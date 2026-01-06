Maduro új divathullámot indított: elkapkodták a melegítőt, amelyet az elfogásakor viselt

A venezuelai elnök elfogásakor viselt Nike Tech melegítőruha iránti kereslet több online áruházban is megugrott, miután Donald Trump közzétett egy fotót a megbilincselt Nicolás Maduróról, aki ezt a ruhadarabot viselte.

Az online kiskereskedelemben több platform is a Nike Tech tréningruhák iránti érdeklődés hirtelen növekedéséről számolt be – írta az Al Arabiya. A sportruházat azt követően került a vásárlók figyelmének középpontjába, hogy Donald Trump megosztott egy felvételt, amelyen a venezuelai államfő, Nicolás Maduro az USS Iwo Jima amerikai hadihajón látható. A képen az elnök megkötözött kézzel és letakart szemmel, szürke Nike Tech szabadidőruhában jelenik meg - tudósított a HVG.

A ruházat azért maradt rajta, mert az amerikai különítmény szombaton kora hajnalban lepte meg Madurót otthonában. Az akció során közvetlenül a hálószobájából hurcolták el, ahol feleségével pihent, így nem volt lehetősége átöltözni.

Piaci információk szerint a Maduro által viselt Nike Tech szabadidőruha ára 240–270 amerikai dollár között mozog, ami a jelenlegi árfolyamon nagyjából 80–90 ezer forintnak felel meg. A pontos összeg a konkrét modelltől és az értékesítés helyétől is függ.

Az incidens nemzetközi visszhangot váltott ki. Orosz részről bírálták az amerikai fellépést, arra hivatkozva, hogy Washington figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogi normákat. Moszkva képviselői párhuzamot vontak saját ukrajnai tevékenységükkel, és megkérdőjelezték az Egyesült Államok jogát más nemzetek belügyeibe való beavatkozásra, miközben hasonló lépéseiket elítélik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Jelenleg Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores egy New York-i, Brooklynban működő fogdában várják az eljárás következő szakaszát. Az elnök ellen kábítószer-kereskedelemmel összefüggő vádakat és terrorizmussal kapcsolatos gyanúsításokat fogalmaztak meg. A tervek szerint az első bírósági meghallgatásra már a hét elején, hétfőn sor kerülhet.