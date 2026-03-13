Kegyetlen fenyegetést kapott az Egyesült Államok: ha ezt meghúzzák, brutálisan kilőhetnek az árak

Közel két hete tart az Irán körül kialakult háború, és a konfliktusban részt vevő felek továbbra is kitartanak álláspontjuk mellett. A vezetők Iránban, Izraelben és az Egyesült Államokban is jelezték, hogy folytatják a harcot, miközben a háború egyre súlyosabb következményekkel jár a térségben.

A Reuters beszámolója szerint a harcok már több ezer ember halálát okozták, és milliók életét befolyásolják a Közel-Keleten. A konfliktus a pénzügyi piacokra és az energiapiacokra is hatással van, mivel a térség kulcsfontosságú szerepet játszik a globális olajellátásban.

Az Egyesült Államok és Izrael az elmúlt napokban számos csapást hajtott végre iráni célpontok ellen. Izrael közlése szerint több mint 200 célpontot támadtak, miközben Irán is rakétákkal és drónokkal válaszolt a támadásokra. A harcok hatása több környező országban is érezhető, köztük Libanonban és Irakban.

Az iráni vezetés közben további megtorló lépéseket helyezett kilátásba. A Reuters szerint Teherán azzal fenyegetett, hogy lezárja a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ tengeri olajszállításának jelentős része halad át. Egy ilyen lépés komoly hatással lehet a globális energiapiacokra és az olajárakra.

A konfliktus már most is komoly gazdasági következményekkel jár. Az olajárak emelkedtek, a pénzügyi piacok pedig érzékenyen reagálnak a közel-keleti feszültségre. Elemzők szerint a piaci bizonytalanság addig fennmaradhat, amíg nem látszik esély a harcok lezárására.

A Reuters szerint jelenleg egyik fél sem mutat hajlandóságot a gyors visszalépésre. A nyilatkozatok inkább azt jelzik, hogy a konfliktus tovább húzódhat, ami újabb katonai és gazdasági kockázatokat jelenthet a régióban és a világgazdaságban is.