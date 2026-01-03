A külügyminiszter tájékoztatása szerint a Venezuelában tartózkodó magyar állampolgárok biztonságban vannak, a caracasi események egyiküket sem érintették.
Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?
Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szombaton telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról, amely egy esetleges tűzszüneti megállapodás után kezdhetné meg működését.
A brit miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a két államfő kedvezően értékelte az Egyesült Államok folytatódó diplomáciai kezdeményezéseit, amelyek célja egy méltányos és hosszú távon fenntartható békerendezés elérése.
A telefonbeszélgetésen szóba került egy többnemzeti katonai kontingens felállítása is. A Downing Street szóvivője közölte: a nyugati partnerországok ezt az erőt az ukrajnai harcok lezárulta után kívánják az országba vezényelni.
A nemzetközi békefenntartó alakulat ötlete nem új. Keir Starmer már a múlt év nyarán, Emmanuel Macron francia államfővel folytatott londoni tárgyalásai során vázolta fel először a koncepciót. Az elképzelések szerint a Multinational Force Ukraine elnevezésű szervezet azoknak az országoknak az összefogásával jönne létre, amelyek készek aktívan hozzájárulni az ukrajnai helyzet stabilizálásához.
A tervek alapján a nemzetközi kontingens irányítási központját a francia fővárosban, Párizsban alakítanák ki. A szervezet elsődleges feladata az lenne, hogy támogassa egy jövőbeli ukrajnai békemegállapodás gyakorlati végrehajtását és betartatását.
A brit kormány tájékoztatása szerint a békefenntartó misszió későbbi szakaszában koordinációs irodát is létrehoznának az ukrán fővárosban. Ez akkor válna időszerűvé, amikor a békebiztosító kontingens parancsnoki rendszere már kiforrott, stabil és teljes körűen működő formában áll rendelkezésre.
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Donald Trump bejelentette, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét elfogták és eltávolították az országból
Robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, elindult az amerikai intervenció - a cél a drogkartekkel felszámolása és a rezsim meggyengítése.
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
Mozgalmas és fordulópontokkal teli év volt 2025: a világpolitika erővonalai szinte hónapról hónapra íródtak át.
A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk - túlélők és a bár francia üzemeltetőinek - beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.
A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat.
Nézzük meg, milyen fontos pillanatok, történelmi- gazdasági események zajlottak az elmúlt 25 évben.
A gyenge lakásépítési aktivitás, a növekvő üzemeltetési költségekkel és a visszafogott vásárlói kereslettel együtt az elmúlt több mint egy évtized legnehezebb környezetét teremtette a lakásfejlesztők...
Lángra kapott egy templom szilveszterkor: csak romok maradtak utána, tűzijátékozás is állhat a háttérben - Még vizsgálódik a holland rendőrség
A lángok röviddel éjfél után csaptak fel, és teljesen elborították az 1872-ben épült templom épületét; mintegy 50 méter magas tornya és tetőszerkezete részben összeomlott.
A békemegállapodás már "90 százalékban kész", azonban "Ukrajna és Európa sorsát" éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni.
A detonáció fél 1 tájban történt a turisták által látogatott Constellation nevű bárban.
Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren.
A 2019-ben bevezetett amerikai energetikai szankciók óta Maduro kormányzata olajjal fizet számos vásárlásért és szolgáltatásért.
Förtelmes mélységbe zuhant ennek az országnak a nemzeti valutája: megelégelték az emberek, sztrájk és tüntetés jön
Egyetemi hallgatók is csatlakoztak a tüntetésekhez, kormányellenes jelszavakat skandálva.
Elmondta év végi beszédét a német kancellár: ezek a legsürgősebb teendői Európának 2026-ban, ha nem akar lemaradni
Merz kitért az Egyesült Államokkal való kapcsolat nehézségeire is, amely Trump 2025 januári visszatérése óta már nem tekinthető a német és európai biztonság garanciájának.
Az utolsó napokra maradt az év egyik legnagyobb bankrablása: brutális vagyont loptak el Németországban
A betörést csak december 29-én, hétfő hajnalban fedezték fel, amikor tűzriasztás történt az épületben.
Beköszöntött a pokol Oroszországban: egy teljes agglomeráció borult sötétségbe, ennek a fele se tréfa
Az incidenssel egy időben az orosz hadsereg arról számolt be, hogy négy óra alatt több mint száz ukrán drónt semmisítettek meg.
Donald Trump előzőleg megerősítette, hogy az Egyesült Államok első alkalommal hajtott végre szárazföldi csapást a venezuelai partoknál.
Volodimir Zelenszkij szerint komoly biztonsági előnyt jelentene Ukrajna számára az amerikai katonai jelenlét.