Brüsszel, 2024. június 17.Mark Rutte ügyvezetõ holland miniszterelnök az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozójára érkezik Brüsszelben bõ egy héttel az európai parlamenti választások után, 2024. június 17-én.MTI/EPA/Olivier Mat
Világ

Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára

Pénzcentrum
2026. január 26. 20:27

A NATO főtitkára, Mark Rutte figyelmeztette az EU törvényhozóit, hogy illúzió azt gondolni, hogy Európa képes lenne önmagát megvédeni az Egyesült Államok nélkül - írja a The Guardian.

Rutte az Európai Parlament képviselőinek kijelentette:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha azt hiszik, hogy az EU vagy Európa egésze képes lenne önmagát megvédeni az USA nélkül, akkor álmodozhatnak tovább.

Hozzátette, hogy egy ilyen forgatókönyv esetén Európa védelmi kiadásait drasztikusan, a GDP 10%-ára kellene emelni, saját nukleáris képességeket kellene kiépíteni, ami sok-sok milliárdba kerülne.

A NATO-főtitkár hangsúlyozta, hogy Európának szüksége van az Egyesült Államokra, ahogyan az USA-nak is szüksége van a NATO-ra. Kijelentette, hogy bár az amerikai prioritások változhatnak, mindig lesz egy nagyon erős hagyományos amerikai jelenlét Európában.

Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A főtitkár védelmébe vette a szoros munkakapcsolat szükségességét Trumppal, a Grönlanddal és az afganisztáni NATO-szövetségesek szerepével kapcsolatos közelmúltbeli nyilvános nézeteltérések ellenére.

Rutte elmondta, hogy két külön munkacsoport foglalkozik a Grönlanddal kapcsolatos feszültségek megoldásával, és a NATO-nak szerepe lesz az északi-sarki biztonság megerősítésében. Elismerte továbbá, hogy nagyon érzékeny kérdéseket kell megoldani az Ukrajna területével kapcsolatos orosz követelések kapcsán, de ragaszkodott ahhoz, hogy csak Kijev hozhat döntést arról, mit fogadhat el esetleges kompromisszumként.

A NATO-főtitkár azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nagyra értékeli a szövetségesek hozzájárulását az afganisztáni "terrorizmus elleni háborúhoz", annak ellenére, hogy Trump közelmúltbeli megjegyzései felháborodást váltottak ki Európában.

Fotó: Olivier Matthys, MTI/MTVA 
#európa #ukrajna #oroszország #világ #usa #donald trump #geopolitika #háború #orosz-ukrán háború #nato #védelmi kiadások

