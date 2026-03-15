Rangadók és izgalmas összecsapások mindenütt: így néz ki a vasárnapi futballmenü
Vasárnap egész nap rangadók és kulcsfontosságú mérkőzések várják a futballszurkolókat az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban. A Premier League-ben Szoboszlai Dominik Liverpoolja a Tottenhamet fogadja, a La Ligában pedig a Barcelona próbálja megállítani a Sevillát, amely az őszi találkozón négy gólt lőtt a katalánoknak.
A tavaszi hajrá egyre közelebb hozza a döntő pillanatokat az európai topligákban. A hétvégi forduló több fronton is sorsdöntő lehet: a tabella élén és közepén egyaránt olyan csapatok csapnak össze, amelyek számára minden pont létfontosságú.
A spanyol élvonalban a Barcelona az őszi megaláztatásért próbál visszavágni, míg Olaszországban a milánói és római riválisok összecsapása ígérkezik az est csúcsrangadójának.
A Bundesliga sem marad látványos meccsek nélkül, a francia élvonal pedig a párizsi gárda vendégjátékával és egy izgalmas esti rangadóval zárja a fordulót. Az azonban fontos tudnivaló, hogy a Fizz Ligában, az itthoni élvonalban a nemzeti ünnep miatt nem rendeznek mérkőzést a mai napon.
Premier League: A Spurs ellen készülnek Szoboszlaiék
A forduló kiemelkedő összecsapása a Liverpool és a Tottenham Hotspur késő délutáni rangadója lesz. Szoboszlai Dominik csapata hazai pályán lép pályára egy komoly gödörben lévő ellenfél ellen. A Spurs öt egymást követő vereséggel érkezik az Anfieldre, ami egyértelműen mutatja a londoni gárda megingott önbizalmát. Az őszi, londoni mérkőzésen a Liverpool 2-1-re nyert, akkor a második félidőben fordította meg a meccset.
A korai sávban a Manchester United fogadja az Aston Villát az Old Traffordon. A hazaiak jó formában futballoznak az utóbbi hetekben, míg a Villának komoly gondjai vannak a stabilitással: a birminghamiek legutóbbi öt meccsükből mindössze egyet nyertek meg. Az őszi összecsapáson a Villa hazai pályán 2-1-re győzött, így a United számára ez a találkozó a visszavágás lehetőségét is jelenti.
A többi Premier League-mérkőzés ma:
- Crystal Palace - Leeds United (15:00)
- Nottingham Forest - Fulham (15:00)
La Liga: visszavágna a Barca, de sikerül?
A spanyol bajnokság legérdekesebb mérkőzésén a Barcelona a Sevillát fogadja. Aligha kérdés, mi motiválja leginkább a katalán együttest: az őszi, sevillai találkozón a hazaiak 4-1-es kiütéses győzelmet arattak, ami a Barcelona egyik legfájóbb veresége volt a szezonban.
A késő esti programban a Real Sociedad a CA Osasunát fogadja a baszk rangadón. Mindkét csapat hullámzó teljesítményt nyújt az utóbbi hetekben. A januári egymás elleni mérkőzésük 2-2-es döntetlennel zárult, így most is szoros összecsapásra van kilátás.
A többi La Liga-mérkőzés a nap folyamán:
- RCD Mallorca - Espanyol (14:00)
- Real Betis - RC Celta (18:30)
Serie A: Rómában menetelne tovább a Milan, a Farkasok a tópartra mennek
Az olasz bajnokság vasárnapi főmérkőzése a Lazio és az AC Milan összecsapása lesz Rómában. A két gárda az európai kupaszereplésért küzd, így a pontszerzés mindkét oldalon elsődleges cél. A Milan az utóbbi időszakban eredményesebb volt, míg a Lazio hullámzó formát mutat.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
A Como az AS Romát fogadja a kora esti órákban. A házigazdák meglepően erős szériában vannak, míg a Roma teljesítménye továbbra is kiszámíthatatlan, győzelmek és döntetlenek váltják egymást. A decemberi, római találkozón a Giallorossi minimális különbséggel tudott nyerni.
A Serie A további mérkőzései vasárnap:
- Hellas Verona - Genoa (12:30)
- Pisa - Cagliari (15:00)
- Sassuolo - Bologna (15:00)
Bundesliga | Németország
A német élvonal rangadóján a VfB Stuttgart a szintén BL-helyre hajtó RB Leipziget fogadja az esti órákban. Mindkét együttes a nemzetközi kupaszereplés reményében vágott neki a szezonnak, és most egymás ellen mérettetik meg. A Leipzig jobb formát mutat az utóbbi hetekben, az őszi meccsen pedig hazai pályán 3-1-re győzött a Stuttgart ellen.
A többi Bundesliga-mérkőzés:
- SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 (15:30)
- SC Freiburg - Union Berlin (17:30)
Ligue 1 | Franciaország
A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain a Nantes vendégeként lép pályára a délutáni programban. A párizsiak a bajnoki cím első számú esélyesei, és jó formában készülhettek erre a mérkőzésre. A Nantes ezzel szemben komoly gondokkal küzd: legutóbbi öt meccséből négyet elveszített.
Az esti főműsorban a Rennes a Lille-t fogadja. A hazaiak kirobbanó formában vannak, négy egymást követő győzelemmel érkeznek erre az összecsapásra, míg a Lille teljesítménye erősen hullámzó. A januári egymás elleni meccsen a Rennes idegenben is 2-0-ra nyert, így favoritként várhatja a visszavágót.
További Ligue 1-mérkőzések:
- RC Strasbourg - Paris FC (15:00)
- Havre Athletic Club - Lyon (17:15)
- Metz - Toulouse FC (17:15)
