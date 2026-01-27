További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
Durva üzenetet küldött Kína: asztalra csap Hszi Csin-ping, aggasztóak a fejlemények
A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében. A minisztérium szóvivője kedden reagált Takaicsi Szanae japán miniszterelnök közelmúltbeli kijelentéseire, és felszólította Tokiót, hogy hagyjon fel a feszültség növelésével a térségben.
A japán kormányfő hétfőn arról beszélt, hogy egy esetleges válsághelyzetben a Tajvani-szoros térségében az Egyesült Államok és Japán együttműködhet állampolgáraik kimenekítésében. Hangsúlyozta, hogy Japán nem hagyná magára szövetségeseit.
A kínai szóvivő szerint a japán nyilatkozatok azt mutatják, hogy egyes japán jobboldali politikai erők szándékosan élezik a helyzetet. Úgy véli, Tajvant ürügyként használják a katonai képességek erősítésére és a második világháború utáni nemzetközi rend megkérdőjelezésére.
Peking álláspontja szerint ezek a lépések veszélyeztetik a térség békéjét és stabilitását, valamint rontják a kínai japán kapcsolatok politikai alapját. A szóvivő arra is emlékeztetett, hogy Japán a múltban évtizedeken át gyarmatosította Tajvant, és ezért történelmi felelősség terheli Kína felé.
Címlapkép: Csü Peng, MTI/MTVA
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
A hír nyomán a magyar olajvállalat részvényei történelmi csúcsra emelkedtek.
A NATO délkeleti szárnyán szolgáló erők minőségi fejlesztése zajlik, az amerikai jelenlét létszáma azonban változatlan marad.
Az Európai Bizottság új ipari stratégiája meglepően ismerős eszközökhöz nyúl: lényegében átvenné Peking évtizedeken át alkalmazott módszereit.
Az Európai Bizottság korábbi vezetője szerint a transzatlanti kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.
A cél a szervezet energiapolitikájának átalakítása és orosz befolyás csökkentése az energiaellátás terén.
Moszkva szerint az EU politikai vezetése alkalmatlan a békeközvetítésre, miközben az amerikai szerepvállalást már jóval megértőbben kezeli.
Béketárgyalások: kulcsfontosságú bejelentést tett Zelenszkij, már csak ratifikálni kell az USA biztonsági garanciáit
Volodimir Zelenszkij: Az Egyesült Államok Ukrajnának szánt biztonsági garanciáiról szóló dokumentum elkészült, már csak a ratifikációra vár
A demokraták ellenállásának hatása messze túlmutat a Belbiztonsági Minisztériumon.
A CashTag legújabb adásban Grönlandról volt szó, és arról, hogy miért fórósodott fel a nemzetközi helyzet ennyire a sziget körül és miért érdekes ennyire a...
Az ország lakossága extrém hidegben, naponta mindössze néhány órányi áramszolgáltatással kénytelen beérni.
