Zelenszkij: az ukrajnai háború 2026-ban véget érhet
Az ukrajnai háború 2026-ban véget érhet, de ehhez fokozni kell a nyomást Oroszországra - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök újévi beszédében. "Mindent, a világon mindent odaadnék azért, hogy ebben a beszédben azt mondhassam: a béke néhány percen belül beköszönt. Sajnos, ezt egyelőre nem tehetem meg, de tiszta lelkiismerettel, én és mi, mindannyian elmondhatjuk, hogy Ukrajna biztosan mindent megtesz a békéért" - idézte az UNIAN hírügynökség csütörtökön az államfőt.
Zelenszkij kijelentette: a békemegállapodás már "90 százalékban kész", azonban "Ukrajna és Európa sorsát" éppen az a fennmaradó 10 százalék fogja eldönteni, amelyről még nincs egyetértés. Az elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország gyorsan véget vethetne a háborúnak, de nem akarja ezt megtenni, és emiatt változatlanul szükség van a nemzetközi közösség általi nyomásgyakorlásra.
"Oroszország magától soha nem fejezi be a háborúit. A történelemben nem volt még olyan háború, amelyet saját akaratából zárt volna le. Csakis mások nyomása, mások kényszere hatására, amit ő maga jóindulatú gesztusnak nevez. Így volt ez mindenkor, amikor Oroszország valakivel háborúzott, vagyis létének kezdete óta" - jegyezte meg Zelenszkij. Hozzátette, hogy Ukrajna kénytelen "régóta nyilvánvaló igazságokat" bizonygatni.
Az ukrán elnök szerint súlyos csapás a nemzetközi biztonság egészére az, hogy a világ egyes részein még mindig elhiszik Oroszország minden egyes állítását. "A szankciók fájnak Oroszországnak, de csak a halálos szorítás működik igazán. Az orosz olaj már olcsóbb, de a tankereiknek teljesen le kell állniuk ahhoz, hogy a háború is megálljon. Az orosz gyárak már lassulnak, de bennük a gyártásnak állnia kell, hogy a megszálló ne tudjon előre törni. A Tomahawk rakéták ukrán kézben valójában csakis egy dolgot bizonyítanának: a békének nincs alternatívája" - szögezte le az elnök. Kiemelte, hogy
ha országa partnerei "nagyon gyorsan és határozottan" cselekednek, akkor az orosz agresszió már 2026-ban megállítható lesz.
Az ukrán vezérkar a Telegramon közzétett éves összefoglalójában azt írta, hogy 2025-ben mintegy 418 ezer orosz katona halt meg Ukrajnában. Oroszország egyéb haditechnikai eszközök mellett 65 repülőgépet, 17 helikoptert, 1816 harckocsit és 234 légvédelmi eszközt veszített el. Az ukrán légierő jelentése szerint csütörtökre virradóan Oroszország 205 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 176-ot meg tudott semmisíteni, viszont 24 csapásmérő drón célba talált 15 helyszínen.
Az energetikai minisztérium közlése szerint az orosz támadások miatt három régióban - az északnyugati Voliny, a déli Odessza és az északi Csernyihiv megyékben - jelentős számú háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül. Az ukrán kikötők igazgatását felügyelő állami vállalat közölte, hogy dróncsapás érte Odessza megyében az izmajili és az odesszai kikötőt. Mindkét helyszínen károkat okoztak a kikötői infrastruktúrában, de az eddigi információk szerint senki sem sérült meg. Az ukrán védelmi minisztérium arról számolt be, hogy hadrendbe állítottak két újabb Patriot légvédelmi rendszert, amit a német kormánnyal a közelmúltban megkötött megállapodások tettek lehetővé.
Lefoglaltak a finn hatóságok szerdán egy Oroszországból érkező teherhajót, amely a gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongált egy tenger alatti vezetéket a Balti-tengeren.
A 2019-ben bevezetett amerikai energetikai szankciók óta Maduro kormányzata olajjal fizet számos vásárlásért és szolgáltatásért.
