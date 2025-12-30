Komoly konfliktus törhet ki két olajhatalom között? Ez komoly hatással lehet az olaj árára

Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy kivonja csapatait Jemenből, miután súlyosan megromlott a viszonya szövetségesével, Szaúd-Arábiával.

Abu-Dzabi határozottan visszautasította Rijád vádjait, amelyek szerint közvetlen irányítást gyakorolna egy dél-jemeni szeparatista csoport fölött, és ezzel veszélyeztetné a szaúdi határt. Szaúd-Arábia a jemeni műveletekben részt vevő emirátusi csapatok kivonását, valamint a fegyveres csoportoknak nyújtott támogatás azonnali leállítását követelte - számolt be róla a Bloomberg.

A mostani diplomáciai feszültséget egy légicsapás eszkalálta: a szaúdi vezetésű koalíció a jemeni Mukalla kikötőjét támadta, arra hivatkozva, hogy egy fegyverszállítmányt semmisítettek meg. Állításuk szerint a rakomány az Emírségek fudzsairai kikötőjéből indult, és a Dél-Jemen függetlenségéért harcoló Déli Átmeneti Tanácshoz tartott. Abu-Dzabi ezzel szemben azt állítja, hogy a szállítmány kizárólag saját erői számára szánt járműveket tartalmazott.

A háború sújtotta Jemenben a két olajban gazdag szövetséges eltérő politikai erőket támogat: Rijád a nemzetközileg elismert kormány mögé sorakozott fel, míg Abu-Dzabi a Déli Átmeneti Tanácsot támogatja. A konfliktus harmadik meghatározó szereplője, a húszi lázadók 2014 óta az ország területének mintegy harmadát tartják ellenőrzésük alatt, köztük a fővárost, Szanaát is.

A 2015 óta tartó polgárháborúban eddig csaknem 400 ezer ember vesztette életét közvetlen harci cselekmények, éhínség és betegségek következtében. A felek 2022-ben ugyan törékeny tűzszünetet kötöttek, a helyzet azonban továbbra is feszült, és a frontvonalak időről időre ismét fellángolnak.

A hónap elején a Déli Átmeneti Tanács két tartományt foglalt el az ország déli részén, köztük a Szaúd-Arábiával határos Hadramautot is, ami tovább növelte a feszültséget Rijád és Abu-Dzabi között.