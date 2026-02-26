Hatalmas vagyonon ül Magyarország: simán leköröznénk egy csomó országot, miért nem nyúlunk hozzá?

A Belügyminisztérium február közepén benyújtott törvénytervezete szerint a jövőben gyógyszerészek és szakápolók is jogosultságot kapnának az elektronikus vényírásra.
Magyarország az Európai Unió egyik legjelentősebb, a fosszilis energiahordozókkal is versenyképes geotermikus villamosenergia-termelési potenciáljával rendelkezik, ám a kormányzati tervek szerint ennek szerepe a következő évtizedekben is elhanyagolható marad. Bár egy friss elemzés szerint a hazai földhőben rejlő lehetőségek a teljes jelenlegi erőművi kapacitás többszörösét is kitehetnék, a szakpolitika elsősorban továbbra is a hőtermelésre fókuszál, a villamosenergia-mixben pedig 2050-ig csupán marginális részesedést szán a technológiának - jelentette a Portfolio.
Az Ember energetikai agytröszt elemzése rávilágít, hogy az uniós szinten gazdaságosan – vagyis a szén- és gázalapú termeléssel versenyképes áron – kiaknázható, 43 gigawattnyi (GW) geotermikus potenciál közel kétharmada Magyarországon összpontosul. A tanulmány szerint a hazai adottságok 28,3 GW villamosenergia-termelő kapacitás kiépítését tennék lehetővé 100 euró/megawattóra költségszint alatt. A nagyságrendet jól szemlélteti, hogy a magyar villamosenergia-rendszer teljes bruttó beépített teljesítménye – beleértve a háztartási napelemeket és az ipari létesítményeket is – jelenleg nem éri el a 16 GW-ot.
A technológia legnagyobb előnye a naperőművekkel szemben a kiszámíthatóság. Míg a hazai kapacitások felét kitevő fotovoltaikus rendszerek kihasználtsága az időjárásfüggőség miatt 20 százalék alatt marad, addig a geotermikus erőművek a nukleáris blokkokra jellemző, 80-90 százalékos kapacitáskihasználással képesek zsinóráramot termelni.
Elméleti síkon a teljes hazai potenciál kiaknázása évi 200 terawattóra termelést tenne lehetővé, ami a jelenlegi magyar áramtermelés ötszöröse. Ez a kapacitás a megújulók tisztaságát ötvözné a hagyományos erőművek stabilitásával, miközben érdemben csökkentené az ország földgázimport-függőségét.
A gyakorlati megvalósítás azonban egyelőre gyerekcipőben jár. Magyarországon 2017 óta mindössze a turai kiserőmű termel áramot, amely rendszerszinten alig érzékelhető mennyiséget állít elő. Bár Jászberényben és Tótkomlóson is terveznek hasonló beruházásokat, a vonatkozó stratégia is elismeri a nehézségeket: az áramtermeléshez szükséges, 4000 méternél mélyebb fúrások magas költséggel és jelentős, 60 százalék feletti geológiai kockázattal járnak. Emiatt a megtérüléshez elengedhetetlen az állami szerepvállalás és támogatás.
A piaci szereplők érdeklődése a kockázatok ellenére élénk, a hatósághoz benyújtott kutatási engedélykérelmek zöme kifejezetten áramtermelést céloz, és a szaktárca is stratégiai növekedési lehetőségként tekint a területre.
A hivatalos kormányzati tervek azonban továbbra is főként a hőtermelési célú hasznosítást részesítik előnyben. A célkitűzések szerint 2030-ra a geotermikus energia felhasználása a kétszeresére nőhet, ami 2035-ig akár 1-1,2 milliárd köbméter földgáz kiváltását is eredményezheti a fűtési szektorban.
A villamosenergia-termelés jövőképét illetően azonban a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) frissített változata rendkívül visszafogott. Bár a dokumentum elismeri a "különösen jó" hazai adottságokat, a geotermikus kapacitások szerepét még 2050-ben is csupán a hazai rendszer 1 százalékára becsüli. A kormányzati elképzelések szerint a következő évtizedek áramellátását elsősorban az atomenergia (Paks I. és II.), a napenergia, a földgáz és az import biztosítja majd. Így a geotermiában rejlő villamosenergia-termelési lehetőségek kiaknázása várhatóan messze elmarad a potenciáltól.
A miniszterelnök nemrég azt nyilatkozta, hogy az orosz kőolajszállítás leállása drasztikus drágulást hozna a magyar töltőállomásokon.
Elindult a tesztelés az Adria-olajvezetéknél: hamarosan kiderül, mennyi olaj érkezhetne Magyarországra
A magyar olajcég fenntartja azt a véleményét is, hogy a JANAF visszaél monopolhelyzetével, mivel az európai átlagár többszörösét kéri el a szállításért 100 kilométerre vetítve.
Karácsony Gergely a Facebookon írta meg, hogy Budapest ivóvize biztonsággal fogyasztható, de nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mérgező vegyületek kerülhettek a Dunába.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Március 4-én ugyanis jön az év egyik legfontosabb kiskereskedelmi seregszemléje, a Portfolio RETAIL DAY 2026 konferencia.
Akár 70%-os állami támogatás is járhat fűtéscserére, a plafon 21 ezer euró lehet.
A GVH Versenytanácsa megállapította, hogy a Mobilredfox Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség e-mailben soha nem kér személyes adatot vagy pénzt.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 napos mozgóátlag alá került, amely így 39 687 forintnál rövid távú ellenállást jelent.
A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont vizsgálata aggasztó mennyiségű t PFAS-szennyezést mutatott ki a Duna vizében és üledékében.
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
Az MVM a földgázszámlákkal kapcsolatban közölte, hogy ki és mikor számíthat majd a számlára, és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.
Közel másfél év szünet után a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal, 6,25 százalékra mérsékelte az alapkamatot.
Az eurót hét órakor 378,11 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 378,46 forint után.
A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Kedden mérsékelt erősödést mutatott a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Varga Mihály szerint a kedvező adatok ismeretében lehetett úgy dönteni, hogy kamatot vágjon a Monetáris Tanács.
Bennfentes kereskedelem gyanúja miatt indított vizsgálatot a Magyar Nemzeti Bank a Mol részvényeivel összefüggő egyes tranzakciók ügyében.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
