Míg a zöld minősítéssel rendelkező épületek jelentős pénzügyi előnyöket élveznek, a korszerűtlen ingatlanok drasztikus értékvesztéssel nézhetnek szembe.
Sokkoló állapotban a nyugati-magyarországi határátkelők: évek óta üresen rohadnak, senki sem lép
Évek óta üresen állnak Nyugat-Magyarország határátkelői, az épületek állapota pedig folyamatosan romlik. Bár a kormány korábban felújításról vagy lebontásról döntött, a mai napig nem történt érdemi előrelépés, sorsuk továbbra is bizonytalan.
A HelloVidék pár éve már írt róla: elszürkült, megrogyott épületek, kitört ablaküvegek - ez fogadja a Nyugat-Európából érkezőket és az ingázó magyarokat a dunántúli határátkelőkön. Egy 2023-ban módosított kormányhatározatból akkor azt olvashattuk ki, hogy az országban 23 olyan „felújítással érintett schengeni határátkelőhely van” ami felújításra vár (ránézésre szinte az összes magyar-szerb, magyar-román és magyar-ukrán határátkelőhely.)
Ahogy a Nyugat.hu friss cikkéből kiderült, a helyzet azóta sem változott, és továbbra sem tudni, mi lesz ezekkel az egykor szebb napokat látott ingatlanokkal. A mai napig nem történt érdemi előrelépés. Az üresen álló létesítmények állapota folyamatosan romlik, a sorsuk továbbra is bizonytalan. Balassa Péter, a Vas megyei országgyűlési képviselője a közelmúltban fordult írásbeli kérdéssel Pintér Sándor belügyminiszterhez, érdeklődve, hogy mi lesz azokkal a határátkelőkkel, amelyek évek óta kihasználatlanok. A politikus Facebook-bejegyzésében kiemelte: a 2021-es kormányrendelet előírta a használaton kívüli épületek akadálymentesítését, felújítását vagy – ha szükséges – lebontását, a gyakorlatban azonban semmi nem történt.
A legrosszabb állapotban lévő létesítmények közé tartozik a bucsui határátkelő, ahol a romos, elhagyatott épületek változatlanul állnak. Rétvári Bence államtitkár a képviselő kérdésére mindössze annyit közölt, hogy a kormány a külgazdasági és külügyminiszterre bízza a „közúti határátkelőhelyek átfogó fejlesztésének hatékony előkészítését”, érdemi határidőt vagy konkrét tervet nem közölt.
A nyugat-magyarországi határátkelők többsége 2007 óta üres, mivel a schengeni belső határoknál nincs állandó ellenőrzés. A 2000-es évek közepén még naponta több tízezer ember haladt át ezeken a pontokon, de azóta az épületek kihasználatlanok, állapotuk folyamatosan romlik.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő két évvel ezelőtt közölte: a kőszegi és a bozsoki határátkelő már magánkézben van, így ezek ügye a tulajdonos feladata. Az állam azonban továbbra is birtokolja a rábafüzesi és a bucsui határátkelő épületeit, amelyek üresen állnak, sorsukra várva.
A helyiek és az országgyűlési képviselők szerint sürgős intézkedésekre lenne szükség, különben a romos épületek fokozatosan a teljes pusztulás sorsára jutnak, miközben az infrastruktúra fejlesztésének lehetőségei egyre csak csökkennek.
Címlapkép: Pais-H Szilvia
