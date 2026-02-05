Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak.
Órákig rejtőzött fegyverrel: Donald Trump életére tört egy férfi
Életfogytiglani börtönbüntetést kapott szerdán Ryan Routh, aki 2024 szeptemberében, az amerikai elnökválasztás előtt két hónappal megpróbálta megölni Donald Trump akkori elnökjelöltet egy floridai golfpályán.
Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit. Ezek között szerepelt egy elnökjelölt elleni emberölési kísérlet is. Az ítéletet Aileen Cannon szövetségi bíró hirdette ki Fort Pierce-ben.
A vád szerint Routh 2024. szeptember 15-én a Palm Beach-i Trump International Golf Club közelében rejtőzött el egy félautomata fegyverrel. A United States Secret Service ügynökei vették észre a bozótban megbújó férfit néhány méterre a golfozó Trumptól. Routh hátrahagyta a fegyverét és elmenekült, később elfogták. Az ügyészek életfogytiglani büntetést kértek, a vádlott 27 évet szeretett volna. Routh nem ismerte el bűnösségét, elküldte ügyvédeit és saját maga látta el a védelmét.
A nyomozás szerint a férfi hat mobiltelefont tartott magánál, és álneveket használt. A hatóságok úgy vélik, hogy aznap közel tíz órán át várakozott a rejtekhelyén. A helyszínen találtak egy félautomata karabélyt, két zsákot golyóálló mellényekhez használt fémlemezekkel és egy kamerát, amely a golfpályára nézett.
Routhot három rendbeli engedély nélküli fegyvertartás miatt is elítélték, valamint azért, mert a letartóztatásakor akadályozta a szövetségi rendőröket. Az ügyész szerint a terv részletes volt és halálos kimenetelű lehetett volna, ha a Titkosszolgálat nem avatkozik közbe.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az ítélethirdetés után a férfi egy tollal megpróbált kárt tenni magában, a felügyelők megakadályozták. Trump a Truth Social oldalon reagált, ahol azt írta, hogy a támadó veszélyes szándékkal cselekedett, de elfogták.
A Kreml nyitva hagyta a béke lehetőségét, de nem árulta el, mit vár Kijevtől – nyugati elemzők szerint a feltételek sokkolóak lehetnek.
Decemberben az euróövezetben az elemzők által vártnak megfelelő mértékben, 0,3 százalékkal csökkentek a termelői árak havi bázison.
Kiszivárgott nyugati tervek borzolják a kedélyeket Moszkvában: az orosz fél szerint ez nem béke, hanem újabb konfliktus kezdete.
Egyetlen üzlet elég volt ahhoz, hogy Musk történelmet írjon: ekkora vagyonnak földi halandó még nem rendelkezett.
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: több százezer ember fűtés nélkül maradt
A nagyszabású támadás olyan időszakban történt, amikor az éjszakai hőmérséklet mínusz 23 Celsius-fokra süllyedt.
Súlyos kijelentést tett az Európai Központi Bank volt elnöke: alárendeltté és megosztottá válhat az unió
Az egykori EKB-elnök figyelmeztet: ha az EU nem lép gyorsan, elveszítheti globális befolyását és ipari erejét.
A Financial Times értesülései szerint a tervezett mechanizmus fokozatosan erősödő diplomáciai és katonai lépéseket tartalmazna, amelyeket Moszkva már most elutasít.
Joe Biden 2023-ban "Átfogó Stratégiai Partnerséget" írt alá Vietnammal, a legmagasabb diplomáciai szintre emelve a két ország kapcsolatát
Európa versenyképességét elsősorban a belső piac szétaprózódása fékezi, miközben a magyar gazdaság termelékenységi gondok miatt növekedési csapdába került.
Rövid halasztás után mégis asztalhoz ülnek a felek, de a legkényesebb kérdésekben továbbra sincs valódi áttörés.
Az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat.
Súlyos figyelmeztetést küldtek: ez nemcsak a kontinensre, de Magyarországra is súlyos hatással lehet
Fennáll a veszélye annak, hogy az Európai Unióban nem lesz elegendő alapvető fontosságú nyersanyag a megújuló energiaforrásokhoz.
Az elnök kiemelte, hogy az ukrán küldöttség kétoldalú találkozókat is tart az amerikai féllel.
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
A piaci elemzők szerint az idei magyar gazdasági növekedés 1,5–2,5 százalék között alakulhat, kedvezőtlen forgatókönyv esetén azonban akár 1 százalék alá is lassulhat.
Mennyire nagy az esélye, hogy terrorcselekmény történjen Magyarországon: ezek az országok a legérintettebbek
Hol történt a legtöbb terrortámadás? Miért tolódott Afrika felé a terrorizmus súlypontja? És hogyan érzékeljük mindezt Európában? Mutatjuk!
A megállapodás nyomán a brit védelmi ipar kedvezményes helyzetbe kerülhetne az ukrán fegyverbeszerzéseknél.
Zelenszkij közölte, hogy a stratégiaváltásra reagálva új direktívákat adott ki az ukrán légierő parancsnoksága.
A két ország védelmi minisztereinek találkozóján a Meteor légiharc-rakéták szállításáról is egyeztettek.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Több mint 22 milliárd forintot takarítottak meg a magyarok tavaly a Lidl Plus-al
A magyar vásárlók 85%-a minden vagy majdnem minden vásárlásnál használja a hűségkártyáját vagy mobilalkalmazását, míg mintegy 60%-a több programot is aktívan igénybe vesz.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!