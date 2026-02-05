2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Franciaország és Oroszország zászlaja keresztezi egymást. A kép az országok közötti kapcsolatot szemlélteti. Fényképezés a televíziós videohírekhez, valamint az internetes és médián belüli cikkekhez.
Világ

Kiszivárgott: az európai nagyhatalom a háttérben titkos egyeztetésekbe kezdett Vlagyimir Putyinnal

Pénzcentrum
2026. február 5. 16:44

Emmanuel Macron francia elnök legfőbb tanácsadója kedden Moszkvában tárgyalt orosz tisztviselőkkel, elsősorban Ukrajnáról – erősítették meg diplomáciai források a Reutersnek.

Emmanuel Bonne, aki 2019 óta vezeti Macron diplomáciai stábját, a Kremlben folytatott megbeszéléseket orosz partnereivel. A források szerint a tárgyalások célja a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekről, mindenekelőtt az ukrajnai háborúról való párbeszéd fenntartása volt.

A francia elnöki hivatal hivatalosan sem nem erősítette meg, sem nem cáfolta a találkozó tényét. Közleményükben mindössze annyit közöltek, hogy a megbeszélések technikai szinten, teljes átláthatósággal zajlanak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és a legfontosabb európai partnerekkel egyeztetve.

Diplomáciai források szerint a francia fél előzetesen tájékoztatta szövetségeseit a kezdeményezésről. Bonne állítólag Jurij Uszakovval, Vlagyimir Putyin orosz elnök vezető tanácsadójával találkozott Moszkvában.

Macron már decemberben jelezte, hogy az európai országoknak szükség esetén újra közvetlen tárgyalásokat kellene kezdeniük Putyinnal, ha az amerikai közvetítésű ukrajnai békefolyamat zátonyra futna.

Az európai vezetők nehezményezik, hogy a Donald Trump kormányzata által irányított béketárgyalásokból kiszorultak, és legfeljebb a háttérből próbálhatják erősíteni Ukrajna tárgyalási pozícióit.

Macron kedden újságírók előtt megerősítette, hogy folynak az előkészületek a Putyinnal folytatott párbeszéd újraindítására. Hangsúlyozta: az európai országok számára kulcsfontosságú, hogy helyreállítsák saját, önálló tárgyalási csatornáikat Moszkvával.

Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #világ #donald trump #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #moszkva #Emmanuel Macron #kreml #diplomácia #béketárgyalás

