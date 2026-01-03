Nagy bejelentést tett Donald Trump: már el is fogták a venezuelai elnököt

Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból - tudósított a CNN.

Az amerikai elnök szombat kora reggel a Truth Social platformon tette közzé a hírt, miszerint az Egyesült Államok sikeres műveletet hajtott végre Venezuela és annak vezetője, Nicolas Maduro ellen.

Trump közlése szerint Madurót és feleségét elfogták és eltávolították az országból. Az elnök hozzátette, hogy a műveletet az amerikai bűnüldöző szervekkel együttműködésben hajtották végre.

Mint korábban beszámoltunk róla, az Egyesült Államok hadereje szombatra virradóra inváziót kezdett Venezuelában. A támadás első hullámában légicsapások, dróntámadások volta Caracasban, ennek során foghatták el a venezuelai elnököt. A további részletekről még ma sajtótájékoztatón számolnak majd be.