A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.
Támadást indított Donald Trump: robbanások, drónok és helikopterek nyitották az új háborút + videó
Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.
Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban - közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva. Gustavo Petro kolumbiai elnök az X közösségi oldalon azt írta, hogy légitámadás érte Caracast.
"Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (...) Venezuelát megtámadták" - írta Petro az X közösségi oldalon, kérve azt is, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást. Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak - állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is.
Pray for the People of Venezuela 🇻🇪— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) January 3, 2026
Caracas is getting hit HARD pic.twitter.com/4FWxfGuW1b
A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett. A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek. Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket, de az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az Egyesült Államok már korábban egy repülőgép-hordozót, hadihajókat és fejlett harci repülőgépeket vezényelt a Karib-tenger térségébe. Donald Trump elnök a múlt héten kijelentette, hogy az Egyesült Államok "megsemmisített" egy olyan területet Venezuelában, ahol hajókat töltenek meg kábítószerrel. Ez volt az első ismert eset arról, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre a dél-amerikai országban.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.
Nézzük meg, milyen fontos pillanatok, történelmi- gazdasági események zajlottak az elmúlt 25 évben.
A detonáció fél 1 tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban.
Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren.
A 2019-ben bevezetett amerikai energetikai szankciók óta Maduro kormányzata olajjal fizet számos vásárlásért és szolgáltatásért.
Förtelmes mélységbe zuhant ennek az országnak a nemzeti valutája: megelégelték az emberek, sztrájk és tüntetés jön
Egyetemi hallgatók is csatlakoztak a tüntetésekhez, kormányellenes jelszavakat skandálva.
Elmondta év végi beszédét a német kancellár: ezek a legsürgősebb teendői Európának 2026-ban, ha nem akar lemaradni
Merz kitért az Egyesült Államokkal való kapcsolat nehézségeire is, amely Trump 2025 januári visszatérése óta már nem tekinthető a német és európai biztonság garanciájának.
Az utolsó napokra maradt az év egyik legnagyobb bankrablása: brutális vagyont loptak el Németországban
A betörést csak december 29-én, hétfő hajnalban fedezték fel, amikor tűzriasztás történt az épületben.
Beköszöntött a pokol Oroszországban: egy teljes agglomeráció borult sötétségbe, ennek a fele se tréfa
Az incidenssel egy időben az orosz hadsereg arról számolt be, hogy négy óra alatt több mint száz ukrán drónt semmisítettek meg.
Donald Trump előzőleg megerősítette, hogy az Egyesült Államok első alkalommal hajtott végre szárazföldi csapást a venezuelai partoknál.
Volodimir Zelenszkij szerint komoly biztonsági előnyt jelentene Ukrajna számára az amerikai katonai jelenlét.
A mostani diplomáciai feszültséget egy légicsapás eszkalálta.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatos optimizmusának adott hangot az ukrajnai háború közeli lezárásával kapcsolatban.
A moszkvai védelmi minisztérium kedden jelentette be a lépést, egyben első ízben mutatta be a hadrendbe állított fegyverrendszert.
Kína kedden rakétákat lőtt ki Tajvan északi és déli vizei felé, és új partraszálló hadihajókat vonultatott fel az eddigi legnagyobb hadgyakorlatán.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn ultimátumot intézett a Hamászhoz: közlése szerint a szervezetnek nagyon rövid időn belül teljesen le kell szerelnie, különben „nagy bajba kerül".
Kiderült, mit gondol Putyin valójában Ukrajnáról: "A szovjet jóindulat önként megváltoztatta a világot!"
Nyilvánosságra kerültek Vlagyimir Putyin orosz elnök és George W. Bush amerikai elnök 2001 és 2008 közötti találkozóinak dokumentumai.
2026-tól mintegy 60 alkalmazottal kevesebbet foglalkoztat Parajdon a román Országos Sóipari Társaság.