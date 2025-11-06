Vinícius Júnior jövője megpecsételődni látszik a Real Madridnál – a klub vezetése megelégelte a brazil támadó sorozatos fegyelmezetlenségeit.
Forrnak az indulatok Angliában: olyat tett az új király, mint még soha - ennek nagyon súlyos következményei lehetnek
III. Károly király hivatalosan megfosztotta kegyvesztett testvérét, Andrew Mountbatten Windsort királyi fenségi címétől és hercegi rangjától - tudósított a The Guardian.
A király a múlt héten bejelentett változtatásokat formálisan is életbe léptette, amikor kibocsátott egy, a Birodalom Nagy Pecsétje alatt kiadott oklevelet. Ezt a Crown Office tette közzé az Egyesült Királyság hivatalos közlönyében, a Gazette-ben.
A szerdán megjelent bejegyzés szerint: "A király a Birodalom Nagy Pecsétje alatt 2025. november 3-án kiadott oklevéllel kinyilvánította, hogy Andrew Mountbatten Windsor a továbbiakban nem jogosult a 'Királyi Fenség' megszólítás, cím vagy jelző, valamint a 'Herceg' címzetes méltóság viselésére és élvezésére."
A döntés, hogy Mountbatten Windsort száműzik a monarchiából és megfosztják a születési jogától, hogy herceg legyen, valamint hercegségétől is, az elítélt gyermekek elleni szexuális bűnelkövető Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata körüli növekvő botrány következménye.
Mountbatten Windsor Epsteinnel való kapcsolata csorbította a királyi család hírnevét. Az egykori herceget évekig üldözték a vádak, miszerint szexuálisan bántalmazta Virginia Giuffrét, miután a pénzügyi szakember Epstein emberkereskedelemmel juttatta el hozzá. Mountbatten Windsor tagadta a vádakat.
Egy másik bejegyzés megerősítette Mountbatten Windsor eltávolítását a főnemesi jegyzékből mint yorki herceg, ahogy azt korábban bejelentették. A bejegyzés szerint: "A király a 2025. október 30-án kelt, királyi kézjegyével ellátott rendelettel utasította államtitkárát, hogy intézkedjen a yorki herceg azonnali hatállyal történő eltávolításáról a főnemesi jegyzékből."
Gerendai Károly, a fesztivál alapítója súlyos vádakkal és rágalmakkal szembesült a Sziget-megállapodást követően - erről ő maga beszélt.
A népszerű zenei esemény pontos időpontja a fesztivál YouTube-csatornáján hétfőn közzétett tizenegy perces aftermovie végén került bejelentésre.
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk idén novemberben: gigantikus szuperhold és két hullócsillagos éjszaka is lesz
November 17-én érkezik a Leonidák meteorraj maximuma is, vagyis ebben a hónapban sem maradunk hullócsillagos éjszaka nélkül.
Durva börtön várhat a magyar tinik kedvenc hazai énekesére: súlyosak a vádak, ebből nehéz lesz kikecmeregni
Súlyos következmények várhatnak T. Dannyre, ugyanis a hatóságok kábítószer-birtoklás ügyében indítottak eljárást ellene.
Geredai Károly vállalkozó, a Sziget fesztivál alapítója a Neshama TV-nek adott interjújában elárulta, hogy mekkora vagyonnak rendelkezik.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 152 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket.
A fesztivál jövője továbbra is törékeny, ezért megnéztük, milyen hasonló kaliberű nyári zenei fesztiválok várják a magyarokat a környező országokban.
Szombat este van, újra húzzák az Ötöslottó nyerőszámait. Lássuk, lesz-e valakinek telitalálata, elviszik-e a 793 milliós főnyereményt?
A rendőrség információi szerint a 26 éves előadóművésznél és 25 éves barátnőjénél amfetamint és kokaint találhattak.
Asztalra csapnak a színházi dolgozók: sürgős bértárgyalást követelnek, a miniszterhez fordultak miatta
A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) tárgyalást kezdeményez Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél a kulturális ágazat csütörtökön bejelentett béremeléséről.
Nagyon jól indul a hétvége egy honfitársunknak, alaposan megfogta a szerencséjét. Az európai szuperlottó pénteki sorsolásán telitalálat ugyan nem született, de a II. nyerőosztályban egy...
Legendás sorsjegy tér vissza a magyar lottózókba: ez az újítás a játékban, 175 milliót lehet vele kaszálni
Adventi kalendáriumra épülő játékmenettel érkezik a nemzeti lottótársaság hagyományos sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/44. heti, csütörtöki nyerőszámait.
Bár tegnap még úgy tűnt vége a Sziget fesztiválnak, csütörtök délutánra kiderült, hogy várhatóan mégis lesz megoldás arra, hogy a zenei fesztivált a jövő évben...
Megállapodás született a Sziget Fesztivál és a főváros között: éljen!
Megnéztük, hogy mennyit kell fizetnünk ma Magyarországon a legnépszerűbb streaming-platformokért.