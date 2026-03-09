Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak

A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben. A török védelmi tárca hétfői közleményében határozottan figyelmeztetett minden érintett felet.

A török védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a Földközi-tenger keleti medencéjében telepített NATO-légvédelem megsemmisítette az Iránból indított ballisztikus rakétát, miután az behatolt Törökország légterébe. A tárca közölte, hogy a fegyver roncsai a délkeleti Gaziantep tartomány területére hullottak. Az incidens során senki sem sérült meg - írja a Reuters.

Ankara felszólította az összes érintett felet, hogy vegyék komolyan a török figyelmeztetéseket. A minisztérium leszögezte: szükség esetén habozás nélkül megteszik a megfelelő válaszlépéseket. Egy héten belül ez már a második eset volt, hogy iráni ballisztikus rakéta jelentett fenyegetést a NATO-tag Törökország számára.