2025. október 31. péntek Farkas
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa
Világ

Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa

Pénzcentrum
2025. október 31. 20:33

III. Károly király megfosztotta András herceget a hercegi címétől, és a királyi család bejelentette, hogy a volt hercegnek el kell hagynia windsori rezidenciáját, a Royal Lodge-ot.  

A Buckingham-palota csütörtök esti közleménye szerint a király "hivatalos eljárást kezdeményezett" András címeinek és kitüntetéseinek visszavonására. A 65 éves András - az uralkodó öccse - ezentúl András Mountbatten Windsor néven lesz ismert.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A döntés hátterében András pedofil pénzügyi tanácsadó Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata áll, amely folyamatos problémát jelent a királyi család számára. A volt herceg mindig határozottan tagadta a vele szemben felhozott vádakat - számolt be a BBC.

A palota közleménye kitért a Royal Lodge-ra is, ahol András jelenleg él: "Hivatalos felszólítást kapott a bérleti szerződés felmondására, és alternatív magánszállásra fog költözni. Ezek a szankciók szükségesnek bizonyultak, annak ellenére, hogy továbbra is tagadja a vele szemben felhozott vádakat."

A királyi történész, Kelly Swaby szerint a palota közleményének nyelvezete "nagyon brutális" volt. "Az átlagemberek nem törődnek a szemantikával, büntetést akarnak látni, és a közvélemény nagyon András ellen van, a palota tudja ezt, és a nyelvezet nagyon jól tükrözi ezt."

Értesülések szerint András a norfolki Sandringham birtokra költözik, bár a pontos lakhelyét nem hozták nyilvánosságra. A költözés "amint kivitelezhető" megtörténik. Volt felesége, Sarah Ferguson szintén elhagyja a Royal Lodge-ot és saját lakhatásáról gondoskodik.

András lányai, Beatrice (37) és Eugénia (35) esetében nincs hivatalos változás. Továbbra is hercegnők maradnak, mivel ők egy uralkodó fiának lányai - összhangban V. György király 1917-es pátensével. Trónöröklési sorrendben elfoglalt helyük is változatlan marad.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A volt herceg szállását a király fogja magánúton finanszírozni. Értesülések szerint András nem ellenezte a király döntését címei visszavonásáról. A megvont címek között szerepel: herceg, yorki herceg, invernessi gróf, killyleaghi báró. Többé nem használhatja a "királyi fenség" megszólítást sem, valamint megfosztják a Térdszalagrend és a Viktória-rend nagykeresztje kitüntetésektől is.

A címek visszavonásához a király királyi rendeleteket küld a lordkancellárnak - jelenleg David Lammynak -, hogy hivatalosan is visszavonja azokat. A döntés alig néhány héttel azután született, hogy András önként lemondott egyéb királyi címeiről, köztük a yorki hercegi címről is.

A Mountbatten Windsor vezetéknevet 1960-ban hozták létre, és II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg vezetéknevének kombinációja. A név a Windsor-kastélyról kapta nevét, miután V. György király 1917-ben az első világháború alatt az eredeti német hangzású Szász-Coburg-Gotha dinasztianevet lecserélte.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #világ #finanszírozás #lakhatás #költözés #rendelet #döntés #brit #britannia #kitüntetések #királyi család #iii. károly #BBC #vádak #jeffrey epstein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:33
20:04
19:46
19:27
19:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 31.
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
2025. október 31.
Ne indulj el a temetőbe, amíg ezt nem olvastad! – így módosul a sírkertek rendje a hétvégén
2025. október 31.
Ez a magyar tűzifa-maffia legújabb trükkje: tömegeket szednek rá így a 2025-ös fűtési szezonban
NAPTÁR
Tovább
2025. október 31. péntek
Farkas
44. hét
Október 31.
A Reformáció emléknapja
Október 31.
Őszirózsás forradalom
Október 31.
Halloween
Október 31.
Samhain
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
1 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
3
2 hete
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
4
2 hete
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
5
2 napja
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hirdetmény
A pénzügyi termékek tájékoztatója. Alaposan olvassuk el a szerződés aláírása előtt, hiszen a fő és kisebb költségeket is itt találjuk. A bankok a fiókjukban függesztik ki, de a honlapjukon is elérhető.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 19:01
Mészáros Lőrinc és a világ szupergazdagjai: a magyar gazdasági elit felemelkedése a globális vagyonversenyben
Pénzcentrum  |  2025. október 31. 18:44
Lélegzetelállító: ez lett a világ legmagasabb temploma, amit egyszer az életben mindenkinek látni kell
Agrárszektor  |  2025. október 31. 20:29
Tombol a paradicsom export, mégis bajban lehetnek a spanyol termelők