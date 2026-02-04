Kimondta a Kreml: ezek nélkül esély sincs a háború leállítására Ukrajnában

Moszkva szerint Ukrajna döntésén múlik, hogy véget ér-e a háború: a Kreml állítja, nyitottak a békére, de a katonai műveletek addig folytatódnak, szemlézte a Portfolio.

Oroszország békét kötne Ukrajnával, amennyiben Kijev meghozza az ehhez szükséges „megfelelő döntéseket” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi sajtótájékoztatóján.

Peszkov hangsúlyozta: Moszkva továbbra is folytatja a „különleges katonai hadműveletet”, ugyanakkor nyitva hagyja a békés megállapodás lehetőségét. A szóvivő szerint a labda Ukrajna térfelén pattog, és addig nem várható változás, amíg Kijev nem lép.

A Kreml ugyanakkor nem részletezte, pontosan milyen döntéseket vár el Ukrajnától.

Nyugati elemzők szerint Moszkva minimumként a Donbasz teljes átadását és az ukrán hadsereg lefegyverzését követelheti. Ezek a feltételek gyakorlatilag Ukrajna kapitulációjával érnének fel, és alapjaiban rajzolnák át Európa biztonsági rendszerét.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Egy ilyen megállapodás hosszú távon nemcsak Ukrajnát, hanem más, kisebb európai országokat is sebezhetőbbé tehetne az orosz katonai nyomásgyakorlással szemben.