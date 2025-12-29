Megérkezett a sokk: egy dróntámadás miatt esett vissza Kazahsztán olajexportja

Ukrán dróntámadás miatt decemberben mintegy 6 százalékkal esett vissza Kazahsztán olajtermelése, miután részlegesen leállt a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri exportterminálja.

Kazahsztán olajtermelése mintegy 6 százalékkal esett vissza decemberben, miután november 29-én egy ukrán dróntámadás megrongálta a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri exportterminálját – írja egy iparági forrásra hivatkozva a Reuters. Az érintett létesítményen keresztül bonyolítják a kazah olajkivitel körülbelül 80 százalékát.

A világ 12. legnagyobb olajtermelőjének számító közép-ázsiai ország napi kitermelése december első négy hetében átlagosan 1,93 millió hordóra csökkent a novemberi szinthez képest. A legnagyobb visszaesést a Chevron által vezetett Tengiz olajmező szenvedte el: az északnyugat-kazahsztáni lelőhely termelése 10 százalékkal, napi 719 800 hordóra mérséklődött.

A Chevron az előző év januárjában 48 milliárd dolláros kapacitásbővítésbe kezdett a Tengiz mezőn, amelynek célja a termelés napi 1 millió hordóra emelése lett volna. Az exportkorlátozások azonban jelentősen hátráltatják e cél elérését.

A kazah CPC Blend típusú kőolaj decemberi kivitele 14 havi mélypontra esett. A terminálról a Chevron, az ExxonMobil, az Eni és a Shell kazahsztáni mezőiről származó olajat szállítják. Az ország exportja a terminálon keresztül 19 százalékkal, napi 1,082 millió hordóra csökkent.

Kazahsztán kénytelen volt exportja egy részét más útvonalakra terelni, többek között a Baku–Tbiliszi–Dzsejhán-vezetékre. Emellett az Atirau–Szamara csővezetéken Oroszország felé – amely a németországi export egyik útvonala – csaknem egynegyedével, napi 255 500 hordóra nőtt a szállított mennyiség.

A CPC terminál a dróntámadás óta mindössze egyetlen kikötőponttal üzemel. A második pontot a támadás miatt, a harmadikat pedig már november közepétől karbantartás miatt leállították. Utóbbi újraindítását a kedvezőtlen időjárási körülmények is hátráltatják.