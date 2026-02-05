A hatalmas anyag nemcsak egy bűnügy hátterét rajzolja újra, hanem a globális elit kapcsolatrendszeréről is új kérdéseket vet fel.
Kiszivárgott: az európai nagyhatalom a háttérben titkos egyeztetésekbe kezdett Vlagyimir Putyinnal
Emmanuel Macron francia elnök legfőbb tanácsadója kedden Moszkvában tárgyalt orosz tisztviselőkkel, elsősorban Ukrajnáról – erősítették meg diplomáciai források a Reutersnek.
Emmanuel Bonne, aki 2019 óta vezeti Macron diplomáciai stábját, a Kremlben folytatott megbeszéléseket orosz partnereivel. A források szerint a tárgyalások célja a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekről, mindenekelőtt az ukrajnai háborúról való párbeszéd fenntartása volt.
A francia elnöki hivatal hivatalosan sem nem erősítette meg, sem nem cáfolta a találkozó tényét. Közleményükben mindössze annyit közöltek, hogy a megbeszélések technikai szinten, teljes átláthatósággal zajlanak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és a legfontosabb európai partnerekkel egyeztetve.
Diplomáciai források szerint a francia fél előzetesen tájékoztatta szövetségeseit a kezdeményezésről. Bonne állítólag Jurij Uszakovval, Vlagyimir Putyin orosz elnök vezető tanácsadójával találkozott Moszkvában.
Macron már decemberben jelezte, hogy az európai országoknak szükség esetén újra közvetlen tárgyalásokat kellene kezdeniük Putyinnal, ha az amerikai közvetítésű ukrajnai békefolyamat zátonyra futna.
Az európai vezetők nehezményezik, hogy a Donald Trump kormányzata által irányított béketárgyalásokból kiszorultak, és legfeljebb a háttérből próbálhatják erősíteni Ukrajna tárgyalási pozícióit.
Macron kedden újságírók előtt megerősítette, hogy folynak az előkészületek a Putyinnal folytatott párbeszéd újraindítására. Hangsúlyozta: az európai országok számára kulcsfontosságú, hogy helyreállítsák saját, önálló tárgyalási csatornáikat Moszkvával.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.
A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről.
A Kreml nyitva hagyta a béke lehetőségét, de nem árulta el, mit vár Kijevtől – nyugati elemzők szerint a feltételek sokkolóak lehetnek.
Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Kiszivárgott nyugati tervek borzolják a kedélyeket Moszkvában: az orosz fél szerint ez nem béke, hanem újabb konfliktus kezdete.
Egyetlen üzlet elég volt ahhoz, hogy Musk történelmet írjon: ekkora vagyonnak földi halandó még nem rendelkezett.
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
A nagyszabású támadás olyan időszakban történt, amikor az éjszakai hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra süllyedt.
Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió
Az egykori EKB-elnök figyelmeztet: ha az EU nem lép gyorsan, elveszítheti globális befolyását és ipari erejét.
A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
Joe Biden 2023-ban "Átfogó Stratégiai Partnerséget" írt alá Vietnammal, a legmagasabb diplomáciai szintre emelve a két ország kapcsolatát
Európa versenyképességét elsősorban a belső piac szétaprózódása fékezi, miközben a magyar gazdaság termelékenységi gondok miatt növekedési csapdába került.
Rövid halasztás után mégis asztalhoz ülnek a felek, de a legkényesebb kérdésekben továbbra sincs valódi áttörés.
Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.
Súlyos figyelmeztetést küldtek: ez nemcsak a kontinensre, de Magyarországra is súlyos hatással lehet
Fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unióban nem lesz elegendő alapvető fontosságú nyersanyag a megújuló energiaforrásokhoz.
Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel.
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Hol történt a legtöbb terrortámadás? Miért tolódott Afrika felé a terrorizmus súlypontja? És hogyan érzékeljük mindezt Európában? Mutatjuk!
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
