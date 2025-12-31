A mostani diplomáciai feszültséget egy légicsapás eszkalálta.
Már tárgyalnak róla: amerikai katonákat küldhet Trump Ukrajnába, mit fog erre lépni Putyin?
Volodimir Zelenszkij szerint komoly biztonsági előnyt jelentene Ukrajna számára az amerikai katonai jelenlét, amely Donald Trumppal folytatott washingtoni tárgyalásain is szóba került. Az ukrán elnök közben visszautasította az orosz vádakat egy állítólagos dróntámadásról, és azokat Moszkva újabb dezinformációs kísérletének nevezte.
Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák részeként amerikai katonák jövőbeli ukrajnai állomásoztatása is szóba került Volodimir Zelenszkij és Donald Trump hétvégi washingtoni egyeztetésén.
Az ukrán elnök kedden a Reutersnek úgy nyilatkozott: az amerikai katonai jelenlét jelentős biztonsági többletet adna Kijev számára. Elmondása szerint erről Trump elnökkel és az Ukrajnát támogató nyugati koalícióval is tárgyalnak. Hangsúlyozta, hogy Kijev kifejezetten támogatja az elképzelést, amely szerinte a biztonsági garanciák egyik legerősebb eleme lehetne. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a felvetésre.
Zelenszkij megismételte: kész bármilyen körülmények között találkozni Vlagyimir Putyinnal, és nem tart semmitől.
Arra a hírre is kitért, amely szerint Ukrajna hétfőn nagy hatótávolságú drónokkal támadta Putyin egyik novgorodi rezidenciáját, ám az orosz légvédelem elfogta az eszközöket. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter állami terrorizmusnak nevezte az állítólagos akciót, és közölte: Moszkvának már megvannak a válaszcsapás célpontjai, ugyanakkor bizonyítékokat nem mutattak be.
Zelenszkij szerint a történetet teljes egészében kitalálták annak érdekében, hogy igazolják az Ukrajna elleni orosz támadásokat, és azt tipikus orosz dezinformációnak nevezte. Emmanuel Macron francia elnökhöz közel álló biztonsági források szintén úgy vélik, semmi nem támasztja alá, hogy a szóban forgó támadás valóban megtörtént volna.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy bár a garanciák erősek, egyelőre nem tekinthetők véglegesnek.
Miközben Volodimir Zelenszkij szerint érdemi előrelépés történt a 20 pontos amerikai béketerv túlnyomó részében, Donald Trump jóval óvatosabban nyilatkozott a békekötés esélyeiről.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Floridában tárgyaltak.
Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt.
Putyin ultimátumot adott Ukrajnának, kijelentve, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása miatt hamarosan katonai erővel oldják meg a konfliktust.
