Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az iráni háború kezdete óta először tartott sajtótájékoztatót csütörtökön.
Kegyetlen fenyegetést kapott az Egyesült Államok: ha ezt meghúzzák, brutálisan kilőhetnek az árak
Közel két hete tart az Irán körül kialakult háború, és a konfliktusban részt vevő felek továbbra is kitartanak álláspontjuk mellett. A vezetők Iránban, Izraelben és az Egyesült Államokban is jelezték, hogy folytatják a harcot, miközben a háború egyre súlyosabb következményekkel jár a térségben.
A Reuters beszámolója szerint a harcok már több ezer ember halálát okozták, és milliók életét befolyásolják a Közel-Keleten. A konfliktus a pénzügyi piacokra és az energiapiacokra is hatással van, mivel a térség kulcsfontosságú szerepet játszik a globális olajellátásban.
Az Egyesült Államok és Izrael az elmúlt napokban számos csapást hajtott végre iráni célpontok ellen. Izrael közlése szerint több mint 200 célpontot támadtak, miközben Irán is rakétákkal és drónokkal válaszolt a támadásokra. A harcok hatása több környező országban is érezhető, köztük Libanonban és Irakban.
Az iráni vezetés közben további megtorló lépéseket helyezett kilátásba. A Reuters szerint Teherán azzal fenyegetett, hogy lezárja a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ tengeri olajszállításának jelentős része halad át. Egy ilyen lépés komoly hatással lehet a globális energiapiacokra és az olajárakra.
A konfliktus már most is komoly gazdasági következményekkel jár. Az olajárak emelkedtek, a pénzügyi piacok pedig érzékenyen reagálnak a közel-keleti feszültségre. Elemzők szerint a piaci bizonytalanság addig fennmaradhat, amíg nem látszik esély a harcok lezárására.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Reuters szerint jelenleg egyik fél sem mutat hajlandóságot a gyors visszalépésre. A nyilatkozatok inkább azt jelzik, hogy a konfliktus tovább húzódhat, ami újabb katonai és gazdasági kockázatokat jelenthet a régióban és a világgazdaságban is.
Elképesztő fegyverekkel szerelkezik fel a déli szomszédunk: Vucsics keményen megüzente, kiktől tartanak valójában
A politikus a belgrádi közszolgálati televíziónak adott interjúban beszélt erről csütörtök este.
Egyre közelebb az Európai Uniós csatlakozáshoz ez az ország, mégis őket sokkolná legjobban, ha tényleg bekövetkezne
A brit kormány a brexit után egyre több területen fűzné szorosabbra gazdasági kapcsolatait az Európai Unióval.
Váratlan lépést húzott meg Donald Trump: rengeteg orosz olaj szabadul a világra, tajtékoznak a szövetségesek
Az Egyesült Államok április 11-ig ideiglenesen feloldotta a tengeren veszteglő orosz olajszállítmányokat sújtó szankciókat.
A Perzsa-öbölben legalább három újabb teherhajót ért támadás, amely akciókat feltehetően Irán hajtotta végre.
Durva pofont kapott a magyar jogrendszer: ha ezen nem változtat a kormány, kőkemény pénzügyi szankciók jönnek
Tamara Ćapeta külön kifogásolta a magyar jogrendszert, mivel az nem tartalmazza a védői jelenlétről való lemondás esetén kötelező garanciákat.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Egy friss ENSZ-jelentés szerint azonban a világ már belépett a „globális vízcsőd” korszakába.
Az olajár hirtelen emelkedése miatt már takarékosságra kérik az embereket Dániában.
Szerbia és Albánia vezetői egy közös cikkben sürgették a Nyugat-Balkán uniós integrációjának felgyorsítását.
Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie.
Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett.
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a Magyarország gázellátását biztosító Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomása ellen.
Irán hivatalosan is megerősítette, hogy az ország új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Meredeken emelkednek az olajárak a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt.
Másfél hete tart az iráni konfliktus mely miatt komoly zavar keletkezett a globális légi közlekedésben.
A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás aktáihoz is, ráadásul igen magas szintre jutott el.
Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében, folytatódik a térség szinte teljes közlekedési bénultsága.
Trump diplomatája meglepő kijelentést tett: közel a pillanat, amikor lezárulhat az ukrajnai konfliktus
Az amerikai főtárgyaló szerint a felek leharcoltak, a genfi tárgyalások óta jelentős előrelépés történt a béke felé.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.