A politikus a belgrádi közszolgálati televíziónak adott interjúban beszélt erről csütörtök este.
Hiába a mentőterv: ez a két vezeték sem menti meg a világot a brutális olajkatasztrófától?
A Hormuzi-szoros lezárása után két olyan vezetékrendszer került a figyelem középpontjába, amely megkerüli a szűk tengeri átjárót. Ezek a szaúdi Kelet-Nyugat (Petroline) és az emirátusi ADCOP hálózatok. A szakértők szerint azonban ez a két alternatíva együttesen sem képes pótolni a szoroson korábban áthaladó, napi közel 20 millió hordós kiesést - írta a Cnbc.
A konfliktus Szaúd-Arábia mintegy 1200 kilométer hosszú Kelet-Nyugat vezetékét, más néven a Petroline-t reflektorfénybe helyezte. A rendszer az olajban gazdag keleti parton fekvő Abkaiktól a Vörös-tenger partján található Janbu kikötőjéig szállít nyersolajat. A közelmúltbeli bővítéseknek köszönhetően a hálózat névleges kapacitása eléri a napi 7 millió hordót. A szaúdi állami olajvállalat, a Saudi Aramco a héten közölte, hogy a rendszer a következő napokban elérheti a teljes kihasználtságot.
A másik alternatíva az Egyesült Arab Emírségek Abu-Dzabi–Fudzsejra nyersolajvezetéke (ADCOP). Ez a hálózat a szárazföldi Habsán olajlétesítményeitől Fudzsejra kikötőjéig húzódik, mintegy 400 kilométeren keresztül. A Kpler energiapiaci elemzőcég becslése szerint a vezeték jelenleg 71 százalékos kihasználtsággal üzemel, ami napi körülbelül 440 ezer hordónyi tartalékkapacitást jelent. Szükség esetén az áteresztőképesség átmenetileg napi 1,8 millió hordóra is növelhető.
Mindkét vezeték megkerüli a Hormuzi-szorost, amelyet az Egyesült Államok és Izrael február 28-i, Irán elleni csapásai óta gyakorlatilag lezártak. Irán az áthaladni próbáló hajók elleni támadásokkal válaszolt a lépésre, és az elmúlt napokban több incidenst is jelentettek. Szakértők szerint azonban a két vezeték együttesen is csak a kieső kapacitás töredékét képes pótolni. Ráadásul a kiterjedt közel-keleti válság közepette továbbra is fennáll az energetikai infrastruktúra elleni támadások kockázata.
Külön problémát jelent, hogy a finomított kőolajtermékek szállítása továbbra is nagyrészt a szoroson áthaladó tengeri szállítási útvonalakra támaszkodik. Az ADNOC, Abu-Dzabi állami olajvállalata a napokban kénytelen volt leállítani a hatalmas ruvajszi finomítóját egy létesítményben keletkezett tűz miatt. Ez a komplexum napi 922 ezer hordó nyersolaj feldolgozására képes. A Rystad Energy elemzése szerint, ha a tengeri forgalom korlátozása tartósan fennmarad, az emirátusi finomítók kénytelenek lesznek visszafogni a termelést, vagy kizárólag a belföldi piacot ellátni.
Az olajárak rendkívül hevesen ingadoznak a konfliktus kitörése óta. A globális referenciaértéknek számító Brent típusú kőolaj jegyzése a hét elején megközelítette a hordónkénti 120 dollárt, majd 90 dollár közelébe esett vissza. Csütörtökön azonban az újabb hajótámadások hírére ismét 100 dollár körüli szinten kereskedtek vele. A Marex elemzője szerint az iraki olajkitermelés akár 70 százalékkal is visszaeshetett a háború miatt. Ha pedig Szaúd-Arábia és az Emírségek is kénytelen lesz csökkenteni a kitermelést, az súlyos csapást mérhet a globális olajpiacra.
