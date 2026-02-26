Egyre gyakrabban kuponoznak a magyar vevők, amivel a legtöbben 5000 forint feletti összeget spórolnak meg egy-egy bevásárlás során.
Az alváshiány tényleg butít: mérhetően csökken az intelligencia, ha nem alszunk eleget
Az alvás minősége közvetlenül befolyásolja a kognitív teljesítményt és az intelligenciát – hívta fel a figyelmet az Agykutatás Hete alkalmából dr. Bohács Krisztina intelligenciakutató, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetője.
Mint mondta, tartós alváshiány esetén romlanak a végrehajtó funkciók és a döntéshozatali képesség, ami az intelligenciatesztek eredményeiben is kimutatható.
Az alvászavar különösen gyakori ADHD-s és tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknél, de a felnőttek körében is jelentős probléma. Hozzátette: célzott mentális tréninggel és rendezett alvásrutinnal az enyhe kognitív hanyatlás többnyire visszafordítható.
Hogyan alszik egy egészséges ember?
Egy teljesen átlagos, egészséges idegrendszerű ember élete az alvás és az ébrenlét egymást feltételező ciklusos aktivitásaiból áll: a nappali aktivitást követően éjjelente a szervezetünk takaréklángra kapcsol, mi pedig álomra hajtjuk a fejünket, hogy a pihenéssel töltött időszak során regenerálódjon a szervezetünk, illetve, hogy feldolgozzuk a nap során minket elárasztó brutális információhalmazt. Az éjszakai alvás során a NREM és a REM alvási fázisok váltakoznak, amelyeknek, ha felborul a kényes rendje, az egész életünkre kihatással lesz.
Egy egészséges felnőtt embernek 6-9, szigorúbb értelemben 7-8 óra az alvásigénye (érdekesség, hogy míg egyes emberek már 6 óra alvás után is kiegyensúlyozottan kezdik az új napot, másoknak 9 vagy még több alvással töltött óra kell a regenerálódáshoz – idősebbeknek ennél kevesebb, 5-6 óra is elég). Az alvászavar akut formái teljesen hétköznapi jelenségnek számítanak: az éjszakai álmatlanság okai közé soroljuk például a sok stresszt, a minket érő hatások okozta szorongást, aggodalmakat vagy az izgatottságot is. Azonban, ha rendszeresen és tartósan fennálló álmatlanság nehezíti meg mindennapjainkat, akkor már az alvászavar nevű jelenséggel állunk szemben. Nézzük, mi az alvászavar jelentése, mik az éjszakai alvászavar okai!
A mogyoró, az éger, a kőris, illetve a ciprus- és tiszafafélék pollenjére allergiások készüljenek fel az allergiás tünetek megjelenésére.
A Szent-Györgyi Albert Díj szavazás 2026. február 16-tól március 16. éjfélig tart. Ez idő alatt bárki leadhatja voksát a hivatalos jelöltekre.
Mivel bűncselekményre vagy idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
Félmillió magyar szenved ezekben a veszélyes, ritka betegségekben: sokan közülük nem is tudják, mivel van dolguk
A ritka kórképeknél az adatok és a tapasztalatok hiánya jelenti a legnagyobb kihívást.
Megszólalt a kórházban fekvő Erdő Péter titkára: a bíboros "hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait"
A bíboros titkára, Eredics Gergő arról számolt be, Erdő Péter hittel és reménnyel viseli a megpróbáltatásait.
Friss hírek Erdő Péter állapotáról: sürgős műtéteket kellett elvégezni a magyar bíboroson, kórházban ápolják
Kórházban ápolják Erdő Péter bíborost, aki az elmúlt időszakban több sürgős műtéten is átesett, így a nagyböjti szertartásokon sem tudott részt venni.
Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet
Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt.
A finanszírozás révén a vakcinák teljes klinikai fejlesztési folyamata megvalósulhat a piacra lépésig.
Váratlan műtéten esett át és kórházi kezelésre szorul Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.
A helyszínen a rendőrség is megjelent, a csapatirányító százados pedig utalt rá, hogy érkezni fog egy gyámhatósági végzés.
Az ALS nem gyógyítható betegség, a kezelés célja a tünetek enyhítése, a beteg életminőségének megőrzése.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
Valós veszélyt jelenthet Magyarországon a Chikungunya-láz? Ezt érdemes tudni az egzotikus kórról most
Mutatjuk, mit érdemes jelenleg tudni a Chikungunya okozta lázról, és mit tehetünk azért, hogy ne betegedjünk meg.
A rendszeres testmozgás elkezdéséhez és fenntartásához három dolog szükséges: képesség a mozgásra, motiváció és megfelelő környezet.
Hónapok óta hiánycikk a kulcsfontosságú gyógyszer Magyarországon: veszélybe kerülhetnek az érintett gyerekek
Több szülő arról beszélt, hogy hiába keresik a Bitinex nevű készítményt, hosszabb ideje nem tudják beszerezni, és a helyzet már az online szülői csoportokban is...
Akár 10-20 évvel tovább élhetünk egészségben. De mennyibe kerül a hosszú élet? Hogyan lett egyre nagyobb üzlet a longevity? Mutatjuk!
A tudomány azonban egyelőre nem igazolja az üzleti ígéreteket, miközben a jelenség az egészségügyi egyenlőtlenségek kérdését is felveti.
A klímaváltozás miatt egyre nagyobb területen és egyre hosszabb ideig terjedhet a súlyos fájdalmakkal járó chikungunya-láz.
