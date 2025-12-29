2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
-1 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Világ

Megérkezett a sokk: egy dróntámadás miatt esett vissza Kazahsztán olajexportja

Pénzcentrum
2025. december 29. 20:45

Ukrán dróntámadás miatt decemberben mintegy 6 százalékkal esett vissza Kazahsztán olajtermelése, miután részlegesen leállt a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri exportterminálja.

Kazahsztán olajtermelése mintegy 6 százalékkal esett vissza decemberben, miután november 29-én egy ukrán dróntámadás megrongálta a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) fekete-tengeri exportterminálját – írja egy iparági forrásra hivatkozva a Reuters. Az érintett létesítményen keresztül bonyolítják a kazah olajkivitel körülbelül 80 százalékát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A világ 12. legnagyobb olajtermelőjének számító közép-ázsiai ország napi kitermelése december első négy hetében átlagosan 1,93 millió hordóra csökkent a novemberi szinthez képest. A legnagyobb visszaesést a Chevron által vezetett Tengiz olajmező szenvedte el: az északnyugat-kazahsztáni lelőhely termelése 10 százalékkal, napi 719 800 hordóra mérséklődött.

A Chevron az előző év januárjában 48 milliárd dolláros kapacitásbővítésbe kezdett a Tengiz mezőn, amelynek célja a termelés napi 1 millió hordóra emelése lett volna. Az exportkorlátozások azonban jelentősen hátráltatják e cél elérését.

Kapcsolódó cikkeink:

A kazah CPC Blend típusú kőolaj decemberi kivitele 14 havi mélypontra esett. A terminálról a Chevron, az ExxonMobil, az Eni és a Shell kazahsztáni mezőiről származó olajat szállítják. Az ország exportja a terminálon keresztül 19 százalékkal, napi 1,082 millió hordóra csökkent.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kazahsztán kénytelen volt exportja egy részét más útvonalakra terelni, többek között a Baku–Tbiliszi–Dzsejhán-vezetékre. Emellett az Atirau–Szamara csővezetéken Oroszország felé – amely a németországi export egyik útvonala – csaknem egynegyedével, napi 255 500 hordóra nőtt a szállított mennyiség.

A CPC terminál a dróntámadás óta mindössze egyetlen kikötőponttal üzemel. A második pontot a támadás miatt, a harmadikat pedig már november közepétől karbantartás miatt leállították. Utóbbi újraindítását a kedvezőtlen időjárási körülmények is hátráltatják.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #export #oroszország #világ #olaj #kőolaj #kazahsztán

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:58
20:45
20:27
20:18
20:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 29.
Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?
2025. december 28.
Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?
2025. december 29.
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
2025. december 29.
Ennyi volt, ezeknek a klímáknak vége Európában, betiltják őket: megszólalt a Daikin vezérigazgatója, ez vár a magyar háztartásokra
2025. december 29.
Milliós bírsággal indulhat 2026: alig ismert, új szabály miatt kaphat vaskos csekket már a héten rengeteg magyar
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 29. hétfő
Tamás, Tamara
1. hét
December 29.
A magyar kártya napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
2
4 napja
Óriási a feszültség Lengyelországban: az éjszaka riasztották a vadászgépeket
3
1 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
4
4 napja
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
5
4 napja
Fontos dolgot közöltek a békéről az oroszok: mostantól ezzel kell számolni, készülhet a világ
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejárat
A szerződésben (hitelszerződés, biztosítási szerződés, befektetési szerződés) naptárilag megjelölt időpont, amikor a szerződés megszűnik, vagy a szolgáltatás esedékessé válik. Az a dátum, ameddig az adott papír futamideje tart. A dátum abban is segít, hogy belőle könnyen ki tudjuk olvasni, hogy a vásárlandó többéves futamidejű államkötvényünk következő kamatfizetési napja mikorra esik, azaz mikor kapunk pénzt a papír után, amit újra be tudunk fektetni. Például egy 2022.02.02 lejáratú, évente kamatot fizető papírból tudjuk, hogy annak következő kamatfizetése jövő február 2-án lesz. A Webkincstárban már előre is rendelkezni tudunk arról, de a lejára napjai körül is tudunk erről határozni, hogy mi legyen a megkapott pénz sorsa: vagy újra befektethetjük egy másik papírba, vagy esetleg kérhetjük annak kifizetését, azaz átutalását saját banki folyószámlánkra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 18:57
Kiderült a nagy virsli titok: a legtöbb magyar nem is sejti, mit eszik szilveszterkor valójában
Pénzcentrum  |  2025. december 29. 18:02
Kvíz: Nagy filmrajongó vagy, minden fontos filmet láttál 2025-ben? Lássuk, hány pontot érsz a 2025-ös filmes kvízünkön!
Agrárszektor  |  2025. december 29. 18:28
Veszélyes faj terjed Magyarországon: meg lehet még állítani?