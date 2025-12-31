Már tárgyalnak róla: amerikai katonákat küldhet Trump Ukrajnába, mit fog erre lépni Putyin?

Volodimir Zelenszkij szerint komoly biztonsági előnyt jelentene Ukrajna számára az amerikai katonai jelenlét, amely Donald Trumppal folytatott washingtoni tárgyalásain is szóba került. Az ukrán elnök közben visszautasította az orosz vádakat egy állítólagos dróntámadásról, és azokat Moszkva újabb dezinformációs kísérletének nevezte.

Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák részeként amerikai katonák jövőbeli ukrajnai állomásoztatása is szóba került Volodimir Zelenszkij és Donald Trump hétvégi washingtoni egyeztetésén.

Az ukrán elnök kedden a Reutersnek úgy nyilatkozott: az amerikai katonai jelenlét jelentős biztonsági többletet adna Kijev számára. Elmondása szerint erről Trump elnökkel és az Ukrajnát támogató nyugati koalícióval is tárgyalnak. Hangsúlyozta, hogy Kijev kifejezetten támogatja az elképzelést, amely szerinte a biztonsági garanciák egyik legerősebb eleme lehetne. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a felvetésre.

Zelenszkij megismételte: kész bármilyen körülmények között találkozni Vlagyimir Putyinnal, és nem tart semmitől.

Arra a hírre is kitért, amely szerint Ukrajna hétfőn nagy hatótávolságú drónokkal támadta Putyin egyik novgorodi rezidenciáját, ám az orosz légvédelem elfogta az eszközöket. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter állami terrorizmusnak nevezte az állítólagos akciót, és közölte: Moszkvának már megvannak a válaszcsapás célpontjai, ugyanakkor bizonyítékokat nem mutattak be.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Zelenszkij szerint a történetet teljes egészében kitalálták annak érdekében, hogy igazolják az Ukrajna elleni orosz támadásokat, és azt tipikus orosz dezinformációnak nevezte. Emmanuel Macron francia elnökhöz közel álló biztonsági források szintén úgy vélik, semmi nem támasztja alá, hogy a szóban forgó támadás valóban megtörtént volna.