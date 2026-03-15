Rangadók és izgalmas összecsapások mindenütt: így néz ki a vasárnapi futballmenü

Vasárnap egész nap rangadók és kulcsfontosságú mérkőzések várják a futballszurkolókat az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban. A Premier League-ben Szoboszlai Dominik Liverpoolja a Tottenhamet fogadja, a La Ligában pedig a Barcelona próbálja megállítani a Sevillát, amely az őszi találkozón négy gólt lőtt a katalánoknak.

A tavaszi hajrá egyre közelebb hozza a döntő pillanatokat az európai topligákban. A hétvégi forduló több fronton is sorsdöntő lehet: a tabella élén és közepén egyaránt olyan csapatok csapnak össze, amelyek számára minden pont létfontosságú.

A spanyol élvonalban a Barcelona az őszi megaláztatásért próbál visszavágni, míg Olaszországban a milánói és római riválisok összecsapása ígérkezik az est csúcsrangadójának.

A Bundesliga sem marad látványos meccsek nélkül, a francia élvonal pedig a párizsi gárda vendégjátékával és egy izgalmas esti rangadóval zárja a fordulót. Az azonban fontos tudnivaló, hogy a Fizz Ligában, az itthoni élvonalban a nemzeti ünnep miatt nem rendeznek mérkőzést a mai napon.

Premier League: A Spurs ellen készülnek Szoboszlaiék

A forduló kiemelkedő összecsapása a Liverpool és a Tottenham Hotspur késő délutáni rangadója lesz. Szoboszlai Dominik csapata hazai pályán lép pályára egy komoly gödörben lévő ellenfél ellen. A Spurs öt egymást követő vereséggel érkezik az Anfieldre, ami egyértelműen mutatja a londoni gárda megingott önbizalmát. Az őszi, londoni mérkőzésen a Liverpool 2-1-re nyert, akkor a második félidőben fordította meg a meccset.

Premier League 30. forduló Liverpool Tottenham Hotspur 2026. március 15. vasárnap 17:30 | Anfield, Liverpool Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Liverpool: 21 (70%) Tottenham Hotspur: 3 (10%) Döntetlen: 6 (20%) Gólok Liverpool: 72 Tottenham Hotspur: 35 Gólkülönbség: 37 Hazai győzelem Liverpool: 12 Tottenham Hotspur: 3 Vendéggyőzelem Liverpool: 9 Tottenham Hotspur: 0 Adatlap létrehozva: 2026.03.13.

A korai sávban a Manchester United fogadja az Aston Villát az Old Traffordon. A hazaiak jó formában futballoznak az utóbbi hetekben, míg a Villának komoly gondjai vannak a stabilitással: a birminghamiek legutóbbi öt meccsükből mindössze egyet nyertek meg. Az őszi összecsapáson a Villa hazai pályán 2-1-re győzött, így a United számára ez a találkozó a visszavágás lehetőségét is jelenti.

A többi Premier League-mérkőzés ma:

La Liga: visszavágna a Barca, de sikerül?

A spanyol bajnokság legérdekesebb mérkőzésén a Barcelona a Sevillát fogadja. Aligha kérdés, mi motiválja leginkább a katalán együttest: az őszi, sevillai találkozón a hazaiak 4-1-es kiütéses győzelmet arattak, ami a Barcelona egyik legfájóbb veresége volt a szezonban.

A késő esti programban a Real Sociedad a CA Osasunát fogadja a baszk rangadón. Mindkét csapat hullámzó teljesítményt nyújt az utóbbi hetekben. A januári egymás elleni mérkőzésük 2-2-es döntetlennel zárult, így most is szoros összecsapásra van kilátás.

A többi La Liga-mérkőzés a nap folyamán:

Serie A: Rómában menetelne tovább a Milan, a Farkasok a tópartra mennek

Az olasz bajnokság vasárnapi főmérkőzése a Lazio és az AC Milan összecsapása lesz Rómában. A két gárda az európai kupaszereplésért küzd, így a pontszerzés mindkét oldalon elsődleges cél. A Milan az utóbbi időszakban eredményesebb volt, míg a Lazio hullámzó formát mutat.

A Como az AS Romát fogadja a kora esti órákban. A házigazdák meglepően erős szériában vannak, míg a Roma teljesítménye továbbra is kiszámíthatatlan, győzelmek és döntetlenek váltják egymást. A decemberi, római találkozón a Giallorossi minimális különbséggel tudott nyerni.

A Serie A további mérkőzései vasárnap:

Bundesliga | Németország

A német élvonal rangadóján a VfB Stuttgart a szintén BL-helyre hajtó RB Leipziget fogadja az esti órákban. Mindkét együttes a nemzetközi kupaszereplés reményében vágott neki a szezonnak, és most egymás ellen mérettetik meg. A Leipzig jobb formát mutat az utóbbi hetekben, az őszi meccsen pedig hazai pályán 3-1-re győzött a Stuttgart ellen.

A többi Bundesliga-mérkőzés:

Ligue 1 | Franciaország

A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain a Nantes vendégeként lép pályára a délutáni programban. A párizsiak a bajnoki cím első számú esélyesei, és jó formában készülhettek erre a mérkőzésre. A Nantes ezzel szemben komoly gondokkal küzd: legutóbbi öt meccséből négyet elveszített.

Az esti főműsorban a Rennes a Lille-t fogadja. A hazaiak kirobbanó formában vannak, négy egymást követő győzelemmel érkeznek erre az összecsapásra, míg a Lille teljesítménye erősen hullámzó. A januári egymás elleni meccsen a Rennes idegenben is 2-0-ra nyert, így favoritként várhatja a visszavágót.

További Ligue 1-mérkőzések: