Légifelvétel olaj és gáz ipari, finomító gyár olajtároló tartály és csővezeték acél naplementében
Világ

Komoly konfliktus törhet ki két olajhatalom között? Ez komoly hatással lehet az olaj árára

Pénzcentrum
2025. december 30. 19:44

Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy kivonja csapatait Jemenből, miután súlyosan megromlott a viszonya szövetségesével, Szaúd-Arábiával.

Abu-Dzabi határozottan visszautasította Rijád vádjait, amelyek szerint közvetlen irányítást gyakorolna egy dél-jemeni szeparatista csoport fölött, és ezzel veszélyeztetné a szaúdi határt. Szaúd-Arábia a jemeni műveletekben részt vevő emirátusi csapatok kivonását, valamint a fegyveres csoportoknak nyújtott támogatás azonnali leállítását követelte - számolt be róla a Bloomberg

A mostani diplomáciai feszültséget egy légicsapás eszkalálta: a szaúdi vezetésű koalíció a jemeni Mukalla kikötőjét támadta, arra hivatkozva, hogy egy fegyverszállítmányt semmisítettek meg. Állításuk szerint a rakomány az Emírségek fudzsairai kikötőjéből indult, és a Dél-Jemen függetlenségéért harcoló Déli Átmeneti Tanácshoz tartott. Abu-Dzabi ezzel szemben azt állítja, hogy a szállítmány kizárólag saját erői számára szánt járműveket tartalmazott.

A háború sújtotta Jemenben a két olajban gazdag szövetséges eltérő politikai erőket támogat: Rijád a nemzetközileg elismert kormány mögé sorakozott fel, míg Abu-Dzabi a Déli Átmeneti Tanácsot támogatja. A konfliktus harmadik meghatározó szereplője, a húszi lázadók 2014 óta az ország területének mintegy harmadát tartják ellenőrzésük alatt, köztük a fővárost, Szanaát is.

A 2015 óta tartó polgárháborúban eddig csaknem 400 ezer ember vesztette életét közvetlen harci cselekmények, éhínség és betegségek következtében. A felek 2022-ben ugyan törékeny tűzszünetet kötöttek, a helyzet azonban továbbra is feszült, és a frontvonalak időről időre ismét fellángolnak.

A hónap elején a Déli Átmeneti Tanács két tartományt foglalt el az ország déli részén, köztük a Szaúd-Arábiával határos Hadramautot is, ami tovább növelte a feszültséget Rijád és Abu-Dzabi között.
Címlapkép: Getty Images
#világ #konfliktus #olaj #geopolitika #háború #Közel-Kelet #jemen #egyesült arab emírségek #polgárháború #szaúd-arábia #diplomácia

