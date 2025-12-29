A Trump-kormányzat szerint az ENSZ-ügynökségeknek alkalmazkodniuk kell az új pénzügyi realitásokhoz.
Közelebb kerültünk a békéhez? Elárulta Zelenszkij milyen garanciákat kapott Trumptól
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államok 15 évre szóló, később meghosszabbítható biztonsági garanciákat vázolt fel Ukrajna számára a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vasárnapi floridai tárgyalásán.
A Mar-a-Lagóban tartott közös sajtótájékoztatón Zelenszkij elmondta: a 20 pontból álló béketervről szóló egyeztetéseken a kérdések mintegy 90 százalékában sikerült megállapodásra jutniuk. Közölte, hogy az amerikai–ukrán biztonsági garanciákat illetően teljes az egyetértés, és a katonai dimenzióról is átfogó megállapodás született - írja az Euronews.
Az ukrán elnök később hozzátette, hogy bár a garanciák erősek, egyelőre nem tekinthetők véglegesnek. Elmondása szerint jelezte Trumpnak: szeretné, ha a biztonsági megállapodás 30, 40 vagy akár 50 évre szólna, mert ez történelmi jelentőségű döntés lenne. Az amerikai elnök megígérte, hogy megfontolja ezt a javaslatot.
A felek nem szabtak határidőt a következő lépésekre, Trump azonban néhány héten belül további előrelépést vár. Zelenszkij közlése szerint egy lépésről lépésre haladó cselekvési tervet dolgoztak ki. A tanácsadói szintű egyeztetések az Egyesült Államok, Ukrajna és az európai partnerek részvételével a közeljövőben kezdődnek. Kijev mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt az ülést Ukrajnában tartsák meg.
Emmanuel Macron francia elnök hétfőn bejelentette, hogy Ukrajna szövetségesei január elején Párizsban ülnek össze, hogy véglegesítsék az egyes országok konkrét hozzájárulását a biztonsági garanciákhoz.
A Kreml hétfőn azt közölte, hogy álláspontja nem változott. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerint Kijevnek teljes egészében ki kell vonulnia a kelet-ukrajnai Donbász térségéből – beleértve azokat a területeket is, amelyeket Moszkva soha nem ellenőrzött.
Zelenszkij szerint Moszkva követelései egyáltalán nem újak. "Álmaikban azt szeretnék, ha teljesen eltűnnénk a saját országunkból" – fogalmazott, hozzátéve, hogy Ukrajna továbbra is a saját érdekei szerint fog cselekedni.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a 20 pontos béketervet négy félnek kell aláírnia: Ukrajnának, Európának, az Egyesült Államoknak és Oroszországnak. Felidézte, hogy a Trump-találkozó előtt néhány nappal bemutatta az átdolgozott béketerv tervezetét: az eredetileg 28 pontos dokumentumot – amely gyakorlatilag Ukrajna kapitulációjára irányult – egy 20 pontos keretrendszerré alakították át.
Címlapkép:Purger Tamás, MTI/MTVA
