Támadást indított Donald Trump: robbanások, drónok és helikopterek nyitották az új háborút + videó

Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.

Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban - közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva. Gustavo Petro kolumbiai elnök az X közösségi oldalon azt írta, hogy légitámadás érte Caracast.

"Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (...) Venezuelát megtámadták" - írta Petro az X közösségi oldalon, kérve azt is, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást. Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak - állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is.

Pray for the People of Venezuela 🇻🇪



Caracas is getting hit HARD pic.twitter.com/4FWxfGuW1b — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) January 3, 2026

A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett. A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek. Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket, de az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.

Az Egyesült Államok már korábban egy repülőgép-hordozót, hadihajókat és fejlett harci repülőgépeket vezényelt a Karib-tenger térségébe. Donald Trump elnök a múlt héten kijelentette, hogy az Egyesült Államok "megsemmisített" egy olyan területet Venezuelában, ahol hajókat töltenek meg kábítószerrel. Ez volt az első ismert eset arról, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre a dél-amerikai országban.