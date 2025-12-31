2025. december 31. szerda Szilveszter
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szobor az Ukrajna második világháborús történelmének nemzeti múzeumában található. Tavaszi szezon ( április ). A dombon zöld fák nőnek.
Világ

Már tárgyalnak róla: amerikai katonákat küldhet Trump Ukrajnába, mit fog erre lépni Putyin?

Pénzcentrum
2025. december 31. 08:43

Volodimir Zelenszkij szerint komoly biztonsági előnyt jelentene Ukrajna számára az amerikai katonai jelenlét, amely Donald Trumppal folytatott washingtoni tárgyalásain is szóba került. Az ukrán elnök közben visszautasította az orosz vádakat egy állítólagos dróntámadásról, és azokat Moszkva újabb dezinformációs kísérletének nevezte.

Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák részeként amerikai katonák jövőbeli ukrajnai állomásoztatása is szóba került Volodimir Zelenszkij és Donald Trump hétvégi washingtoni egyeztetésén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ukrán elnök kedden a Reutersnek úgy nyilatkozott: az amerikai katonai jelenlét jelentős biztonsági többletet adna Kijev számára. Elmondása szerint erről Trump elnökkel és az Ukrajnát támogató nyugati koalícióval is tárgyalnak. Hangsúlyozta, hogy Kijev kifejezetten támogatja az elképzelést, amely szerinte a biztonsági garanciák egyik legerősebb eleme lehetne. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a felvetésre.

Zelenszkij megismételte: kész bármilyen körülmények között találkozni Vlagyimir Putyinnal, és nem tart semmitől.

Kapcsolódó cikkeink:

Arra a hírre is kitért, amely szerint Ukrajna hétfőn nagy hatótávolságú drónokkal támadta Putyin egyik novgorodi rezidenciáját, ám az orosz légvédelem elfogta az eszközöket. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter állami terrorizmusnak nevezte az állítólagos akciót, és közölte: Moszkvának már megvannak a válaszcsapás célpontjai, ugyanakkor bizonyítékokat nem mutattak be.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Zelenszkij szerint a történetet teljes egészében kitalálták annak érdekében, hogy igazolják az Ukrajna elleni orosz támadásokat, és azt tipikus orosz dezinformációnak nevezte. Emmanuel Macron francia elnökhöz közel álló biztonsági források szintén úgy vélik, semmi nem támasztja alá, hogy a szóban forgó támadás valóban megtörtént volna.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #tárgyalás #donald trump #katonák #vlagyimir putyin #dezinformáció #volodimir zelenszkij #amerikai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:25
09:11
08:43
07:45
07:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 31.
Elkészült Magyarország legfrissebb 2025-ös boldogságtérképe: kiderült, hol a legrosszabb élni
2025. december 30.
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni
2025. december 30.
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
2025. december 30.
Százmilliós, ritka Ferrarik, luxus Mercik és méregdrága terepjárók: rendesen bevásárolt luxusautókból a magyar elit 2025-ben
2025. december 30.
Készüljön, aki 2026-ban felújít, építkezik: ennyivel drágulhatnak az építőanyagok Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. december 31. szerda
Szilveszter
1. hét
December 31.
Szilveszter
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
5 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
2 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
4
6 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
5
6 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adónem
az adó valamely fajtája. (pl: SZJA, ÁFA)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 07:24
Rossz hír a szilveszterezőknek: brutál havazás és fagyos szél jön az év utolsó napján, ez nagyon kemény lesz
Pénzcentrum  |  2025. december 31. 06:05
Téli kirándulóhelyek Magyarországon: 5+1 meseszép túra, ami garantáltan feltölt energiával 2026-ban
Agrárszektor  |  2025. december 31. 08:13
Nagy dobásra készül a New Holland: így turbóznák fel a rakodóikat