Veszélyes és ijesztő bűnözőt bilincsel meg egy rendőr
Világ

Nagy bejelentést tett Donald Trump: már el is fogták a venezuelai elnököt

Pénzcentrum
2026. január 3. 10:58

Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból - tudósított a CNN.

Az amerikai elnök szombat kora reggel a Truth Social platformon tette közzé a hírt, miszerint az Egyesült Államok sikeres műveletet hajtott végre Venezuela és annak vezetője, Nicolas Maduro ellen.

Trump közlése szerint Madurót és feleségét elfogták és eltávolították az országból. Az elnök hozzátette, hogy a műveletet az amerikai bűnüldöző szervekkel együttműködésben hajtották végre.

Mint korábban beszámoltunk róla, az Egyesült Államok hadereje szombatra virradóra inváziót kezdett Venezuelában. A támadás első hullámában légicsapások, dróntámadások volta Caracasban, ennek során foghatták el a venezuelai elnököt. A további részletekről még ma sajtótájékoztatón számolnak majd be.
Címlapkép: Getty Images
#invázió #világ #donald trump #sajtótájékoztató #elfogás #amerikai egyesült államok #venezuela #légicsapás #dél-amerika

