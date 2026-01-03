2026. január 3. szombat Genovéva, Benjámin
A MIM-104 Patriot egy föld-levegő rakétarendszer (SAM), az Egyesült Államok hadserege által használt elsőszámú rakétarendszer.
Világ

Támadást indított Donald Trump: robbanások, drónok és helikopterek nyitották az új háborút + videó

MTI
2026. január 3. 09:30

Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.

Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban - közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva. Gustavo Petro kolumbiai elnök az X közösségi oldalon azt írta, hogy légitámadás érte Caracast.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (...) Venezuelát megtámadták" - írta Petro az X közösségi oldalon, kérve azt is, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást. Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak - állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is.

A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett. A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek. Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket, de az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Egyesült Államok már korábban egy repülőgép-hordozót, hadihajókat és fejlett harci repülőgépeket vezényelt a Karib-tenger térségébe. Donald Trump elnök a múlt héten kijelentette, hogy az Egyesült Államok "megsemmisített" egy olyan területet Venezuelában, ahol hajókat töltenek meg kábítószerrel. Ez volt az első ismert eset arról, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre a dél-amerikai országban.
Címlapkép: Getty Images
#robbanás #amerika #világ #drón #donald trump #támadás #helikopter #amerikai egyesült államok #venezuela #háború

