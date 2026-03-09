2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
Egy rakétát indítanak egy drón üldözésére, amely tüzes nyomot hagyva halad a célpontja felé a naplementés égbolton. A kép a légi harc egy feszült pillanatát örökíti meg, kiemelve a modern hadviselési technológiát és védelmi taktik
Világ

Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak

Pénzcentrum
2026. március 9. 13:40

A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben. A török védelmi tárca hétfői közleményében határozottan figyelmeztetett minden érintett felet.

A török védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a Földközi-tenger keleti medencéjében telepített NATO-légvédelem megsemmisítette az Iránból indított ballisztikus rakétát, miután az behatolt Törökország légterébe. A tárca közölte, hogy a fegyver roncsai a délkeleti Gaziantep tartomány területére hullottak. Az incidens során senki sem sérült meg - írja a Reuters.

Ankara felszólította az összes érintett felet, hogy vegyék komolyan a török figyelmeztetéseket. A minisztérium leszögezte: szükség esetén habozás nélkül megteszik a megfelelő válaszlépéseket. Egy héten belül ez már a második eset volt, hogy iráni ballisztikus rakéta jelentett fenyegetést a NATO-tag Törökország számára.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#fegyver #világ #irán #geopolitika #háború #nato #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #izraeli-iráni háború #légvédelem

