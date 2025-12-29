Itt a bejelentés, ezt még 2025-ben meglépik az üzemanyagáraknál: minden autóst érint a döntés

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik.

Az év utolsó keddjén a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 4-4 forinttal emelkedik. Így a több hétig tartó árcsökkenő tendencia megfordul - írj a holtankoljak.hu. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! 2025.12.29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 556 Ft/liter

Gázolaj: 568 Ft/liter Fenti átlagárak emelkedhetnek holnaptól.

Címlapkép: Getty Images

