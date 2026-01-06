Maduro új divathullámot indított: elkapkodták a melegítőt, amelyet az elfogásakor viselt

A Wizz Air stratégiai tervekkel készül az ukrajnai piacra való visszatérésre, miközben a légitársaság számos kihívással néz szembe a hajtóműproblémáktól a fenntarthatósági kérdésekig.
Az online kiskereskedelemben több platform is a Nike Tech tréningruhák iránti érdeklődés hirtelen növekedéséről számolt be – írta az Al Arabiya. A sportruházat azt követően került a vásárlók figyelmének középpontjába, hogy Donald Trump megosztott egy felvételt, amelyen a venezuelai államfő, Nicolás Maduro az USS Iwo Jima amerikai hadihajón látható. A képen az elnök megkötözött kézzel és letakart szemmel, szürke Nike Tech szabadidőruhában jelenik meg - tudósított a HVG.
A ruházat azért maradt rajta, mert az amerikai különítmény szombaton kora hajnalban lepte meg Madurót otthonában. Az akció során közvetlenül a hálószobájából hurcolták el, ahol feleségével pihent, így nem volt lehetősége átöltözni.
Piaci információk szerint a Maduro által viselt Nike Tech szabadidőruha ára 240–270 amerikai dollár között mozog, ami a jelenlegi árfolyamon nagyjából 80–90 ezer forintnak felel meg. A pontos összeg a konkrét modelltől és az értékesítés helyétől is függ.
Az incidens nemzetközi visszhangot váltott ki. Orosz részről bírálták az amerikai fellépést, arra hivatkozva, hogy Washington figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogi normákat. Moszkva képviselői párhuzamot vontak saját ukrajnai tevékenységükkel, és megkérdőjelezték az Egyesült Államok jogát más nemzetek belügyeibe való beavatkozásra, miközben hasonló lépéseiket elítélik.
Jelenleg Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores egy New York-i, Brooklynban működő fogdában várják az eljárás következő szakaszát. Az elnök ellen kábítószer-kereskedelemmel összefüggő vádakat és terrorizmussal kapcsolatos gyanúsításokat fogalmaztak meg. A tervek szerint az első bírósági meghallgatásra már a hét elején, hétfőn sor kerülhet.
Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.
A New York-i szövetségi bíróságon ártatlannak vallotta magát drogkereskedelem és narkoterrorista összeesküvés vádjában Nicolás Maduro volt venezuelai elnök.
Kilencedik napja tartanak Irán meggyengült gazdasága miatt kirobbant tüntetések, amelyeknek eddig legalább húsz halálos áldozata van az ország szinte minden tartományában.
A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.
Li Dzse Mjong dél-koreai elnök Pekingben tárgyal Hszi Csin-ping kínai államfővel a megromlott kétoldalú kapcsolatok helyreállításáról.
Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos...
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: közelebb a III. világháború, mint gondoltunk - ez az ország lehet az egyik legnagyobb vesztese
A főtitkár kiemelte, hogy az európai országoknak növelniük kell védelmi kiadásaikat és bővíteniük kell fegyvergyártásukat.
Az amerikai elnök nyíltan katonai művelettel fenyegette meg Kolumbiát, és súlyos vádakat fogalmazott meg az ország vezetőjével szemben.
A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban.
Dánia miniszterelnöke határozottan elutasította Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére vonatkozó kijelentéseit.
Oroszország újabb éjszakai dróntámadást indított Kijev és térsége ellen, amelyben két civil életét vesztette.
Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt.
Orbán Viktor egyeztetéseket folytatott az energiaszektor szereplőivel a lehetséges árhatások kivédéséről.
Már csak ez hiányzott erre az évre: rakétát tesztelt az észak-koreai rezsim, tényleg közel a háború?
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétákat tesztelt, a lövedékek mintegy 900 kilométer megtétele után a Japán-tengerbe zuhantak.
Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon.
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Az ukrán vezető a brit miniszterelnökkel telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról.
A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.
Donald Trump közölte, hogy Madurót New Yorkba szállítják, ahol kábítószer-kereskedelemmel és fegyvercsempészettel kapcsolatos vádak miatt áll bíróság elé.