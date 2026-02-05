2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Közelkép egy fekete fém 9 mm-es automata pisztolyról, amely egy betonasztalra helyezett töltényekkel van tele
Világ

Órákig rejtőzött fegyverrel: Donald Trump életére tört egy férfi

Pénzcentrum
2026. február 5. 10:29

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott szerdán Ryan Routh, aki 2024 szeptemberében, az amerikai elnökválasztás előtt két hónappal megpróbálta megölni Donald Trump akkori elnökjelöltet egy floridai golfpályán.

Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit. Ezek között szerepelt egy elnökjelölt elleni emberölési kísérlet is. Az ítéletet Aileen Cannon szövetségi bíró hirdette ki Fort Pierce-ben.

A vád szerint Routh 2024. szeptember 15-én a Palm Beach-i Trump International Golf Club közelében rejtőzött el egy félautomata fegyverrel. A United States Secret Service ügynökei vették észre a bozótban megbújó férfit néhány méterre a golfozó Trumptól. Routh hátrahagyta a fegyverét és elmenekült, később elfogták. Az ügyészek életfogytiglani büntetést kértek, a vádlott 27 évet szeretett volna. Routh nem ismerte el bűnösségét, elküldte ügyvédeit és saját maga látta el a védelmét.

A nyomozás szerint a férfi hat mobiltelefont tartott magánál, és álneveket használt. A hatóságok úgy vélik, hogy aznap közel tíz órán át várakozott a rejtekhelyén. A helyszínen találtak egy félautomata karabélyt, két zsákot golyóálló mellényekhez használt fémlemezekkel és egy kamerát, amely a golfpályára nézett.

Routhot három rendbeli engedély nélküli fegyvertartás miatt is elítélték, valamint azért, mert a letartóztatásakor akadályozta a szövetségi rendőröket. Az ügyész szerint a terv részletes volt és halálos kimenetelű lehetett volna, ha a Titkosszolgálat nem avatkozik közbe.

Az ítélethirdetés után a férfi egy tollal megpróbált kárt tenni magában, a felügyelők megakadályozták. Trump a Truth Social oldalon reagált, ahol azt írta, hogy a támadó veszélyes szándékkal cselekedett, de elfogták.
Címlapkép: Getty Images
#bíróság #bűncselekmény #ítélet #fegyver #merénylet #világ #donald trump #bűnügy #amerikai egyesült államok #amerikai választások #börtönbüntetés

