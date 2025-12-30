Komoly konfliktus törhet ki két olajhatalom között? Ez komoly hatással lehet az olaj árára

Donald Tusk lengyel miniszterelnök óvatos optimizmusának adott hangot az ukrajnai háború közeli lezárásával kapcsolatban.
Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy kivonja csapatait Jemenből, miután súlyosan megromlott a viszonya szövetségesével, Szaúd-Arábiával.
Abu-Dzabi határozottan visszautasította Rijád vádjait, amelyek szerint közvetlen irányítást gyakorolna egy dél-jemeni szeparatista csoport fölött, és ezzel veszélyeztetné a szaúdi határt. Szaúd-Arábia a jemeni műveletekben részt vevő emirátusi csapatok kivonását, valamint a fegyveres csoportoknak nyújtott támogatás azonnali leállítását követelte - számolt be róla a Bloomberg.
A mostani diplomáciai feszültséget egy légicsapás eszkalálta: a szaúdi vezetésű koalíció a jemeni Mukalla kikötőjét támadta, arra hivatkozva, hogy egy fegyverszállítmányt semmisítettek meg. Állításuk szerint a rakomány az Emírségek fudzsairai kikötőjéből indult, és a Dél-Jemen függetlenségéért harcoló Déli Átmeneti Tanácshoz tartott. Abu-Dzabi ezzel szemben azt állítja, hogy a szállítmány kizárólag saját erői számára szánt járműveket tartalmazott.
A háború sújtotta Jemenben a két olajban gazdag szövetséges eltérő politikai erőket támogat: Rijád a nemzetközileg elismert kormány mögé sorakozott fel, míg Abu-Dzabi a Déli Átmeneti Tanácsot támogatja. A konfliktus harmadik meghatározó szereplője, a húszi lázadók 2014 óta az ország területének mintegy harmadát tartják ellenőrzésük alatt, köztük a fővárost, Szanaát is.
A 2015 óta tartó polgárháborúban eddig csaknem 400 ezer ember vesztette életét közvetlen harci cselekmények, éhínség és betegségek következtében. A felek 2022-ben ugyan törékeny tűzszünetet kötöttek, a helyzet azonban továbbra is feszült, és a frontvonalak időről időre ismét fellángolnak.
A hónap elején a Déli Átmeneti Tanács két tartományt foglalt el az ország déli részén, köztük a Szaúd-Arábiával határos Hadramautot is, ami tovább növelte a feszültséget Rijád és Abu-Dzabi között.
Nyilvánosságra kerültek Vlagyimir Putyin orosz elnök és George W. Bush amerikai elnök 2001 és 2008 közötti találkozóinak dokumentumai.
2026-tól mintegy 60 alkalmazottal kevesebbet foglalkoztat Parajdon a román Országos Sóipari Társaság.
2500 méteres magasságban csapott le a lavina az osztrák hegyekben, a magyar férfi életét már nem tudták megmenteni.
Ukrán dróntámadás miatt decemberben mintegy 6 százalékkal esett vissza Kazahsztán olajtermelése.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn floridai birtokán, a Mar-a-Lagóban fogadja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy új lendületet adjon a gázai tűzszüneti folyamatnak.
Iránban egymás után második napja tüntetnek kereskedők és bolttulajdonosok, miután az ország valutája történelmi mélypontra zuhant a dollárral szemben.
Peking szerint a művelet figyelmeztetésül szolgál a szeparatista erőknek.
Az ukrán elnök hozzátette, hogy bár a garanciák erősek, egyelőre nem tekinthetők véglegesnek.
A Trump-kormányzat szerint az ENSZ-ügynökségeknek alkalmazkodniuk kell az új pénzügyi realitásokhoz.
Miközben Volodimir Zelenszkij szerint érdemi előrelépés történt a 20 pontos amerikai béketerv túlnyomó részében, Donald Trump jóval óvatosabban nyilatkozott a békekötés esélyeiről.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Floridában tárgyaltak.
Az Ukrajna elleni háború alatt a milliárdosok száma rekordmagasságot ért el Oroszországban - politikai befolyásuk azonban nincs.
Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.
Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt.
Putyin ultimátumot adott Ukrajnának, kijelentve, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása miatt hamarosan katonai erővel oldják meg a konfliktust.
