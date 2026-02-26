Újra szárnyal a turizmus? több mint 2,4 millió vendégéjszakát produkált januárban

2026 januárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,3, a vendégéjszakáké 3,6%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek száma 4,6, a külföldieké 6,0%-kal múlta felül a 2025. januárit.

2026. januárban vendégek száma összességében 5,3, a vendégéjszakáké 3,6%-kal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 4,0, a vendégéjszakáké 2,7%-kal bővült 2025 januárjához képest. A vendégek 74%-a érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,9%-kal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 1,2%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 4,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,5%-kal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,4, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,9%-kal bővült 2025 januárjához képest. A 494 ezer belföldi vendég 1,0 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 388 ezer vendéget és 804 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 87%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,2%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 3,8%-kal meghaladta a 2025. januárit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Pécs–Villány turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (21%-kal), leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (3,9%-kal). Budapesten 11, a Balatonnál 3,4%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 6,0, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,4%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,1%-kal nőtt 2025 januárjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 573 ezer külföldi vendég 1,3 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 396 ezer vendéget és 949 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87%-át a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,4%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 0,4%-kal elmaradt a 2025. januáritól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (22%-kal), leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (23%-kal). Budapesten 7,8, a Balatonnál 7,3%-kal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 20 367 turisztikai szálláshely, ezen belül 2088 kereskedelmi, illetve 18 279 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.

A kereskedelmi szálláshelyek közül 924 szálloda és 857 panzió volt nyitva január egy részében vagy egészében. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 66,4 milliárd forint volt, folyó áron 8,0%-kal több az egy évvel korábbinál.

Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 4,5%-kal kevesebbet, 2,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.