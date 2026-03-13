2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Teherán égboltja a kiemelkedő Milad-toronnyal és az Alborz hegyvonulatot (Tochal-hegy) elrejtő légszennyezéssel Teheránban, Iránban.
Világ

Kegyetlen fenyegetést kapott az Egyesült Államok: ha ezt meghúzzák, brutálisan kilőhetnek az árak

Pénzcentrum
2026. március 13. 11:13

Közel két hete tart az Irán körül kialakult háború, és a konfliktusban részt vevő felek továbbra is kitartanak álláspontjuk mellett. A vezetők Iránban, Izraelben és az Egyesült Államokban is jelezték, hogy folytatják a harcot, miközben a háború egyre súlyosabb következményekkel jár a térségben.

A Reuters beszámolója szerint a harcok már több ezer ember halálát okozták, és milliók életét befolyásolják a Közel-Keleten. A konfliktus a pénzügyi piacokra és az energiapiacokra is hatással van, mivel a térség kulcsfontosságú szerepet játszik a globális olajellátásban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Egyesült Államok és Izrael az elmúlt napokban számos csapást hajtott végre iráni célpontok ellen. Izrael közlése szerint több mint 200 célpontot támadtak, miközben Irán is rakétákkal és drónokkal válaszolt a támadásokra. A harcok hatása több környező országban is érezhető, köztük Libanonban és Irakban.

Földbe állt Trump csodafegyvere? Óriási bajban az amerikai elnök, ezt nehéz lesz sikerként eladni
EZ IS ÉRDEKELHET
Földbe állt Trump csodafegyvere? Óriási bajban az amerikai elnök, ezt nehéz lesz sikerként eladni
Az iráni háború és a kereskedelmi konfliktusok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az amerikai gazdaságra.

Az iráni vezetés közben további megtorló lépéseket helyezett kilátásba. A Reuters szerint Teherán azzal fenyegetett, hogy lezárja a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ tengeri olajszállításának jelentős része halad át. Egy ilyen lépés komoly hatással lehet a globális energiapiacokra és az olajárakra.

A konfliktus már most is komoly gazdasági következményekkel jár. Az olajárak emelkedtek, a pénzügyi piacok pedig érzékenyen reagálnak a közel-keleti feszültségre. Elemzők szerint a piaci bizonytalanság addig fennmaradhat, amíg nem látszik esély a harcok lezárására.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Reuters szerint jelenleg egyik fél sem mutat hajlandóságot a gyors visszalépésre. A nyilatkozatok inkább azt jelzik, hogy a konfliktus tovább húzódhat, ami újabb katonai és gazdasági kockázatokat jelenthet a régióban és a világgazdaságban is.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #gazdaság #világ #olaj #izrael #világgazdaság #irán #olajár #háború #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:27
12:15
12:02
11:55
11:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 13.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
2026. március 13.
Sokak kedvenc étterme, cukrászdája húzza le a rolót végleg: egyre rosszabb a helyzet, ebből nehéz lesz kimászni
2026. március 12.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 13. péntek
Krisztián, Ajtony
11. hét
Március 13.
Az ékszer világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
3 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
4 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
5
1 hete
Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 11:55
Súlyos figyelmeztetést küldött Magyarországnak a hitelminősítő: kritikusak a kilátások, végéleg bóvliba csúszunk?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 11:50
Rendkívüli közleményt adott ki az államtitkár a benzinárstopról: erről minden autósnak tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. március 13. 11:29
Zseniális: ez az ötlet forradalmasíthatja a paradicsomtermesztést