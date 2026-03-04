A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely a bőrön keresztül is felszívódhat.
Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot, és más, ígéretesebbnek tartott piacok felé fordulhat, ami különösen érzékenyen érintené az orosz vezetékes gáztól erősen függő Magyarországot.
Az orosz államfő kilátásba helyezte, hogy Moszkva teljesen beszüntetheti földgázszállításait az európai vevők felé, és inkább más, ígéretesebb piacokra összpontosít. Magyarország számára ez különösen kockázatos forgatókönyv lenne, mivel az Európai Unión belül az egyik legnagyobb mértékben függ az orosz vezetékes gázimporttól.
Putyin szerdai nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Oroszország akár végleg "elzárhatja a csapot" Európa felé, bár egyelőre nem konkrét döntésről, hanem saját megfogalmazása szerint csak "hangos gondolkodásról" van szó. Ennek ellenére közölte, hogy utasítja a kormányt: az érintett energetikai vállalatokkal közösen dolgozzák ki egy esetleges teljes exportleállítás részletes forgatókönyvét.
Az Európai Unió 2025-ben teljes gázimportjának mintegy 12 százalékát szerezte be Oroszországból; ebben a vezetékes földgáz és a cseppfolyósított földgáz (LNG) egyaránt szerepel. A vezetékes szállítások mára gyakorlatilag egyetlen útvonalra korlátozódtak: a Török Áramlat vezetékre, amely Magyarországon keresztül kapcsolódik az európai energiainfrastruktúrához.
Putyin ugyanakkor a magyar féllel folytatott egyeztetésén megerősítette, hogy Magyarország földgázellátása a jelenlegi keretek között továbbra is biztosítható, és a két ország energiaügyi együttműködése fennmarad. A részletek azonban erősen függnek attól, milyen döntés születik az orosz gázexport európai jövőjéről.
