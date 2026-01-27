2026. január 27. kedd Angelika
Peking, 2024. január 8.Hszi Csin-ping kínai elnök, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának fõtitkára, a központi katonai bizottság elnöke a KKP korrupcióellenes ügyekben is illetékes központi fegyelmi bizottságának harmadik pl
Világ

Durva üzenetet küldött Kína: asztalra csap Hszi Csin-ping, aggasztóak a fejlemények

MTI
2026. január 27. 16:30

A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében. A minisztérium szóvivője kedden reagált Takaicsi Szanae japán miniszterelnök közelmúltbeli kijelentéseire, és felszólította Tokiót, hogy hagyjon fel a feszültség növelésével a térségben.

A japán kormányfő hétfőn arról beszélt, hogy egy esetleges válsághelyzetben a Tajvani-szoros térségében az Egyesült Államok és Japán együttműködhet állampolgáraik kimenekítésében. Hangsúlyozta, hogy Japán nem hagyná magára szövetségeseit.

A kínai szóvivő szerint a japán nyilatkozatok azt mutatják, hogy egyes japán jobboldali politikai erők szándékosan élezik a helyzetet. Úgy véli, Tajvant ürügyként használják a katonai képességek erősítésére és a második világháború utáni nemzetközi rend megkérdőjelezésére.

Kapcsolódó cikkeink:

Peking álláspontja szerint ezek a lépések veszélyeztetik a térség békéjét és stabilitását, valamint rontják a kínai japán kapcsolatok politikai alapját. A szóvivő arra is emlékeztetett, hogy Japán a múltban évtizedeken át gyarmatosította Tajvant, és ezért történelmi felelősség terheli Kína felé.

Címlapkép: Csü Peng, MTI/MTVA 
 

#egyesült államok #nemzetközi #világ #konfliktus #japán #ázsia #kína #geopolitika #külpolitika #béke #tajvan

