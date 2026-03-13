2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
Schengeni vízum és útlevél
Világ

Nyolc uniós ország kongatja a vészharangot: szigorítanák a vízumszabályokat, ez nagyon kemény menet lesz

Pénzcentrum
2026. március 13. 14:16

Nyolc uniós tagállam vezetője – köztük a német Friedrich Merz és a lengyel Donald Tusk – közös levélben sürgeti Brüsszelt, hogy szigorítsa a vízumszabályokat az ukrajnai háborúban harcoló orosz állampolgárokkal szemben - tudósított a Politico.

A politikusok az Európai Tanács elnökének, António Costának, valamint az Európai Bizottság vezetőjének, Ursula von der Leyennek címezték a levelet. Ebben arra figyelmeztetnek, hogy a leszerelt vagy rotációban lévő orosz katonák – köztük a börtönökből toborzott harcosok ezrei – könnyedén utazhatnak be az EU-ba. Ez a jelenség véleményük szerint jelentősen növeli a szervezett bűnözés, az erőszakos bűncselekmények, valamint az ellenséges állami beavatkozások kockázatát a schengeni övezetben.

A turisztikai ágazat becslései szerint 2025-ben mintegy 620–670 ezer schengeni vízumkérelmet nyújtottak be orosz állampolgárok.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezzel Oroszország az öt legtöbb kérelmet benyújtó ország közé került. A kérelmezők nagyjából négyötöde meg is kapta a beutazási engedélyt. "Bármely belépésnek ezért súlyos következményei lehetnek egy tagállam vagy az egész schengeni térség biztonságára nézve" – áll a levélben.

A kezdeményezést Németország és Lengyelország mellett Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Románia és Svédország is támogatja. A levél aláírói arra kérik a Bizottságot, hogy dolgozzon ki célzott vízumkorlátozásokat, emellett pedig javasolják az uniós szabályok olyan módosításának vizsgálatát, amely lehetővé teszi az összehangolt beutazási tilalmak elrendelését. A tagállamok az elmúlt években már szigorítottak a beutazási feltételeken: a kiadott vízumok többsége ma már rövidebb tartózkodásra szól, érvényességi idejük pedig jóval korlátozottabb.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #európai unió #európai bizottság #oroszország #vízum #világ #beutazás #orosz-ukrán háború #oroszok

