Donald Trump amerikai elnök hétfőn floridai birtokán, a Mar-a-Lagóban fogadja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, hogy új lendületet adjon a gázai tűzszüneti folyamatnak.
Megérkezett a sokk: egy dróntámadás miatt esett vissza Kazahsztán olajexportja
Ukrán dróntámadás miatt decemberben mintegy 6 százalékkal esett vissza Kazahsztán olajtermelése, miután részlegesen leállt a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri exportterminálja.
Kazahsztán olajtermelése mintegy 6 százalékkal esett vissza decemberben, miután november 29-én egy ukrán dróntámadás megrongálta a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri exportterminálját – írja egy iparági forrásra hivatkozva a Reuters. Az érintett létesítményen keresztül bonyolítják a kazah olajkivitel körülbelül 80 százalékát.
A világ 12. legnagyobb olajtermelőjének számító közép-ázsiai ország napi kitermelése december első négy hetében átlagosan 1,93 millió hordóra csökkent a novemberi szinthez képest. A legnagyobb visszaesést a Chevron által vezetett Tengiz olajmező szenvedte el: az északnyugat-kazahsztáni lelőhely termelése 10 százalékkal, napi 719 800 hordóra mérséklődött.
A Chevron az előző év januárjában 48 milliárd dolláros kapacitásbővítésbe kezdett a Tengiz mezőn, amelynek célja a termelés napi 1 millió hordóra emelése lett volna. Az exportkorlátozások azonban jelentősen hátráltatják e cél elérését.
A kazah CPC Blend típusú kőolaj decemberi kivitele 14 havi mélypontra esett. A terminálról a Chevron, az ExxonMobil, az Eni és a Shell kazahsztáni mezőiről származó olajat szállítják. Az ország exportja a terminálon keresztül 19 százalékkal, napi 1,082 millió hordóra csökkent.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Kazahsztán kénytelen volt exportja egy részét más útvonalakra terelni, többek között a Baku–Tbiliszi–Dzsejhán-vezetékre. Emellett az Atirau–Szamara csővezetéken Oroszország felé – amely a németországi export egyik útvonala – csaknem egynegyedével, napi 255 500 hordóra nőtt a szállított mennyiség.
A CPC terminál a dróntámadás óta mindössze egyetlen kikötőponttal üzemel. A második pontot a támadás miatt, a harmadikat pedig már november közepétől karbantartás miatt leállították. Utóbbi újraindítását a kedvezőtlen időjárási körülmények is hátráltatják.
Miközben Volodimir Zelenszkij szerint érdemi előrelépés történt a 20 pontos amerikai béketerv túlnyomó részében, Donald Trump jóval óvatosabban nyilatkozott a békekötés esélyeiről.
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Floridában tárgyaltak.
Kiderült, könyörtelenül megregulázta az orosz elitet Putyin: így maradtak hatalom nélkül az elnök oligarchái
Az Ukrajna elleni háború alatt a milliárdosok száma rekordmagasságot ért el Oroszországban - politikai befolyásuk azonban nincs.
Óriási bejelentést tett Donald Trump: megvan a békemegállapodás alapja, erről fog tárgyalni Zelenszkijjel
Donald Trump amerikai elnök optimistán nyilatkozott az orosz-ukrán háború lehetséges lezárásáról.
Váratlan fordulat, Putyin felhívta Trumpot mielőtt az USA elnöke Zelenszkijjel tárgyal: miben állapodtak meg?
Donald Trump amerikai elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel közvetlenül az ukrán elnökkel tervezett floridai találkozója előtt.
Putyin ultimátumot adott Ukrajnának, kijelentve, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása miatt hamarosan katonai erővel oldják meg a konfliktust.
2025-ben a vezető külföldi lapok már el is készítették top10-es listáikat. Ezekből válogattuk ki a legizgalmasabbakat, hogy átfogó képet adjunk az idei globális trendekről.
Beteljesülhet a legendás Baba Vanga újabb aggasztó jóslata: szinte biztos benne, ez még 2025-ben megtörténik
Baba Vanga bolgár jósnő állítólag megjósolta a 9/11-et és a Covid-19 járványt, egy újabb világrengető jóslata teljesülhet be a napokban
Kiszivárgott, új csodafegyvert telepített az Európai Unió határára Oroszország: nukleáris fegyvert is kilöhetnek vele
Moszkva nagy valószínűséggel már Belarusz területére telepítette új fejlesztésű, nukleáris töltet hordozására is alkalmas hiperszonikus ballisztikus rakétáit.
Így készül az euró bevezetésére az új balkáni bezzegország: már kezd eldőlni, tényleg jól járnak-e vele
A tiltakozások és félelmek ellenére sokan pozitívan állnak a csatlakozáshoz Bulgáriában.
Kilencvenegy éves korában elhunyt Brigitte Bardot, a nemzetközileg elismert francia filmcsillag és állatvédő aktivista.
Mennyi az esélye, hogy az oroszok megtámadják Magyarországot? Készül a paktum: rengeteg magyar élete múlik ezen
Oroszország kész jogilag kötelező érvényű írásos garanciát nyújtani arra vonatkozóan, hogy nem tervez támadást a NATO-tagállamok ellen.
Nem lesz kegyes az időjárás azokhoz, akik szabadtéri programmal búcsúztatnák az óévet. Szilveszter éjjelén fagypont alatti hőmérséklet várható országszerte, ráadásul az élénk szél miatt a...
Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér - közölte a repülőtér szóvivője.
Helyi idő szerint szombaton késő este 7,0-es erősségű földrengés rázta meg Tajvant, amit a fővárosban, Tajpejben is érezni lehetett.
Itt már lecsapott az igazi tél: milliók kaptak figyelmeztetést a hatóságoktól, rengeteg repülőjáratot töröltek
Az Egyesült Államokban 60 millió ember lakóhelyére adtak ki rendkívüli téli időjárás miatt figyelmeztetést, vagy riasztást
Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Kijev és más ukrán régiók ellen.
A Kreml nem fogja nyilvánosságra hozni az új orosz-amerikai kapcsolatfelvétel részleteit.
-
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.