A K&H kkv bizalmi index 2025 negyedik negyedéves adatai szerint csökkent a tehernövekedésre számítók aránya.
Durva nap a befektetőknek: látványosan esett a magyar részvénypiac
Kedden jelentős eséssel zárt a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index 2327,76 ponttal, 1,83 százalékkal csökkent, így 124 714,69 ponton fejezte be a kereskedést. A napi forgalom 25,1 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a magyar tőzsde a kedvező nemzetközi hangulattal szemben gyengén teljesített. A BUX visszaesését elsősorban az OTP és a Mol árfolyamának esése húzta le.
- A Mol részvényei 92 forinttal, 2,58 százalékkal 3474 forintra estek, 3,4 milliárd forintos forgalom mellett. Az árfolyamot negatívan befolyásolta a bennfentes kereskedés gyanújáról szóló bejelentés, amely a Barátság kőolajvezeték leállásához kapcsolódó részvényértékesítésekkel hozható összefüggésbe.
- Az OTP papírjai szintén gyengén teljesítettek: árfolyamuk 1180 forinttal, 2,94 százalékkal 38 920 forintra csökkent, a forgalom elérte a 17 milliárd forintot. Az elemző szerint a bankrészvények mozgására a nemzetközi bankpiaci trendek mellett a hazai bankrendszer konszolidációjára vonatkozó miniszteri kijelentések is hatással lehettek.
- Ezzel szemben a Magyar Telekom erősödni tudott: árfolyama 50 forinttal, 2,51 százalékkal 2040 forintra emelkedett, 1,2 milliárd forintos forgalom mellett. A befektetők kedvező pénzügyi eredményeket várnak a szerdán érkező gyorsjelentés előtt.
- A Richter részvényei kisebb mértékben, 30 forinttal, 0,25 százalékkal 11 850 forintra drágultak, 2,6 milliárd forintos forgalommal.
A közepes és kisebb kapitalizációjú papírokat tömörítő BUMIX index szintén gyengült: 165,54 ponttal, 1,67 százalékkal esett, és 9739,78 ponton zárt kedden.
