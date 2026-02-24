2026. február 24. kedd Mátyás
4 °C Budapest
Közelkép egy csoport kék lila krókuszról, a háttérben fehér krókuszok defókuszálva. A virágzó tavaszi virágok szép átlós alakzatot alkotnak.
Utazás

Ennek sokan fognak örülni: rendkívüli fordulat a következő napok időjárásában

Pénzcentrum
2026. február 24. 20:32

Az Időkép friss előrejelzése szerint szárazabb, nyugodtabb időszak veszi kezdetét, így a következő napokban egyre kevesebb helyen kell csapadékra számítani. Az elmúlt időszak kifejezetten változékony volt, sokfelé esett eső, havas eső, sőt helyenként ónos eső és zivatarok is kialakultak, ami után most markáns fordulat érkezik az időjárásban.

A meteorológusok szerint a hét második felére alapvetően száraz idő várható, a légmozgás is fokozatosan mérséklődik, így egyre kellemesebb, tavaszias napsütésben lehet részünk. Bár szerdán még többfelé élénk, erős északias szél fújhat, péntektől országszerte csillapodik a szél, és stabilabbá válik az időjárás - írja az Időkép

Csapadék legfeljebb elszórtan, főként északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor formájában, de összességében egyre inkább a száraz, napos idő kerül előtérbe. A reggelek ugyanakkor még hidegek maradhatnak: többfelé fagypont alá hűlhet a levegő, csütörtök és péntek hajnalban akár mínusz 5 fok is lehet az északi és északkeleti tájakon.

Napközben viszont fokozatos melegedés indul, egyre több helyen emelkedhet 10, sőt 15 fok fölé a hőmérséklet. A kilátások szerint a február enyhébb napokkal zárulhat, és március elején már kora tavaszias idő érkezhet, ami egyértelműen az évszakváltás jele.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #eső #zivatar #tavasz #zápor #hideg #csapadék #időjárás előrejelzés #melegedés

