A Szobornaja tér a Moszkvai Kreml központi tere, amely egy történelmi erődített komplexum Moszkva szívében, a Moszkva folyóra nyíló kilátással. Az orosz fellegvárak közül a legismertebb, öt palotát, négy katedrálist és a Kreml-tornyok
Világ

Kimondta a Kreml: ezek nélkül esély sincs a háború leállítására Ukrajnában

Pénzcentrum
2026. február 4. 16:17

Moszkva szerint Ukrajna döntésén múlik, hogy véget ér-e a háború: a Kreml állítja, nyitottak a békére, de a katonai műveletek addig folytatódnak, szemlézte a Portfolio.

Oroszország békét kötne Ukrajnával, amennyiben Kijev meghozza az ehhez szükséges „megfelelő döntéseket” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője keddi sajtótájékoztatóján.

Peszkov hangsúlyozta: Moszkva továbbra is folytatja a „különleges katonai hadműveletet”, ugyanakkor nyitva hagyja a békés megállapodás lehetőségét. A szóvivő szerint a labda Ukrajna térfelén pattog, és addig nem várható változás, amíg Kijev nem lép.

A Kreml ugyanakkor nem részletezte, pontosan milyen döntéseket vár el Ukrajnától.

Nyugati elemzők szerint Moszkva minimumként a Donbasz teljes átadását és az ukrán hadsereg lefegyverzését követelheti. Ezek a feltételek gyakorlatilag Ukrajna kapitulációjával érnének fel, és alapjaiban rajzolnák át Európa biztonsági rendszerét.

Egy ilyen megállapodás hosszú távon nemcsak Ukrajnát, hanem más, kisebb európai országokat is sebezhetőbbé tehetne az orosz katonai nyomásgyakorlással szemben.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #európa #ukrajna #oroszország #világ #konfliktus #geopolitika #háború #orosz-ukrán háború #béke #kreml

