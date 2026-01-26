Az észak-atlanti légi folyosók meghódítása korántsem egyszerű feladat.
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
A NATO főtitkára, Mark Rutte figyelmeztette az EU törvényhozóit, hogy illúzió azt gondolni, hogy Európa képes lenne önmagát megvédeni az Egyesült Államok nélkül - írja a The Guardian.
Rutte az Európai Parlament képviselőinek kijelentette:
Ha azt hiszik, hogy az EU vagy Európa egésze képes lenne önmagát megvédeni az USA nélkül, akkor álmodozhatnak tovább.
Hozzátette, hogy egy ilyen forgatókönyv esetén Európa védelmi kiadásait drasztikusan, a GDP 10%-ára kellene emelni, saját nukleáris képességeket kellene kiépíteni, ami sok-sok milliárdba kerülne.
A NATO-főtitkár hangsúlyozta, hogy Európának szüksége van az Egyesült Államokra, ahogyan az USA-nak is szüksége van a NATO-ra. Kijelentette, hogy bár az amerikai prioritások változhatnak, mindig lesz egy nagyon erős hagyományos amerikai jelenlét Európában.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A főtitkár védelmébe vette a szoros munkakapcsolat szükségességét Trumppal, a Grönlanddal és az afganisztáni NATO-szövetségesek szerepével kapcsolatos közelmúltbeli nyilvános nézeteltérések ellenére.
Rutte elmondta, hogy két külön munkacsoport foglalkozik a Grönlanddal kapcsolatos feszültségek megoldásával, és a NATO-nak szerepe lesz az északi-sarki biztonság megerősítésében. Elismerte továbbá, hogy nagyon érzékeny kérdéseket kell megoldani az Ukrajna területével kapcsolatos orosz követelések kapcsán, de ragaszkodott ahhoz, hogy csak Kijev hozhat döntést arról, mit fogadhat el esetleges kompromisszumként.
A NATO-főtitkár azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nagyra értékeli a szövetségesek hozzájárulását az afganisztáni "terrorizmus elleni háborúhoz", annak ellenére, hogy Trump közelmúltbeli megjegyzései felháborodást váltottak ki Európában.
Fotó: Olivier Matthys, MTI/MTVA
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.
A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.
Moszkva szerint az EU politikai vezetése alkalmatlan a békeközvetítésre, miközben az amerikai szerepvállalást már jóval megértőbben kezeli.
Béketárgyalások: kulcsfontosságú bejelentést tett Zelenszkij, már csak ratifikálni kell az USA biztonsági garanciáit
Volodimir Zelenszkij: Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár
A demokraták ellenállásának hatása messze túlmutat a Belbiztonsági Minisztériumon.
A CashTag legújabb adásban Grönlandról volt szó, és arról, hogy miért fórósodott fel a nemzetközi helyzet ennyire a sziget körül és miért érdekes ennyire a...
Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.
Elképesztő csúcsfegyvert vetett be az Egyesült Államok: ezért vált működésképtelenné az orosz légvédelem?
Donald Trump részleteket osztott meg egy eddig ismeretlen amerikai katonai technológiáról, amelyet egy Venezuela elleni művelet során alkalmaztak.
Az orosz fegyveres erők ezeket a módosított harcjárműveket elsősorban nagyobb szabású gépesített támadásoknál vetik be.
Mindez különösen kényes geopolitikai pillanatban történik Európa számára.
Donald Trump kilátásba helyezte, hogy minden importtermékre 100 százalékos vámtarifát vet ki
A tárgyalások idején Oroszország éjjelre időzítve drónokkal és rakétákkal indított nagyszabású légicsapást Kijev és Harkiv városai ellen.
A lépéssel a Központi Katonai Bizottság létszáma történelmi mélypontra csökkent.
A 2026-os stratégia a korábbi éveknél erősebben helyezi a hangsúlyt az USA területének védelmére.
A támadássorozat időzítése különösen figyelemre méltó, mivel közvetlenül az Abu-Dzabiban zajló háromoldalú béketárgyalások után következett.
A sikeres akció hátterében alapos, többnapos felderítő munka állt.
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.