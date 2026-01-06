2026. január 6. kedd Boldizsár
-3 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Plaza Venezuela in foreground
Világ

Az egész világ szeme Venezuelán: mit hozhat a gazdaságban Maduro megpuccsolása?

Pénzcentrum
2026. január 6. 20:32

Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra. Az Amundi Investment Institute szakértői szerint az események rövid távon csak korlátozott piaci hatással járnak, hosszabb távon viszont jelentős geopolitikai következményekkel számolhatunk.

Szombaton az amerikai különleges erők művelete nyomán Nicolás Madurót, Venezuela államfőjét New Yorkba szállították - erről akkor a Pénzcentrum is beszámolt. Ott kábítószer-terrorizmussal összefüggő vádpontok alapján állítják majd bíróság elé, miután korábban hivatalosan már vádat is emeltek. Az akció után az Egyesült Államok elnöke világossá tette: nem bízik abban, hogy a venezuelai ellenzék képes lenne stabilan irányítani az országot. Ezért Washington – regionális szövetségeseivel együtt – közvetlen szerepet kíván vállalni Venezuela belpolitikai rendezésében. Trump azt is hangsúlyozta, hogy a folyamat részeként nagy nemzetközi olajvállalatok többmilliárd dolláros beruházásokat terveznek a venezuelai energiaszektorban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Amundi Investment Institute feltörekvő piacokra szakosodott elemzői úgy látják, hogy a közeljövőben valószínűleg kontrollált hatalomátadás megy végbe, mivel Venezuela belső erőviszonyai még nem rendeződtek át alapvetően. Delcy Rodríguez alelnök formálisan átvette az államvezetés irányítását, és kapcsolatba lépett a washingtoni kormánnyal egy kétoldalú megállapodás előkészítésére. A tárgyalások célja olyan jogi és intézményi keretrendszer kialakítása, amely összhangban áll a nemzetközi joggal, és alapot teremt az energiaszektor modernizálásához, valamint a hosszú távú együttműködés feltételeihez.

Kapcsolódó cikkeink:

A nemzetközi reakciók eltérőek, de többnyire visszafogottak voltak. Moszkva és Brazília élesen bírálta az amerikai fellépést, míg Peking jóval óvatosabban fogalmazott. Az Európai Unió tagállamai és intézményei szintén kifogásolták a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyását, ugyanakkor igyekeztek elkerülni a nyílt konfrontációt Washingtonnal. Az Amundi elemzői szerint az amerikai elnök készsége az ilyen rendkívüli katonai lépések megtételére Washington elrettentő képességének erősödéseként értékelhető. Ez növekvő aggodalmat válthat ki Latin-Amerika országaiban, és az európai döntéshozók körében is fokozza a nyugtalanságot – különösen Trump Grönlanddal kapcsolatos tervei miatt.

Az elemzés alapján az energiaszektor érzi meg legközvetlenebbül a beavatkozás hatásait, bár azok várhatóan mérsékeltek maradnak. Maduro hatalmának megdöntésében szerepet játszott az a törekvés, hogy az amerikai energiavállalatok hozzáférjenek Venezuela kőolajkészleteihez. A kitermelés érdemi felfuttatása azonban időigényes folyamat.

Az ország jelenlegi termelése nagyjából napi egymillió hordó, és a külföldi cégek feltehetően megvárják a politikai helyzet és a biztonsági környezet stabilizálódását, mielőtt jelentős beruházásokba fognának. Az Amundi szakértői szerint a napi 2,5–3 millió hordós termelés elérése a kedvezőbb hosszú távú forgatókönyvek közé tartozik, jóllehet Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb, mintegy 310 milliárd hordóra becsült kőolajtartalékával.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az Amundi értékelése alapján az amerikai dollár pozícióját erősítheti, hogy Washington szorosabb kontrollt gyakorolhat a venezuelai energiaforrások felett. Ugyanakkor a kiszámíthatatlan külpolitikai lépések alááshatják a bizalmat az Egyesült Államok szövetségi rendszerében. Ez hosszabb távon befolyásolhatja a befektetők amerikai eszközökkel kapcsolatos stratégiáit is.

Bár Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb igazolt kőolajtartalékaival, alacsony kitermelési szintje és a világgazdaságban betöltött marginális szerepe miatt a legutóbbi események közvetlen gazdasági hatása egyelőre nem számottevő a tőkepiacokon. Ugyanakkor erősödik az a várakozás, hogy a geopolitikai erőviszonyok a korábban feltételezettnél gyorsabban rendeződhetnek át. Ezt az arany árfolyamának emelkedése is jelzi, amely a megelőző napok profitrealizálása után ismét felfelé indult – állapítja meg összegzésében az Amundi Investment Institute elemzése.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #egyesült államok #gazdaság #dollár #világ #donald trump #venezuela #geopolitika #kőolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:31
20:01
19:53
19:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 6.
Ezek lehetnek 2026 csúcsbefektetései: még nem késő beszállni, nagyot nyerhet, aki jól taktikázik
2026. január 5.
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza
2026. január 6.
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
2026. január 6.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
2026. január 6.
Kár letagadni, évről évre rosszabbul él többszázezer magyar: 2026-ban sem jön el az ő idejük?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 6. kedd
Boldizsár
2. hét
Január 6.
Vízkereszt
Január 6.
Farsang (Január 6 - Február 17)
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
2
4 napja
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
3
6 napja
Finnország váratlan lépése: lefoglaltak egy orosz hajót, kiderült, mi történt a tenger alatt
4
9 órája
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
5
2 hete
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
PÉNZÜGYI KISOKOS
Gravírozott aláírás
a bank által kártyabirtokos aláírásának megváltoztathatatlanul való feltüntetése a bankkártyán

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 17:55
Kvíz: Neked is kötelező olvasmány volt a Légy jó mindhalálig? Lássuk, mire emlékszel Nyilas Misi kalandjaiból!
Pénzcentrum  |  2026. január 6. 16:03
Megérkezett a friss toplista, ezek most Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyik márka tarol
Agrárszektor  |  2026. január 6. 19:32
Gyakran veszel sajtot, tejfölt? Jobb, ha tudod, mi derült ki róluk