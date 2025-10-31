Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa

III. Károly király megfosztotta András herceget a hercegi címétől, és a királyi család bejelentette, hogy a volt hercegnek el kell hagynia windsori rezidenciáját, a Royal Lodge-ot.

A Buckingham-palota csütörtök esti közleménye szerint a király "hivatalos eljárást kezdeményezett" András címeinek és kitüntetéseinek visszavonására. A 65 éves András - az uralkodó öccse - ezentúl András Mountbatten Windsor néven lesz ismert.

A döntés hátterében András pedofil pénzügyi tanácsadó Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata áll, amely folyamatos problémát jelent a királyi család számára. A volt herceg mindig határozottan tagadta a vele szemben felhozott vádakat - számolt be a BBC.

A palota közleménye kitért a Royal Lodge-ra is, ahol András jelenleg él: "Hivatalos felszólítást kapott a bérleti szerződés felmondására, és alternatív magánszállásra fog költözni. Ezek a szankciók szükségesnek bizonyultak, annak ellenére, hogy továbbra is tagadja a vele szemben felhozott vádakat."

A királyi történész, Kelly Swaby szerint a palota közleményének nyelvezete "nagyon brutális" volt. "Az átlagemberek nem törődnek a szemantikával, büntetést akarnak látni, és a közvélemény nagyon András ellen van, a palota tudja ezt, és a nyelvezet nagyon jól tükrözi ezt."

Értesülések szerint András a norfolki Sandringham birtokra költözik, bár a pontos lakhelyét nem hozták nyilvánosságra. A költözés "amint kivitelezhető" megtörténik. Volt felesége, Sarah Ferguson szintén elhagyja a Royal Lodge-ot és saját lakhatásáról gondoskodik.

András lányai, Beatrice (37) és Eugénia (35) esetében nincs hivatalos változás. Továbbra is hercegnők maradnak, mivel ők egy uralkodó fiának lányai - összhangban V. György király 1917-es pátensével. Trónöröklési sorrendben elfoglalt helyük is változatlan marad.

A volt herceg szállását a király fogja magánúton finanszírozni. Értesülések szerint András nem ellenezte a király döntését címei visszavonásáról. A megvont címek között szerepel: herceg, yorki herceg, invernessi gróf, killyleaghi báró. Többé nem használhatja a "királyi fenség" megszólítást sem, valamint megfosztják a Térdszalagrend és a Viktória-rend nagykeresztje kitüntetésektől is.

A címek visszavonásához a király királyi rendeleteket küld a lordkancellárnak - jelenleg David Lammynak -, hogy hivatalosan is visszavonja azokat. A döntés alig néhány héttel azután született, hogy András önként lemondott egyéb királyi címeiről, köztük a yorki hercegi címről is.

A Mountbatten Windsor vezetéknevet 1960-ban hozták létre, és II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg vezetéknevének kombinációja. A név a Windsor-kastélyról kapta nevét, miután V. György király 1917-ben az első világháború alatt az eredeti német hangzású Szász-Coburg-Gotha dinasztianevet lecserélte.