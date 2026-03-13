A Közel-Keleten tapasztalható katonai eszkaláció, különösen az Irán körüli feszültség, már Európában is érezteti negatív hatásait az energiaárak és az energiabiztonság terén.
Nyolc uniós ország kongatja a vészharangot: szigorítanák a vízumszabályokat, ez nagyon kemény menet lesz
Nyolc uniós tagállam vezetője – köztük a német Friedrich Merz és a lengyel Donald Tusk – közös levélben sürgeti Brüsszelt, hogy szigorítsa a vízumszabályokat az ukrajnai háborúban harcoló orosz állampolgárokkal szemben - tudósított a Politico.
A politikusok az Európai Tanács elnökének, António Costának, valamint az Európai Bizottság vezetőjének, Ursula von der Leyennek címezték a levelet. Ebben arra figyelmeztetnek, hogy a leszerelt vagy rotációban lévő orosz katonák – köztük a börtönökből toborzott harcosok ezrei – könnyedén utazhatnak be az EU-ba. Ez a jelenség véleményük szerint jelentősen növeli a szervezett bűnözés, az erőszakos bűncselekmények, valamint az ellenséges állami beavatkozások kockázatát a schengeni övezetben.
A turisztikai ágazat becslései szerint 2025-ben mintegy 620–670 ezer schengeni vízumkérelmet nyújtottak be orosz állampolgárok.
Ezzel Oroszország az öt legtöbb kérelmet benyújtó ország közé került. A kérelmezők nagyjából négyötöde meg is kapta a beutazási engedélyt. "Bármely belépésnek ezért súlyos következményei lehetnek egy tagállam vagy az egész schengeni térség biztonságára nézve" – áll a levélben.
A kezdeményezést Németország és Lengyelország mellett Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Románia és Svédország is támogatja. A levél aláírói arra kérik a Bizottságot, hogy dolgozzon ki célzott vízumkorlátozásokat, emellett pedig javasolják az uniós szabályok olyan módosításának vizsgálatát, amely lehetővé teszi az összehangolt beutazási tilalmak elrendelését. A tagállamok az elmúlt években már szigorítottak a beutazási feltételeken: a kiadott vízumok többsége ma már rövidebb tartózkodásra szól, érvényességi idejük pedig jóval korlátozottabb.
Eddig alig ismert fegyverért állnak sorba a világ tehetős kormányai: ebből még nagyon nagy baj is lehet
Az Irán elleni amerikai–izraeli háború nemcsak a közel-keleti térséget és a globális piacokat rázza meg, hanem egy szűk iparágat is reflektorfénybe állított.
A helyzet rendezésébe azóta már az Európai Unió is bekapcsolódott.
Példátlan tervet eszelt ki Netanjahu és az Egyesült Államok: hamarosan megbukhat a rettegett rezsim?
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni háború kezdete óta először tartott sajtótájékoztatót csütörtökön.
Az iráni háború és a kereskedelmi konfliktusok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az amerikai gazdaságra.
Cseppfolyósított gázt szállító, legénység nélküli orosz tanker sodródik a Földközi-tengeren az olaszországi Lampedusa szigete felé.
Egyre közelebb az Európai Uniós csatlakozáshoz ez az ország, mégis őket sokkolná legjobban, ha tényleg bekövetkezne
A brit kormány a brexit után egyre több területen fűzné szorosabbra gazdasági kapcsolatait az Európai Unióval.
Váratlan lépést húzott meg Donald Trump: rengeteg orosz olaj szabadul a világra, tajtékoznak a szövetségesek
Az Egyesült Államok április 11-ig ideiglenesen feloldotta a tengeren veszteglő orosz olajszállítmányokat sújtó szankciókat.
A Perzsa-öbölben legalább három újabb teherhajót ért támadás, amely akciókat feltehetően Irán hajtotta végre.
Durva pofont kapott a magyar jogrendszer: ha ezen nem változtat a kormány, kőkemény pénzügyi szankciók jönnek
Tamara Ćapeta külön kifogásolta a magyar jogrendszert, mivel az nem tartalmazza a védői jelenlétről való lemondás esetén kötelező garanciákat.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Egy friss ENSZ-jelentés szerint azonban a világ már belépett a „globális vízcsőd” korszakába.
Az olajár hirtelen emelkedése miatt már takarékosságra kérik az embereket Dániában.
Szerbia és Albánia vezetői egy közös cikkben sürgették a Nyugat-Balkán uniós integrációjának felgyorsítását.
Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie.
Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett.
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a Magyarország gázellátását biztosító Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomása ellen.
Irán hivatalosan is megerősítette, hogy az ország új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Meredeken emelkednek az olajárak a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt.
