Fontos megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij: erre készül az ukrán elnök, már közeledik a béke?

Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szombaton telefonon egyeztetett egy Ukrajnába telepítendő nemzetközi békefenntartó erő felállításáról, amely egy esetleges tűzszüneti megállapodás után kezdhetné meg működését.

A brit miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a két államfő kedvezően értékelte az Egyesült Államok folytatódó diplomáciai kezdeményezéseit, amelyek célja egy méltányos és hosszú távon fenntartható békerendezés elérése.

A telefonbeszélgetésen szóba került egy többnemzeti katonai kontingens felállítása is. A Downing Street szóvivője közölte: a nyugati partnerországok ezt az erőt az ukrajnai harcok lezárulta után kívánják az országba vezényelni.

A nemzetközi békefenntartó alakulat ötlete nem új. Keir Starmer már a múlt év nyarán, Emmanuel Macron francia államfővel folytatott londoni tárgyalásai során vázolta fel először a koncepciót. Az elképzelések szerint a Multinational Force Ukraine elnevezésű szervezet azoknak az országoknak az összefogásával jönne létre, amelyek készek aktívan hozzájárulni az ukrajnai helyzet stabilizálásához.

A tervek alapján a nemzetközi kontingens irányítási központját a francia fővárosban, Párizsban alakítanák ki. A szervezet elsődleges feladata az lenne, hogy támogassa egy jövőbeli ukrajnai békemegállapodás gyakorlati végrehajtását és betartatását.

A brit kormány tájékoztatása szerint a békefenntartó misszió későbbi szakaszában koordinációs irodát is létrehoznának az ukrán fővárosban. Ez akkor válna időszerűvé, amikor a békebiztosító kontingens parancsnoki rendszere már kiforrott, stabil és teljes körűen működő formában áll rendelkezésre.

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA