbén az ENSZ: az USA tartozása már a szervezet működését fenyegeti

António Guterres ENSZ-főtitkár szerint komoly működési válság fenyegeti az ENSZ-t, ha az Egyesült Államok nem rendezi felhalmozott, több milliárd dolláros tagdíjtartozását, szemlézte a Telex.

Súlyos pénzügyi problémák elé nézhet az Egyesült Nemzetek Szervezete, amennyiben az Egyesült Államok tovább halogatja elmaradt befizetéseinek rendezését. António Guterres ENSZ-főtitkár január végén levélben figyelmeztette a tagállamokat arra, hogy a szervezet költségvetése a befizetetlen tagdíjak miatt a pénzügyi összeomlás szélére sodródhat.

Az ENSZ költségvetésének döntő része az Egyesült Államok befizetéseitől függ. Február elejére az USA tagdíjtartozása elérte a 2,19 milliárd dollárt, ehhez további 2,4 milliárd dollárnyi elmaradás társul a jelenlegi és korábbi békefenntartó missziók finanszírozásából, valamint 43,6 millió dollár az ENSZ bíróságainak működésére.

Az ENSZ adatai alapján az Egyesült Államok már tavaly sem fizette be a 827 millió dolláros éves tagdíját, idén pedig további 767 millió dollárral kellene hozzájárulnia a szervezet működéséhez. Bár Washington a múlt héten azt jelezte, hogy néhány héten belül megkezdik a befizetéseket, az ENSZ egyelőre nem kapott konkrét részleteket.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete azt ígérte, hogy az első részlet hamarosan megérkezik, és jelentős előleget jelent majd az éves tagdíjra, konkrét számokat azonban nem közölt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Donald Trump elnök korábban többször is az ENSZ reformját és költségeinek csökkentését sürgette. Eközben az ENSZ kimutatása szerint a 193 tagállamból eddig mindössze 55 ország fizette be teljes egészében az idei tagdíját.