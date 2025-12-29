2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Itt a bejelentés, ezt még 2025-ben meglépik az üzemanyagáraknál: minden autóst érint a döntés

Pénzcentrum
2025. december 29. 13:40

Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik.

Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik. Így a több hétig tartó árcsökkenő tendencia megfordul - írj a holtankoljak.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2025.12.29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 556 Ft/liter
  • Gázolaj: 568 Ft/liter 

Fenti átlagárak emelkedhetnek holnaptól. 
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #üzemanyag #gázolaj #áremelés #tankolás #áremelkedés #december #benzinár #autós #autósok #üzemanyagár #holtankoljak #üzemanyagárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:40
13:36
13:15
13:03
12:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
2025. december 29.
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
2025. december 28.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
3 hete
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
3
1 hónapja
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
4
1 hónapja
Autópálya matrica árak 2026: az országos és a vármegyei matrica is drágul jövőre
5
4 hete
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 13:03
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 11:15
Így módosult az Ötöslottó fogadási határidő: ez a Szilveszteri Szuperlottó fogadás határideje - Itt az új lottó feladási határidő
Agrárszektor  |  2025. december 29. 12:34
Új korszak kezdődött itthon: így újították meg az agrárképzéseket