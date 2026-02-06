Itt a fordulat Európa legerősebb országában: váratlan helyen keresnek szövetségeseket

Friedrich Merz német kancellár kétnapos közel-keleti körútján Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket kereste fel jelentős üzleti delegáció kíséretében. A látogatás célja új gazdasági és energetikai partnerségek kiépítése volt, miközben Németország az Egyesült Államokkal megromlott viszony miatt alternatív együttműködéseket keres - írta a Portfolio.

Merz az idei évben már másodszor utazott Ázsiába: a januári indiai látogatás után most az öböl menti országokban tárgyalt. Az indulás előtt kiemelte a partnerségek jelentőségét, hangsúlyozva, hogy "minden eddiginél nagyobb szükségünk van az ilyen együttműködésekre egy olyan időszakban, amikor a nagyhatalmak egyre inkább uralják a politikát". Hozzátette: partnereink nem feltétlenül osztják ugyanazokat az értékeket és érdekeket, de közös bennük a felismerés, hogy olyan rendre van szükség, amelyben bízhatunk a megállapodásokban, és tisztelettel bánunk egymással.

A német kancellár diplomáciai aktivitása különösen fontos a jelenlegi geopolitikai környezetben. Az Európai Unió legnagyobb gazdaságának vezetőjeként Merz nemcsak Németországot, hanem közvetetten az egész uniós közösséget képviseli. Ezt jelzi az is, hogy indiai útját követően megszületett az EU és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás, amelynek ratifikálása még folyamatban van.

Berlin számára az egyik legnagyobb kihívást Washington megváltozott politikája jelenti. Donald Trump elnöksége alatt az amerikai álláspont az ukrajnai konfliktusban az európaiak szempontjából kedvezőtlen irányt vett, ezt követték a vámfenyegetések, majd a Grönlanddal kapcsolatos amerikai tervek. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az Egyesült Államok és Európa kapcsolata konfrontatívabbá vált.

Ebben a helyzetben az öböl menti államok természetes partnerekké léptek elő Berlin számára, jóllehet az emberi jogi helyzet ezekben az országokban rendszeresen kritikát vált ki Európában. Különösen érzékeny Szaúd-Arábia esete, ahol Mohamed bin Szalmán trónörököst az amerikai hírszerzés Dzsamál Hasogdzsi újságíró 2018-as meggyilkolásával hozza összefüggésbe.

Az aggodalmakra reagálva Merz kijelentette: "Az öbölállamok részünkről nem állnak általános gyanú alatt. Ahol problémákat látunk, ott párbeszédre törekszünk, és foglalkozunk a kérdésekkel." A kancellár ígéretet tett arra is, hogy tárgyalásai során napirendre veszi az emberi jogi kérdéseket.

A realitás ugyanakkor az, hogy a jó kapcsolatok fenntartása elsősorban német érdek. A kancellár által vezetett üzleti delegáció jelentős közel-keleti beruházásokban bízik, miközben abban is reménykedik, hogy arab tőke áramlik német projektekbe. A szénhidrogén-bevételekből feltöltött öböl menti állami alapok hatalmas forrásokkal rendelkeznek, és folyamatosan keresik az európai befektetési lehetőségeket.

Merz közösségi média-bejegyzésében úgy fogalmazott: "Szaúd-Arábia gazdasági, kulturális és társadalmi modernizációja vonzó piaccá teszi az országot a német ipar számára. A szaúdi állami vagyonalap jelentős mértékben fektet nálunk. Ezt szeretnénk kihasználni a németországi növekedés érdekében." A kancellár mindezt a szaúdi koronaherceggel folytatott megbeszélése után írta.

Az energiaellátás diverzifikálása kiemelt német prioritás. Az orosz gázszállítások leállása után Berlin új beszerzési forrásokat keres, elsősorban cseppfolyósított földgáz (LNG) formájában. Jelenleg Németország LNG-importjának 96 százaléka az Egyesült Államokból származik, ami a teljes gázimport 10,3 százalékát adja. A függőség mérséklése érdekében Katar és az Egyesült Arab Emírségek kulcsszereplőkké válhatnak.

A német gazdasági miniszter néhány nappal Merz útja előtt Rijádban energetikai együttműködési megállapodást írt alá, amely Németország rostocki kikötőjén keresztüli hidrogénimportot is tartalmaz. Katari látogatása során a kancellár bejelentette, hogy Berlin növelni kívánja az onnan érkező LNG-import mennyiségét a jelenlegi évi 2 millió tonnáról.

Merz szerdán szaúdi partnerével két és fél órás megbeszélést folytatott, majd csütörtökön Katarban találkozott Tamím bin Hamad ál-Száni emírrel. Dohában jelentős bejelentést tett a védelmi együttműködésről: "Ha megbízható együttműködő partnereket látunk, mint például ma itt Katarban vagy tegnap Szaúd-Arábiában, akkor ezek az országok számíthatnak arra, hogy az elmúlt évekhez képest intenzívebben fogunk együttműködni a védelem területén. Ez közös érdekünk, mert biztosítani akarjuk, hogy a világ biztonságosabbá váljon, és csak akkor lesz biztonságosabb, ha megvédjük magunkat."

A védelmi együttműködés Németországban érzékeny téma. Berlin 2018-ban megvétózta Eurofighter vadászbombázók szaúdi értékesítését Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolása és a jemeni konfliktus miatt. A 2023-as hamász–izraeli összecsapás után azonban változott a német álláspont. Bár a 48 darabos Eurofighter-üzlet a késlekedés miatt veszélybe került, az Airbus A400M katonai szállító repülőgépei iránt továbbra is élénk érdeklődést mutatnak az öböl menti országok.