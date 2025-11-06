Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek

III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét, Andrew Mountbatten Windsort királyi fenségi címétől és hercegi rangjától - tudósított a The Guardian.

A király a múlt héten bejelentett változtatásokat formálisan is életbe léptette, amikor kibocsátott egy, a Birodalom Nagy Pecsétje alatt kiadott oklevelet. Ezt a Crown Office tette közzé az Egyesült Királyság hivatalos közlönyében, a Gazette-ben.

A szerdán megjelent bejegyzés szerint: "A király a Birodalom Nagy Pecsétje alatt 2025. november 3-án kiadott oklevéllel kinyilvánította, hogy Andrew Mountbatten Windsor a továbbiakban nem jogosult a 'Királyi Fenség' megszólítás, cím vagy jelző, valamint a 'Herceg' címzetes méltóság viselésére és élvezésére."

A döntés, hogy Mountbatten Windsort száműzik a monarchiából és megfosztják a születési jogától, hogy herceg legyen, valamint hercegségétől is, az elítélt gyermekek elleni szexuális bűnelkövető Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata körüli növekvő botrány következménye.

Mountbatten Windsor Epsteinnel való kapcsolata csorbította a királyi család hírnevét. Az egykori herceget évekig üldözték a vádak, miszerint szexuálisan bántalmazta Virginia Giuffrét, miután a pénzügyi szakember Epstein emberkereskedelemmel juttatta el hozzá. Mountbatten Windsor tagadta a vádakat.

Egy másik bejegyzés megerősítette Mountbatten Windsor eltávolítását a főnemesi jegyzékből mint yorki herceg, ahogy azt korábban bejelentették. A bejegyzés szerint: "A király a 2025. október 30-án kelt, királyi kézjegyével ellátott rendelettel utasította államtitkárát, hogy intézkedjen a yorki herceg azonnali hatállyal történő eltávolításáról a főnemesi jegyzékből."