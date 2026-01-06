A venezuelai elnök elfogásakor viselt Nike Tech melegítőruha iránti kereslet több online áruházban is megugrott.
Beiktatták az ideiglenes elnököt Venezuelában, Trump máris megfenyegette
Rendkívüli körülmények között iktatták be Venezuela ideiglenes elnökét: Delcy Rodríguez eskütétele nemcsak belpolitikai feszültségek, hanem az Egyesült Államok nyílt nyomásgyakorlása közepette zajlott, miközben Nicolás Maduro amerikai fogságban van, és súlyos bűncselekményekkel vádolják, írja a 444.
Delcy Rodríguez hétfőn hivatalosan is Venezuela ideiglenes elnöke lett, miután letette az esküt egy rendkívüli parlamenti ülésen. Az eseményen a képviselők Nicolás Maduro elnök amerikai fogságból való szabadon bocsátását követelték.
Rodríguez, aki 2018 óta Venezuela alelnöke volt, az eltávolított Maduro egyik leglojálisabb szövetségesének számít. Az 56 éves politikus technokrata problémamegoldóként vált ismertté, aki ideológiailag ugyan a rendszer híve, ám a gyakorlatban gyakran talált közös hangot külföldi partnerekkel is.
Most azonban rendkívül kényes egyensúlyozás vár rá. Egyfelől kezelnie kell az Egyesült Államok nyílt befolyásszerzési törekvéseit, amelyek már az ország irányításának átvételét vetítik előre, másfelől pedig számolnia kell a venezuelai hadsereg és a kormánypárt keményvonalas vezetőinek ellenállásával, akik továbbra is jelentős hatalommal bírnak.
Beiktatási beszédében Rodríguez hangsúlyozta, hogy fájdalommal vállalta el az ideiglenes elnöki tisztséget az országot ért „illegitim katonai agresszió” miatt. Ígéretet tett arra, hogy garantálja Venezuela békéjét, valamint a társadalmi, gazdasági és lelki stabilitást.
A parlamentben felszólalt Nicolás Maduro fia is, aki feltétel nélküli támogatásáról biztosította Rodríguezt, és kijelentette: szülei „vissza fognak térni” Venezuelába.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mindeközben az Egyesült Államok részéről tovább fokozódik a nyomás. Donald Trump már az eskütétel előtt figyelmeztetett: Rodríguez „nagyon nagy árat fizethet – talán még Madurónál is nagyobbat”, ha nem azt teszi, „amit kell”.
Nicolás Maduro eközben New Yorkban áll bíróság előtt, ahol mind a négy vádpontban ártatlannak vallotta magát. Az ellene felhozott vádak között szerepel drogterrorizmusra irányuló összeesküvés, kokaincsempészet, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklása. A harmincperces meghallgatáson Maduro kijelentette: „Tisztességes ember vagyok. Továbbra is az országom elnöke vagyok.”
Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.
Li Dzse Mjong dél-koreai elnök Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a megromlott kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról.
Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos...
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: közelebb a III. világháború, mint gondoltunk - ez az ország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat.
Az amerikai elnök nyíltan katonai művelettel fenyegette meg Kolumbiát, és súlyos vádakat fogalmazott meg az ország vezetőjével szemben.
A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban.
Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit.
Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette.
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt.
Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.
Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Az ukrán vezető a brit miniszterelnökkel telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról.
A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.
Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé.
Vádat emeltek New Yorkban Nicolás Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen kábítószer-terrorizmus és fegyverrel kapcsolatos bűncselekmények miatt
Kamaszok is odavesztek a szilveszteri síparadicsomi tűzben: itt van az első négy azonosított áldozat
Az eddig azonosított áldozatok között két kiskorú is van, de a legidősebb sem volt több 21 évnél
Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból