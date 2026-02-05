Elképesztő számokat mondott Zelenszkij: tényleg nem fog megállni Ukrajnánál Putyin?

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerint Oroszországnak legalább 800 ezer katonát kellene elveszítenie ahhoz, hogy két év alatt meghódítsa Kelet-Ukrajnát. A France 2 francia televíziónak adott interjúban az ukrán elnök 55 ezerre tette hazája hivatalos katonai veszteségeit, és hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök kulcsszerepét a konfliktus lezárásában.

Az ukrán elnök a francia közszolgálati televízió szerdai esti híradójában úgy fogalmazott: „Ukrajna keleti részének meghódítása további 800 ezer halottba kerülne nekik." Hozzátette: „Ehhez minimum két évre lesz szükségük, nagyon lassú előrehaladással. Szerintem nem fognak olyan sokáig kitartani."

A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, amely a második világháború óta Európa legpusztítóbb fegyveres konfliktusának számít, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről. „Ukrajnában hivatalosan a csatatéren megölt katonák száma – függetlenül attól, hogy hivatásosok vagy mozgósítottak – 55 ezer. És sokan vannak, akiket Ukrajna eltűntnek nyilvánított" – mondta az államfő. A konfliktus során mindkét oldalon több százezer ember vesztette életét, és milliók kényszerültek elhagyni Ukrajnát.

Az Abu-Dzabiban, amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán tárgyalások kapcsán Zelenszkij kiemelte az Egyesült Államok meghatározó szerepét a békefolyamatban. Az ukrán elnök meggyőződése szerint „Putyin csak Trumptól fél". Kifejtette: „Donald Trump tudja, hogy van eszköze a nyomásgyakorlásra a gazdaság, a szankciók és a fegyverek révén, amelyeket átadhatna nekünk, ha nem akarja közvetlenül bevetni az amerikai hadsereget. A hadseregünkön keresztül fenn tudná tartani ezt a nyomást Putyinon."

A tárgyalások lehetséges kimeneteléről szólva Zelenszkij világossá tette álláspontját: „Az amerikai elnök kompromisszumokkal akarja leállítani ezt a háborút. Támogattuk a javaslatait, de nem lehet kompromisszumot kötni a saját szuverenitásunk kérdésében."

Az európai szerepvállalásról szólva az ukrán államfő úgy vélte, hogy az orosz elnök nem fél az európaiaktól, ugyanakkor köszönetet mondott az unió támogatásáért. Zelenszkij szerint „az európaiak egy csodálatos, biztonságos világban élnek, amelyet igazságosan építettek fel gazdaságukon és munkájukon keresztül". Figyelmeztetésként hozzátette: „Ez egy teljesen más világ. Európában jó az élet, kellemes (...), de ma már nagyon világos, hogy ha Ukrajna nem állítja meg Putyint, akkor meg fogja támadni Európát."

