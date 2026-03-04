2026. március 4. szerda Kázmér
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország

Pénzcentrum
2026. március 4. 20:21

Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot, és más, ígéretesebbnek tartott piacok felé fordulhat, ami különösen érzékenyen érintené az orosz vezetékes gáztól erősen függő Magyarországot.

Az orosz államfő kilátásba helyezte, hogy Moszkva teljesen beszüntetheti földgázszállításait az európai vevők felé, és inkább más, ígéretesebb piacokra összpontosít. Magyarország számára ez különösen kockázatos forgatókönyv lenne, mivel az Európai Unión belül az egyik legnagyobb mértékben függ az orosz vezetékes gázimporttól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Putyin szerdai nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Oroszország akár végleg "elzárhatja a csapot" Európa felé, bár egyelőre nem konkrét döntésről, hanem saját megfogalmazása szerint csak "hangos gondolkodásról" van szó. Ennek ellenére közölte, hogy utasítja a kormányt: az érintett energetikai vállalatokkal közösen dolgozzák ki egy esetleges teljes exportleállítás részletes forgatókönyvét.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Európai Unió 2025-ben teljes gázimportjának mintegy 12 százalékát szerezte be Oroszországból; ebben a vezetékes földgáz és a cseppfolyósított földgáz (LNG) egyaránt szerepel. A vezetékes szállítások mára gyakorlatilag egyetlen útvonalra korlátozódtak: a Török Áramlat vezetékre, amely Magyarországon keresztül kapcsolódik az európai energiainfrastruktúrához.

Putyin ugyanakkor a magyar féllel folytatott egyeztetésén megerősítette, hogy Magyarország földgázellátása a jelenlegi keretek között továbbra is biztosítható, és a két ország energiaügyi együttműködése fennmarad. A részletek azonban erősen függnek attól, milyen döntés születik az orosz gázexport európai jövőjéről.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA 
#gáz #energia #magyarország #európai unió #oroszország #világ #földgáz #szíjjártó péter #vlagyimir putyin #orosz gáz #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:50
21:00
20:58
20:45
20:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
2026. március 4.
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Most érkezett: stratégiai célpontot ért csapás, Európa gazdasága azonnal beleremegett
2
4 napja
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda szerint
3
1 napja
Óriási káosz érik az Iráni Háborúban: hamarosan Izrael és az USA is egymásnak eshet
4
17 órája
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
5
1 napja
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzforgalmi betétkönyv
Olyan nem kamatozó betétkönyv, amely az ügyfél készpénzforgalmának lebonyolítására szolgál. Az ügyfelek készpénzt vehetnek fel/fizethetnek be a betétkönyv terhére/javára a postahivatalokban. A betétkönyvet a bank nyitja meg és továbbítja a postahivatalnak. A készpénzáramlást a posta regisztrálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 21:00
A Skandináv lottó nyerőszámai a 10. játékhéten, 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 20:45
Letaglózó hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
Agrárszektor  |  2026. március 4. 19:31
Egyre több magyar iszik ilyen sört: sokan átváltottak erre
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel