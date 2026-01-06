Beiktatták az ideiglenes elnököt Venezuelában, Trump máris megfenyegette

Rendkívüli körülmények között iktatták be Venezuela ideiglenes elnökét: Delcy Rodríguez eskütétele nemcsak belpolitikai feszültségek, hanem az Egyesült Államok nyílt nyomásgyakorlása közepette zajlott, miközben Nicolás Maduro amerikai fogságban van, és súlyos bűncselekményekkel vádolják, írja a 444.

Delcy Rodríguez hétfőn hivatalosan is Venezuela ideiglenes elnöke lett, miután letette az esküt egy rendkívüli parlamenti ülésen. Az eseményen a képviselők Nicolás Maduro elnök amerikai fogságból való szabadon bocsátását követelték.

Rodríguez, aki 2018 óta Venezuela alelnöke volt, az eltávolított Maduro egyik leglojálisabb szövetségesének számít. Az 56 éves politikus technokrata problémamegoldóként vált ismertté, aki ideológiailag ugyan a rendszer híve, ám a gyakorlatban gyakran talált közös hangot külföldi partnerekkel is.

Most azonban rendkívül kényes egyensúlyozás vár rá. Egyfelől kezelnie kell az Egyesült Államok nyílt befolyásszerzési törekvéseit, amelyek már az ország irányításának átvételét vetítik előre, másfelől pedig számolnia kell a venezuelai hadsereg és a kormánypárt keményvonalas vezetőinek ellenállásával, akik továbbra is jelentős hatalommal bírnak.

Beiktatási beszédében Rodríguez hangsúlyozta, hogy fájdalommal vállalta el az ideiglenes elnöki tisztséget az országot ért „illegitim katonai agresszió” miatt. Ígéretet tett arra, hogy garantálja Venezuela békéjét, valamint a társadalmi, gazdasági és lelki stabilitást.

A parlamentben felszólalt Nicolás Maduro fia is, aki feltétel nélküli támogatásáról biztosította Rodríguezt, és kijelentette: szülei „vissza fognak térni” Venezuelába.

Mindeközben az Egyesült Államok részéről tovább fokozódik a nyomás. Donald Trump már az eskütétel előtt figyelmeztetett: Rodríguez „nagyon nagy árat fizethet – talán még Madurónál is nagyobbat”, ha nem azt teszi, „amit kell”.

Nicolás Maduro eközben New Yorkban áll bíróság előtt, ahol mind a négy vádpontban ártatlannak vallotta magát. Az ellene felhozott vádak között szerepel drogterrorizmusra irányuló összeesküvés, kokaincsempészet, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklása. A harmincperces meghallgatáson Maduro kijelentette: „Tisztességes ember vagyok. Továbbra is az országom elnöke vagyok.”

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA