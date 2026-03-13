2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mihail Kogalniceanu, Románia - 2023. március 31: Amerikai katonák a Constanta város közelében lévő Mihail Kogalniceanu NATO légibázison az amerikai egységek csapatváltása alkalmából rendezett ünnepségen.
Világ

Váratlan amerikai katonai erősítés érkezett a szomszédos országba: ezen a bázison múlhat Magyarország biztonsága?

Pénzcentrum
2026. március 13. 19:16

Több száz amerikai katona és jelentős mennyiségű katonai felszerelés érkezik ideiglenesen Romániába Washington kérésére az iráni konfliktus miatt. Bár a román vezetés hangsúlyozza, hogy a lépés pusztán védelmi célokat szolgál, és nem sodorja veszélybe az országot, a döntés komoly társadalmi aggodalmat és hangos parlamenti botrányt kavart. Egyúttal rávilágított Donald Trump katonai stratégiájának ellentmondásaira is - írta a Népszava.

A román parlament által jóváhagyott, egyelőre kilencven napra szóló misszió keretében 400-500 amerikai katonát vezényelnek a térségbe. A csapatokat a Fekete-tenger partján fekvő Mihail Kogălniceanu bázisra, valamint a Kolozsvár melletti aranyosgyéresi támaszpontra telepítik. A román politikai és katonai vezetés sietett megnyugtatni a lakosságot és kiemelték, hogy nem iráni célpontokat támadó vadászgépek vagy bombázók érkeznek az országba, hanem csupán védelmi és logisztikai eszközök. Ezek között légi utántöltő gépek, radarok, megfigyelő drónok, valamint a deveselui rakétapajzshoz kapcsolódó kommunikációs rendszerek szerepelnek. A kormányzat egybehangzóan állítja, hogy az amerikai erősítés a stratégiai partnerség keretében történik, és kizárólag az ország védelmét szolgálja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ennek ellenére a döntés heves ellenállásba ütközött. Bár a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) támogatta a javaslatot, a parlamenti szavazást a szélsőjobboldali, szuverenista pártok sípolással és bekiabálásokkal zavarták meg. A botrány miatt a vitát végül be is kellett rekeszteni. George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetője korábban büszkén viselt MAGA-sapkát, Trump támogatását jelezve, a vitában most mégis kijelentette: tisztelik az "America First" elvét, de nekik Románia az első, ezért a békét választják. Pártja egyúttal azzal vádolta a bukaresti kormányt, hogy egy olyan konfliktusba sodorja az országot, ami nem az ő háborújuk.

Kapcsolódó cikkeink:

Az amerikai kérés ráadásul Donald Trump stratégiai döntéseiről is sokat elárul. A Pentagon alig néhány hónapja, tavaly októberben vont ki mintegy nyolcszáz katonát Romániából. A csapatok jelentős részét épp a kogălniceanui bázisról vitték el, hogy az erőket a Távol-Keletre összpontosítsák. Ezt a lépést a szenátus és a képviselőház republikánus vezetői is élesen bírálták. Nyílt levélben figyelmeztettek arra, hogy a csapatkivonás gyengíti a NATO keleti szárnyát, emellett aláássa az Egyesült Államok európai elkötelezettségét. A figyelmeztetés akkor süket fülekre talált, most azonban a közel-keleti helyzet miatt Washington kénytelen volt visszafordítani a folyamatot.

Románia geopolitikai szerepe eleve kulcsfontosságú az iráni fenyegetés szempontjából. A NATO még 2010-ben döntött a deveselui rakétavédelmi pajzs létrehozásáról, kifejezetten az iráni nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták elhárítása céljából. A 2016 óta működő, többször modernizált bázis Európa védelmének egyik alappillére. A helyszínválasztás tudatos volt: Deveselu mintegy 2500 kilométerre fekszik Irántól, miközben az iráni rakétaarzenál csúcskategóriás fegyvereinek hatótávolsága eléri a 2000-3000 kilométert. Az izraeli hadsereg által korábban közzétett adatok szerint Románia bőven az iráni rakéták hatósugarán belül helyezkedik el. A deveselui pajzs nélkül pedig a térség, beleértve Magyarországot is, sokkal sebezhetőbb lenne.

Címlapkép: Getty Images
#biztonság #románia #világ #konfliktus #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #nato

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:26
20:16
20:02
19:46
19:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 13.
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 13. péntek
Krisztián, Ajtony
11. hét
Március 13.
Az ékszer világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Lehullott a lepel a Magyarországon elfogott rejtélyes ukrán készpénzről: nyugati bennfentesek tálaltak ki a teljes igazságról
2
1 hete
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
3
3 napja
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
4
4 napja
Kezdődik: már Törökországot is lövik az irániak
5
1 hete
Hidegzuhany jöhet a magyaroknak: olyan lépést fontolgat Putyin, amibe belerokkanhat az ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 20:16
Komoly gond lehet Donald Trump egészségével: megdöbbentő hibát vétett az amerikai elnök a közönség előtt
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 19:00
Megjött a friss felmérés: elképesztő a szakadék a magyarok között, ebben az országrészben a legjobb élni 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. március 13. 19:34
Lecsapott a NAV a magyar piacon: 11 embert állítottak elő