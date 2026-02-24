A Mol álláspontja szerint tőzsdei kommunikációjuk, valamint vezető tisztségviselőik részvényügyletei minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.
Mozgásban a forint: nagy elmozdulás jöhet a kamatdöntés után
A Magyar Nemzeti Bank 2024 ősze óta először csökkentette az irányadó kamatot: a Monetáris Tanács 25 bázisponttal mérsékelte az alapkamatot, amely így 6,25 százalékra csökken. A kamatfolyosó alsó széle 5,25 százalékra, a felső 7,25 százalékra módosul. A lépés nem okozott meglepetést, megfelelt a piaci és elemzői várakozásoknak.
A jegybank indoklása szerint a kedvező inflációs alapfolyamatok és a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették az óvatos lazítást. Ugyanakkor az előretekintő kommunikáció lényegében változatlan maradt: az MNB továbbra is hangsúlyozza, hogy az árstabilitás fenntartható eléréséhez szigorú monetáris kondíciókra van szükség, és a kamatdöntéseket ülésről ülésre, adatvezérelt módon hozza meg.
Nagy János az ERSTE Bank makrogazdasági elemzője szerint a döntés jól illeszkedik a jelenlegi inflációs pályához, ugyanakkor a jegybank üzenete egyértelmű: a további kamatcsökkentések nem automatikusak, minden a beérkező adatoktól függ.
Az MBH Bank úgy látja, hogy a februári lépést márciusban újabb 25 bázispontos csökkentés követheti, mivel az infláció akár 2 százalék alá is mérséklődhet, részben a bázishatás miatt. Ezt követően azonban néhány hónapos kivárás jöhet, amennyiben a jegybank meggyőződik arról, hogy az infláció tartósan alacsony szinten stabilizálódik.
Az Equilor szerint az MNB továbbra is óvatos, és marad az adatvezérelt üzemmódban. A piac figyelme közben az euró-forint árfolyamra is irányul: a jegyzés a 378,50-es támaszszint közelében mozog. Felfelé 380, illetve 380,53 forintnál húzódnak fontos ellenállási szintek, utóbbi a 30 napos mozgóátlag. A Bollinger-szalagok szűkülése arra utal, hogy hamarosan nagyobb, trendszerű elmozdulás következhet.
Összességében a jegybank megkezdte a lazítást, de egyértelművé tette: a további kamatvágások üteme az infláció és a pénzügyi stabilitás alakulásától függ.
