Néhány perce érkezett: dróncsapás érte Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, lángol az egész létesítmény

Újabb ukrán dróntámadások értek egy jelentős orosz olajfinomítót és egy fontos fekete-tengeri kikötőt a Krasznodari határterületen. Az akciók elsődleges célja az orosz hadsereg utánpótlásának megzavarása, valamint a háborút finanszírozó moszkvai energiabevételek csökkentése - írta meg a Portfolio.

Szombaton tűz ütött ki az évi 9,1 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes afipszki olajfinomító üzemi területén. A lángokat a katasztrófavédelem hamar megfékezte, és személyi sérülés sem történt. A létesítmény nem először vált célponttá, legutóbb idén januárban érte hasonló találat.

Egy másik csapás során drónroncsok zuhantak a Kercsi-szoros közelében fekvő Kavkaz kikötőjére. Ez a létesítmény Oroszország egyik kulcsfontosságú logisztikai csomópontja az üzemanyag-, a gabona- és a kompforgalom terén. A lezuhanó darabok megrongáltak egy kiszolgálóhajót, valamint kisebb tüzet okoztak a mólón, amelyet azonban gyorsan eloltottak. Az incidensben három ember megsérült, akiket kórházba szállítottak.

Kijev az utóbbi időben egyre módszeresebben támadja az orosz energetikai infrastruktúrát. A mostani csapások egy olyan időszakban történtek, amikor a globális energiapiacok a közel-keleti feszültségek miatt amúgy is rendkívül érzékenyen reagálnak minden zavarra.

Ezzel párhuzamosan Ukrajna is folyamatos orosz katonai nyomás alatt áll. Szombat hajnalban a kijevi légvédelmi rendszerek is működésbe léptek. A robbanások miatt Vitalij Klicsko polgármester arra kérte a főváros lakosságát, hogy maradjanak az óvóhelyeken.